Coppy Master MT4 ist ein Trade-Copier-Tool für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Terminals. Es unterstützt das Kopieren in beide Richtungen:

von MT4 zu MT5, von MT5 zu MT4 sowie zwischen Konten des gleichen Typs MT4 zu MT4.

Damit es ordnungsgemäß funktioniert, müssen alle Terminals auf demselben PC oder VPS ausgeführt werden.

[Instruction and Demo]

Zum Kopieren auf MetaTrader 4 gibt es eine separate Version — Coppy Master MT5 - ist erforderlich.

Hauptmerkmale:

Kopiermodi

Unterstützt sowohl Master- als auch Receiver-Rollen. Flexible Einrichtung zum Senden und Empfangen von Trades. Auftragsverwaltung

Kopiert Markt- und Pending-Orders. Unterstützt synchronisiertes und teilweises Schließen, Handelsumkehr und SL/TP-Änderungen. Symbolbehandlung

Unterstützt Präfixe und Suffixe. Ermöglicht das Ausschließen oder Einschließen bestimmter Symbole und die Zuweisung benutzerdefinierter Namen zu Assets. Risikokontrolle und -limits

Tägliche Handelslimits, maximale Verlustbeschränkungen und Schwellenwerte für den Kontostand zum Stoppen des Kopierens. Einstellungen für die Grundstücksgröße

Festes Lot, Risikoprozentsatz, Lotmultiplikator. Option zum Ablehnen von Trades ohne Stop-Loss oder Take-Profit. Signalprüfungen

Erkennt doppelte Trades, begrenzt die Anzahl der Trades pro Symbol und validiert Auftragstypen, um Konflikte zu vermeiden. Zeitfilter

Option zum Definieren zulässiger Zeiträume für das Kopieren von Handelsgeschäften. Benachrichtigungen

Sendet Warnungen über Terminal, Push-Benachrichtigungen und E-Mail.

Vorteile:

Geringe Latenz zwischen den Terminals (ab 0,5 Sekunden)

Eins-zu-viele und viele-zu-eins-Kopieren

Kompatibel mit Windows und MQL5 VPS

Unterstützt alle Auftragsarten

Korrekte Handhabung von teilweisen und synchronisierten Handelsschließungen

Coppy Master MT4 ist für Händler konzipiert, die eine zuverlässige und anpassbare Lösung für die effiziente Verwaltung mehrerer Handelskonten benötigen.



