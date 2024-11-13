Coppy Master MT4
- Utilità
- Sergey Batudayev
- Versione: 2.10
- Attivazioni: 5
Copy Master MT4 è uno strumento di copia delle transazioni per i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni:
da MT4 a MT5, da MT5 a MT4, nonché tra conti dello stesso tipo MT4 a MT4.
Per funzionare correttamente, tutti i terminali devono essere in esecuzione sullo stesso PC o VPS.
[Instruction and Demo]
Per la copia su MetaTrader 4, una versione separata — Copy Master MT5 - è obbligatorio.
Caratteristiche principali:
- Modalità di copia
Supporta sia il ruolo di Master che di Receiver. Configurazione flessibile per l'invio e la ricezione di transazioni.
- Gestione degli ordini
Copia gli ordini di mercato e in sospeso. Supporta la chiusura sincronizzata e parziale, l'inversione delle transazioni e la modifica di SL/TP.
- Gestione dei simboli
Supporta prefissi e suffissi. Consente di escludere o includere simboli specifici e di assegnare nomi personalizzati alle risorse.
- Controllo e limiti del rischio
Limiti di trading giornalieri, restrizioni sulle perdite massime e soglie del livello di saldo per interrompere la copia.
- Impostazioni delle dimensioni del lotto
Lotto fisso, percentuale di rischio, moltiplicatore di lotto. Opzione per rifiutare le operazioni senza Stop Loss o Take Profit.
- Controlli del segnale
Rileva le negoziazioni duplicate, limita il numero di negoziazioni per simbolo e convalida i tipi di ordine per evitare conflitti.
- Filtri temporali
Possibilità di definire periodi di tempo consentiti per la copia commerciale.
- Notifiche
Invia avvisi tramite terminale, notifiche push ed e-mail.
Vantaggi:
- Bassa latenza tra i terminali (da 0,5 secondi)
- Copia uno-a-molti e molti-a-uno
- Compatibile con Windows e MQL5 VPS
- Supporta tutti i tipi di ordine
- Gestione corretta della chiusura parziale e sincronizzata delle transazioni
Copy Master MT4 è progettato per i trader che necessitano di una soluzione affidabile e personalizzabile per gestire in modo efficiente più conti di trading.
hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.