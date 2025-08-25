Smart Grid set EA

Akıllı Şebeke Seti EA, bir şebekede bekleyen emirleri yerleştirmek için esnek ve kullanıcı dostu bir uzman danışmandır. Denge mantığını, birden fazla takip eden durdurma modunu, manuel şebeke yerleşimini, özelleştirilebilir lot boyutlarını ve sezgisel bir grafik içi arayüzü destekler.

Grid veya ortalama stratejileri kullanan yatırımcılar için idealdir.

Temel Özellikler
  • Özelleştirilebilir bir ızgarada Satın Alma Durdurma ve Satış Durdurma emirleri yerleştirin
  • Her ızgara seviyesi için ayrı lot boyutlarını destekler
  • Dahili takip eden durdurma: klasik, mumların en yüksek/en düşük seviyelerine göre veya hareketli ortalamaya göre
  • Otomatik denge fonksiyonu
  • Izgara için özel başlangıç fiyatları belirleme yeteneği
  • Ekrandaki düğmeler aracılığıyla manuel ızgara başlatma
  • Grafik üzerinde doğrudan düğmeler ve düzenlenebilir alanlar içeren görsel kontrol paneli
  • Zaman dilimi değişikliğinden sonra siparişlerin isteğe bağlı olarak yeniden oluşturulması

Topluluğumuza katılın   ve sonuçlarınızı, sorularınızı ve geri bildirimlerinizi MQL5 ve Telegram'da paylaşın:

Giriş Parametreleri

Genel

  • RecreateOrdersOnTFChange — zaman çerçevesi değiştiğinde ızgarayı yeniden oluştur (doğru/yanlış)
  • CustomBuyStartPrice — Satın Alma ızgarası için özel başlangıç fiyatı (0'dan büyükse kullanılır)
  • CustomSellStartPrice — Satış ızgarası için özel başlangıç fiyatı (0'dan büyükse kullanılır)
  • PlaceOrdersOnAttach — EA başlatıldığında ızgarayı otomatik olarak yerleştir

Izgara Ayarları

  • numberOfBuyOrders — ızgaradaki Satın Alma emirlerinin sayısı
  • numberOfSellOrders — ızgaradaki Satış emirlerinin sayısı
  • LotBuy — “/” ile ayrılmış lot boyutlarının listesi, örneğin 0,01/0,02/0,03
  • LotSell — Satış emirleri için lot boyutlarının listesi
  • adımlar — noktalardaki siparişler arasındaki mesafe
  • MN — EA'nın siparişlerini belirlemek için Sihirli Sayı

Zarar Durdurma / Kar Alma

  • StopLossPoints — puan cinsinden stop-loss (0 = SL yok)
  • TakeProfitPoints — puan cinsinden kar alma (0 = TP yok)

Başa baş

  • UseBreakeven — breakeven işlevini etkinleştirin
  • BreakevenTriggerPoints — breakeven'ı tetiklemek için gereken kar (puan cinsinden)
  • BreakevenProfitPoints — breakeven'dan sonra tutulan kar (puan cinsinden)

Trailing Stop

  • UseTrailing — takip eden durdurmayı etkinleştir
  • TrailingMode — takip eden durdurma modu:
    • NoTrailing — devre dışı
    • Klasik — standart takip eden durdurma
    • ByCandles — önceki mumlara göre
    • Göstergeye Göre — hareketli ortalamaya (EMA) dayalı

Klasik Trailing

  • TrailStart — takip eden hamleleri etkinleştirmek için puan cinsinden minimum kâr
  • TrailStep — arkadan gelenler için adım boyutu
  • TrailDistance — puan cinsinden takip mesafesi

Mumlarla Takip

  • TrailCandleDelay — kaç mum geri kullanılacak
  • TrailFromHighLow — mumun yüksek/düşük noktalarından sapma

Gösterge Tabanlı Takip

  • MA_Period — gösterge tabanlı takipte kullanılan EMA için dönem

Ek Ayarlar

  • Kayma — izin verilen maksimum kayma
  • NumberOfTry — sipariş gönderimi başarısız olursa deneme sayısı

Manuel Mod

  • ManualBuyPrice — manuel olarak tetiklenen bir Satın Alma ızgarası için taban fiyat
  • ManualSellPrice — manuel olarak tetiklenen bir Satış ızgarası için taban fiyat

Ekrandaki Düğmeler ve Alanlar

Element İşlev
Kapat Satın Al Belirtilen Sihirli Sayı ile tüm Satın alma piyasa emirlerini kapatır.
Kapat Sat Belirtilen Sihirli Sayı ile tüm Satış piyasa emirlerini kapatır.
Del Buy Bekleyen tüm Satın Alma emirlerini (Satın Alma Durdur ve Satın Alma Limiti) siler.
Del Sell Bekleyen tüm Satış emirlerini (Satış Durdur ve Satış Limit) siler.
Satın almak editBuyPrice'da belirtilen fiyattan bir Satın Alma ızgarası başlatır.
Satmak editSellPrice'da belirtilen fiyattan bir Satış ızgarası başlatır.
düzenleSatınAlFiyatı Giriş alanı: Satın alma ızgarası için manuel başlangıç fiyatı.
düzenleSatışFiyatı Giriş alanı: Satış ızgarası için manuel başlangıç fiyatı.
editManualOrderCount Giriş alanı: Al/Sat butonlarına basıldığında oluşturulacak emir sayısı.

Notlar

  • EA sadece bağlı olduğu grafikte işlem yapar.
  • Emir verilirken aracı kurum kısıtlamaları ( StopLevel ) dikkate alınır.
  • Bir hata oluşursa (örneğin, Hata 130 – geçersiz fiyat), EA sipariş fiyatlarını otomatik olarak ayarlar ve yeniden dener.

Smart Grid Set EA, tam risk kontrolü ve modern bir kullanıcı arayüzü sunan, yarı otomatik şebeke ticareti için güçlü bir araçtır.


