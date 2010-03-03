SwiftScalper EUR/USD ve GBP/USD'yi optimum M30 zaman diliminde işlem yapmak için ideal olan güçlü bir Uzman Danışmandır. Scalping fırsatlarını etkili bir şekilde belirlemek için teknik göstergeler ve fiyat hareketi kalıpları dahil olmak üzere gelişmiş analiz tekniklerini kullanır.

SwiftScalper'ın temel özellikleri:

Uyum sağlama yeteneği : Dalgalı piyasa koşullarında faaliyet gösterecek şekilde tasarlanmış, güncel verilere dayalı etkili sinyaller sağlamaktadır.

: Dalgalı piyasa koşullarında faaliyet gösterecek şekilde tasarlanmış, güncel verilere dayalı etkili sinyaller sağlamaktadır. Doğru Sinyaller :Kapsamlı analizler kullanarak en iyi giriş ve çıkış noktalarını belirler ve karlı işlemlerin potansiyelini artırır.

:Kapsamlı analizler kullanarak en iyi giriş ve çıkış noktalarını belirler ve karlı işlemlerin potansiyelini artırır. Kullanım Kolaylığı :Kurulumu ve işlem platformuna entegrasyonu kolaydır, bu sayede yatırımcılar teknik detaylar yerine stratejiye odaklanabilirler.

:Kurulumu ve işlem platformuna entegrasyonu kolaydır, bu sayede yatırımcılar teknik detaylar yerine stratejiye odaklanabilirler. M30 için optimize edildi : Kısa vadeli işlemler için ideal olan M30 zaman aralığında çalışmak üzere özel olarak ayarlanmıştır.

Avantajları

Danışman belirtilen işlem çiftleri için zaten yapılandırılmıştır, sadece kurun ve çalıştırın. Minimum ayarlar.

Özel risk kontrolü:

her işlem için puan olarak sabit Stop Loss

Özkaynakta maksimum düşüşü ayarlama yeteneği

% olarak maksimum günlük düşüşü ayarlama yeteneği

hesap para biriminde maksimum günlük çekim miktarını ayarlama yeteneği



Prop şirket hesaplarında işlem yapmak için uygundur. Danışman şunları kullanmaz: Martingal

Ortalama

Izgara Danışman, işlem için SL veya TP oluşana kadar işlem yapma yeteneğine sahiptir veya Enabling_closing_opposite_signal ayarını etkinleştirirseniz, işlemler zıt bir sinyal aldığımız anda kapatılacaktır.

SwiftScalper ile EUR/USD ve GBP/USD paritesindeki işlemlerinizi etkin bir şekilde yönetebilir, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından faydalanabilirsiniz!



