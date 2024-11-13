Coppy Master MT4
- Utilidades
- Sergey Batudayev
- Versión: 2.10
- Activaciones: 5
Copiar Maestro MT4 Es una herramienta de copia de operaciones para las terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Admite la copia en ambas direcciones:
de MT4 a MT5, de MT5 a MT4, así como entre cuentas del mismo tipo MT4 a MT4.
Para funcionar correctamente, todas las terminales deben estar ejecutándose en la misma PC o VPS.
[Instruction and Demo]
Para copiar a MetaTrader 4, una versión separada — Copiadora maestra MT5 - se requiere.
Características principales:
- Modos de copia
Admite roles de Maestro y Receptor. Configuración flexible para enviar y recibir operaciones.
- Gestión de pedidos
Copia órdenes de mercado y pendientes. Admite cierres sincronizados y parciales, reversión de operaciones y modificación de SL/TP.
- Manejo de símbolos
Admite prefijos y sufijos. Permite excluir o incluir símbolos específicos y asignar nombres personalizados a los recursos.
- Control y límites de riesgos
Límites comerciales diarios, restricciones de pérdida máxima y umbrales de nivel de saldo para detener la copia.
- Configuración del tamaño del lote
Lote fijo, porcentaje de riesgo y multiplicador de lote. Opción para rechazar operaciones sin stop loss ni take profit.
- Comprobaciones de señales
Detecta operaciones duplicadas, limita la cantidad de operaciones por símbolo y valida los tipos de órdenes para evitar conflictos.
- Filtros de tiempo
Opción para definir periodos de tiempo permitidos para la copia comercial.
- Notificaciones
Envía alertas mediante terminal, notificaciones push y correo electrónico.
Ventajas:
- Baja latencia entre terminales (desde 0,5 segundos)
- Copia de uno a muchos y de muchos a uno
- Compatible con Windows y MQL5 VPS
- Admite todos los tipos de pedidos
- Manejo correcto del cierre parcial y sincronizado de operaciones
Copiadora maestra MT4 está diseñado para comerciantes que necesitan una solución confiable y personalizable para administrar múltiples cuentas comerciales de manera eficiente.
hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.