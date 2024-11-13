Coppy Master MT4

3.5

Copy Master MT4   è uno strumento di copia delle transazioni per i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni:
da MT4 a MT5, da MT5 a MT4, nonché tra conti dello stesso tipo MT4 a MT4.

Per funzionare correttamente, tutti i terminali devono essere in esecuzione sullo stesso PC o VPS.
[Instruction and Demo

Per la copia su MetaTrader 4, una versione separata —   Copy Master MT5   - è obbligatorio.

Caratteristiche principali:

  1. Modalità di copia
    Supporta sia il ruolo di Master che di Receiver. Configurazione flessibile per l'invio e la ricezione di transazioni.
  2. Gestione degli ordini
    Copia gli ordini di mercato e in sospeso. Supporta la chiusura sincronizzata e parziale, l'inversione delle transazioni e la modifica di SL/TP.
  3. Gestione dei simboli
    Supporta prefissi e suffissi. Consente di escludere o includere simboli specifici e di assegnare nomi personalizzati alle risorse.
  4. Controllo e limiti del rischio
    Limiti di trading giornalieri, restrizioni sulle perdite massime e soglie del livello di saldo per interrompere la copia.
  5. Impostazioni delle dimensioni del lotto
    Lotto fisso, percentuale di rischio, moltiplicatore di lotto. Opzione per rifiutare le operazioni senza Stop Loss o Take Profit.
  6. Controlli del segnale
    Rileva le negoziazioni duplicate, limita il numero di negoziazioni per simbolo e convalida i tipi di ordine per evitare conflitti.
  7. Filtri temporali
    Possibilità di definire periodi di tempo consentiti per la copia commerciale.
  8. Notifiche
    Invia avvisi tramite terminale, notifiche push ed e-mail.

Vantaggi:

  • Bassa latenza tra i terminali (da 0,5 secondi)
  • Copia uno-a-molti e molti-a-uno
  • Compatibile con Windows e MQL5 VPS
  • Supporta tutti i tipi di ordine
  • Gestione corretta della chiusura parziale e sincronizzata delle transazioni

Copy Master MT4   è progettato per i trader che necessitano di una soluzione affidabile e personalizzabile per gestire in modo efficiente più conti di trading.


Recensioni 2
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:15 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

beatwalter
1055
beatwalter 2025.10.16 06:44 
 

Tried to use it, but it only copies position randomly. Tried different settings but nothing seemed to cure the problem. Tried to reach out to the developer, but messages can only be sent by "Friends". Tried to connect as frient, but no change yet.

Sergey Batudayev
25353
Risposta dello sviluppatore Sergey Batudayev 2025.10.30 10:23
For product discussions and questions, please use the product comments section. I no longer conduct private correspondence about the product, only public ones in the comments section, as some users later engage in "dirty game" Therefore, please describe your question in the comments section. This will ensure transparency for both you and me, and everyone will be able to defend their position publicly with evidence, not just empty words.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Updated: A week has passed and the person still hasn't responded to either the private messages or the comment. Proof https://prnt.sc/utYkYdwd0bPa ////////10/30/2025 Still no response, the person asks for support but doesn't read his messages and is completely out of touch.
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:15 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

