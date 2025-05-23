SPARK Liquidity breakout for MT4

Otomatik ticaret sermayenizi büyütmenize yardımcı olmalı; sizi sonsuz ayarlar ve teorilerle karıştırmamalıdır.

SPARK, yeni başlayanlara hassasiyet ve basitliğe odaklanarak güvenli bir başlangıç sağlamak için tasarlanmış, hafif ancak etkili bir Uzman Danışmandır.

SPARK neden farklı?

  • EUR/USD odaklı: EA, en likit ve istikrarlı döviz çiftlerinden biri olan EUR/USD için özel olarak optimize edilmiştir.

  • Likidite çıkış mantığı üzerine kurulu: SPARK, fiyatın çıkış yapma olasılığının yüksek olduğu benzersiz likidite bölgelerini belirler ve bunlara tepki vererek yüksek olasılıklı işlemler sunar.

  • Kurulum stresi yok: Sadece EUR/USD grafiğine ekleyin ve çalışmasına izin verin. Her şey önceden yapılandırılmıştır.

  • Otomatik koruma: EA, zayıf işlem girişlerini önlemek için kayma ve yayılma koşullarını yönetir.

  • Tutarlı mantık: İşlemler dinamik bir bölge algılama algoritmasıyla filtrelenir, bu da girişlerin daha akıllı ve daha zamanında olmasını sağlar.

Gerçek Sonuçlar, Hikayeler Değil

  • Tarihsel Aylık Karlılık: +3,98%
  • Kaydedilen Maksimum Risk: %15,44
  • Kazanan İşlem Başına Ortalama Kar: 6,75 ABD Doları

Topluluğa katılın

Deneyimlerinizi ve fikirlerinizi MQL5 grubumuzda ve Telegram kanalımızda diğer kullanıcılarla tartışın:

Kimler içindir?

Otomatik ticarete yeni başladıysanız veya sadece kullanıma hazır bir araç istiyorsanız, SPARK başlamak için sağlam bir yerdir. Önceden deneyim gerekmez.

Standart bir hesapta sadece 1.000$, hatta sentlik hesapta 10$ ile gerçekçi bir şekilde işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Laf kalabalığı yok. Sadece sonuçlar.

EUR/USD'deki geriye dönük test sonuçları, kontrollü risk ve tutarlı kar potansiyelini göstermektedir. SPARK mucizeler vaat etmiyor; yapılandırılmış mantık ve güvenilir işlem yürütme sağlıyor.

Dakikalar içinde başlayın

SPARK'ı ücretsiz indirin, MT4'teki EUR/USD grafiğinize ekleyin ve çalışmasını izleyin. Lisans anahtarı yok. Son kullanma tarihi yok. Aracı kurum sınırlaması yok.

Önemli not

SPARK kullanımı ücretsizdir, ancak bireysel destek sunulmaz. Bu araç, el tutmadan işlevsel bir EA isteyen bağımsız yatırımcılar içindir.

Eğer ticarete ciddi bir şekilde yaklaşmaya hazırsanız ve gerçek piyasa mantığı üzerine kurulu, lafı dolandırmayan bir Uzman Danışman istiyorsanız, SPARK tam size göre.


