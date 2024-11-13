Coppy Master MT5

Coppy Master MT5, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için kullanılan bir araçtır. Her iki yönde kopyalamayı destekler:
MT5'ten MT4'e, MT4'ten MT5'e ve aynı tipteki hesaplar arasında.

Doğru çalışması için tüm terminallerin tek bir bilgisayarda veya VPS'de başlatılması gerekmektedir.
[Instruction and Demo

MetaTrader 4'e kopyalamak için ürünün ayrı bir sürümüne ihtiyaç vardır - Coppy Master MT4 .

Ana fonksiyonları:

  1. Bağlantı türü
    Master ve Receiver modları. Sipariş gönderme ve alma mantığının esnek bir şekilde yapılandırılabilmesi imkânı.
  2. Sipariş Yönetimi
    Piyasa ve bekleyen emirlerin kopyalanması. İşlemlerin eş zamanlı kapatılması, kısmi kapatma desteği, işlem geri dönüşü, SL/TP modifikasyonu.
  3. Sembollerle çalışma
    Önek ve sonek desteği. Bireysel karakterlerin hariç tutulması/dahil edilmesi. Varlıklara özel adlar atayabilme yeteneği.
  4. Sınırlamalar ve risk kontrolü
    Günlük işlem sayısının, günlük maksimum kayıpların, kopyalamayı durduracak bakiye seviyelerinin sınırlandırılması.
  5. Ses ayarları
    Sabit lot, yüzdelik risk, çarpan kullanılarak. Kopyalamadan önce SL ve TP'yi kontrol edin.
  6. Sinyal kontrolü
    Tekrar eden emirlerin kontrolü, bir sembol üzerindeki işlem sayısının sınırlandırılması, emir türüne göre filtreleme.
  7. Zaman filtreleri
    İşlemlerin kopyalanması için kabul edilebilir bir zaman aralığı belirleme yeteneği.
  8. Bildirimler
    Terminal bildirimleri, anlık mesajlar ve e-posta uyarıları.

Avantajları:

  • Terminaller arası minimum gecikme (0,5 sn'den itibaren).
  • Bir hesaptan birden fazla hesaba ve tersi şekilde kopyalama imkânı.
  • Windows ve VPS ile uyumludur.
  • Her türlü siparişle çalışılır.
  • İşlemlerin kısmi ve senkron olarak kapatılmasının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi.

Coppy Master MT5, birden fazla işlem hesabını yönetmek için istikrarlı ve özelleştirilebilir bir mekanizmaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlanmıştır.


petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:14 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

