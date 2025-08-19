Custom Alerts AIO MT4

Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez

Genel Bakış
Custom Alerts AIO, hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, Endeksler, Kripto Paralar. Hisse senetleri (Shares) ise isteğe bağlıdır ve destekleniyorsa manuel olarak sembol listesine eklenebilir.

1. Neden Custom Alerts AIO Kullanmalısınız?

Ek lisansa gerek yok
• Stein Investments’ın tüm göstergeleri önceden entegre edilmiştir — ayrı ayrı satın alma veya etkinleştirme gerekmez.
• Kurulumdan hemen sonra alarm almaya başlayın.

Tam piyasa kapsama alanı
• Forex, Metaller, Endeksler, Kripto ve diğer varlıkları tek bir araçla izleyin.
• Sembol girmenize gerek kalmadan sadece izlemek istediğiniz varlık sınıflarını seçin.

Verimlilik için optimize edildi
• Diğer grafiklerle çakışmadan arka planda çalışır.
• VPS üzerinde çalıştırmak için idealdir — 7/24 sürekli izleme sağlar.

2. Kurulum ve Kullanım

Hızlı Başlangıç
• MetaTrader terminalinizde herhangi bir grafiğe Custom Alerts AIO yükleyin.
• Tüm bileşenler otomatik olarak çalışır.
• Gerçek zamanlı hacim verisi almak için FX Volume SSS Bölüm 2’de açıklandığı şekilde ücretsiz SI Connect aracımızı yükleyin.

Varlık Seçimi
• Forex, Altın, Endeksler, Kripto gibi varlık sınıflarını seçin — sembol yazmanıza gerek yok.
• Hisse senetleri (Shares), destekleniyorsa sembol listesine manuel olarak eklenebilir.

Esnek Alarm Yapılandırması
• Hacim, güç, volatilite, dinamik veya aşırı sinyallere göre tetikleyiciler belirleyin.
• Tüm hesaplamalar içsel olarak yapılır — harici gösterge gerekmez.

3. Kullanım Senaryoları

Çoklu piyasa takibi
• EURUSD, Gold, DAX, BTC gibi tüm piyasaları tek grafik üzerinden izleyin.

Stratejiye dayalı alarmlar
• Kendi işlem mantığınıza uygun kişiselleştirilmiş alarmlar oluşturun.

Ekrandan uzaktayken bile bilgi sahibi olun
• Terminal başında olmasanız bile alarmlarla anında bilgilendirilin.

4. Temel Avantajlar

• Gerekli tüm göstergeler dahili olarak entegre edilmiştir

• Grafik gösterimi yoktur — sistem kaynakları açısından hafiftir

• Çoklu piyasa izlemesi anında başlar

• Kurulum gerekmez — kutudan çıktığı gibi çalışır

• Tüm alarm türleri ve yapılandırma seçenekleri, ekran görüntüleriyle birlikte Custom Alerts SSS sayfasında açıklanmıştır

Grafik üzerinde göstergeleri de görmek ister misiniz?
Aşağıdaki Custom Alerts standart sürümünü deneyin:

5. Kaynaklar ve Destek

SSS: Tüm alarm türleri ve ayarlar, ekran görüntüleriyle birlikte Custom Alerts SSS sayfasında detaylı olarak açıklanmıştır.

Topluluk: Stratejileri paylaşmak ve yardım almak için trader sohbet grubumuza katılın.

Destek: Kurulum, yapılandırma veya optimizasyon konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Destek ekibimiz her zaman yanınızda.

İzleme sürecinizi zahmetsiz, etkili ve güçlü hale getirmeye hazır mısınız?
Hemen Custom Alerts AIO’yu yükleyin ve tek grafik üzerinden tüm piyasalarda anlık analiz gücünü deneyimleyin — tamamen stratejinize göre özelleştirilebilir şekilde.

Best regards,
Daniel & Alain

