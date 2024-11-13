Coppy Master MT5, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için kullanılan bir araçtır. Her iki yönde kopyalamayı destekler:

MT5'ten MT4'e, MT4'ten MT5'e ve aynı tipteki hesaplar arasında.

Doğru çalışması için tüm terminallerin tek bir bilgisayarda veya VPS'de başlatılması gerekmektedir.

[Instruction and Demo]

MetaTrader 4'e kopyalamak için ürünün ayrı bir sürümüne ihtiyaç vardır - Coppy Master MT4 .

Ana fonksiyonları:

Bağlantı türü

Master ve Receiver modları. Sipariş gönderme ve alma mantığının esnek bir şekilde yapılandırılabilmesi imkânı. Sipariş Yönetimi

Piyasa ve bekleyen emirlerin kopyalanması. İşlemlerin eş zamanlı kapatılması, kısmi kapatma desteği, işlem geri dönüşü, SL/TP modifikasyonu. Sembollerle çalışma

Önek ve sonek desteği. Bireysel karakterlerin hariç tutulması/dahil edilmesi. Varlıklara özel adlar atayabilme yeteneği. Sınırlamalar ve risk kontrolü

Günlük işlem sayısının, günlük maksimum kayıpların, kopyalamayı durduracak bakiye seviyelerinin sınırlandırılması. Ses ayarları

Sabit lot, yüzdelik risk, çarpan kullanılarak. Kopyalamadan önce SL ve TP'yi kontrol edin. Sinyal kontrolü

Tekrar eden emirlerin kontrolü, bir sembol üzerindeki işlem sayısının sınırlandırılması, emir türüne göre filtreleme. Zaman filtreleri

İşlemlerin kopyalanması için kabul edilebilir bir zaman aralığı belirleme yeteneği. Bildirimler

Terminal bildirimleri, anlık mesajlar ve e-posta uyarıları.

Avantajları:

Terminaller arası minimum gecikme (0,5 sn'den itibaren).

Bir hesaptan birden fazla hesaba ve tersi şekilde kopyalama imkânı.

Windows ve VPS ile uyumludur.

Her türlü siparişle çalışılır.

İşlemlerin kısmi ve senkron olarak kapatılmasının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi.

Coppy Master MT5, birden fazla işlem hesabını yönetmek için istikrarlı ve özelleştirilebilir bir mekanizmaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlanmıştır.



