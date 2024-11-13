Coppy Master MT4

3.5

Copiar Maestro MT4   Es una herramienta de copia de operaciones para las terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Admite la copia en ambas direcciones:
de MT4 a MT5, de MT5 a MT4, así como entre cuentas del mismo tipo MT4 a MT4.

Para funcionar correctamente, todas las terminales deben estar ejecutándose en la misma PC o VPS.
[Instruction and Demo

Para copiar a MetaTrader 4, una versión separada —   Copiadora maestra MT5   - se requiere.

Características principales:

  1. Modos de copia
    Admite roles de Maestro y Receptor. Configuración flexible para enviar y recibir operaciones.
  2. Gestión de pedidos
    Copia órdenes de mercado y pendientes. Admite cierres sincronizados y parciales, reversión de operaciones y modificación de SL/TP.
  3. Manejo de símbolos
    Admite prefijos y sufijos. Permite excluir o incluir símbolos específicos y asignar nombres personalizados a los recursos.
  4. Control y límites de riesgos
    Límites comerciales diarios, restricciones de pérdida máxima y umbrales de nivel de saldo para detener la copia.
  5. Configuración del tamaño del lote
    Lote fijo, porcentaje de riesgo y multiplicador de lote. Opción para rechazar operaciones sin stop loss ni take profit.
  6. Comprobaciones de señales
    Detecta operaciones duplicadas, limita la cantidad de operaciones por símbolo y valida los tipos de órdenes para evitar conflictos.
  7. Filtros de tiempo
    Opción para definir periodos de tiempo permitidos para la copia comercial.
  8. Notificaciones
    Envía alertas mediante terminal, notificaciones push y correo electrónico.

Ventajas:

  • Baja latencia entre terminales (desde 0,5 segundos)
  • Copia de uno a muchos y de muchos a uno
  • Compatible con Windows y MQL5 VPS
  • Admite todos los tipos de pedidos
  • Manejo correcto del cierre parcial y sincronizado de operaciones

Copiadora maestra MT4   está diseñado para comerciantes que necesitan una solución confiable y personalizable para administrar múltiples cuentas comerciales de manera eficiente.


Comentarios 2
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:15 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

beatwalter
1100
beatwalter 2025.10.16 06:44 
 

Tried to use it, but it only copies position randomly. Tried different settings but nothing seemed to cure the problem. Tried to reach out to the developer, but messages can only be sent by "Friends". Tried to connect as frient, but no change yet.

Sergey Batudayev
26012
Respuesta del desarrollador Sergey Batudayev 2025.10.30 10:23
For product discussions and questions, please use the product comments section. I no longer conduct private correspondence about the product, only public ones in the comments section, as some users later engage in "dirty game" Therefore, please describe your question in the comments section. This will ensure transparency for both you and me, and everyone will be able to defend their position publicly with evidence, not just empty words.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Updated: A week has passed and the person still hasn't responded to either the private messages or the comment. Proof https://prnt.sc/utYkYdwd0bPa ////////10/30/2025 Still no response, the person asks for support but doesn't read his messages and is completely out of touch.
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:15 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

