Coppy Master MT4

Copiar Maestro MT4 Es una herramienta de copia de operaciones para las terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Admite la copia en ambas direcciones:

de MT4 a MT5, de MT5 a MT4, así como entre cuentas del mismo tipo MT4 a MT4.

Para funcionar correctamente, todas las terminales deben estar ejecutándose en la misma PC o VPS.

[Instruction and Demo]

Para copiar a MetaTrader 4, una versión separada — Copiadora maestra MT5 - se requiere.

Características principales:

Modos de copia

Admite roles de Maestro y Receptor. Configuración flexible para enviar y recibir operaciones. Gestión de pedidos

Copia órdenes de mercado y pendientes. Admite cierres sincronizados y parciales, reversión de operaciones y modificación de SL/TP. Manejo de símbolos

Admite prefijos y sufijos. Permite excluir o incluir símbolos específicos y asignar nombres personalizados a los recursos. Control y límites de riesgos

Límites comerciales diarios, restricciones de pérdida máxima y umbrales de nivel de saldo para detener la copia. Configuración del tamaño del lote

Lote fijo, porcentaje de riesgo y multiplicador de lote. Opción para rechazar operaciones sin stop loss ni take profit. Comprobaciones de señales

Detecta operaciones duplicadas, limita la cantidad de operaciones por símbolo y valida los tipos de órdenes para evitar conflictos. Filtros de tiempo

Opción para definir periodos de tiempo permitidos para la copia comercial. Notificaciones

Envía alertas mediante terminal, notificaciones push y correo electrónico.

Ventajas:

Baja latencia entre terminales (desde 0,5 segundos)

Copia de uno a muchos y de muchos a uno

Compatible con Windows y MQL5 VPS

Admite todos los tipos de pedidos

Manejo correcto del cierre parcial y sincronizado de operaciones

Copiadora maestra MT4 está diseñado para comerciantes que necesitan una solución confiable y personalizable para administrar múltiples cuentas comerciales de manera eficiente.



