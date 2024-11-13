Coppy Master MT4

3.5

Coppy Master MT4 — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях:

от MT4 к MT5, от MT5 к MT4, а также между счетами одного типа.

Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS.
[Инструкция и Демо

Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта — Coppy Master MT5.

Основные функции:

  1. Тип подключения
    Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки логики отправки и получения ордеров.
  2. Управление ордерами
    Копирование рыночных и отложенных ордеров. Синхронное закрытие сделок, поддержка частичного закрытия, реверс сделок, модификация SL/TP.
  3. Работа с символами
    Поддержка префиксов и суффиксов. Исключение/включение отдельных символов. Возможность назначения произвольных названий активам.
  4. Ограничения и контроль рисков
    Ограничение количества сделок в день, максимальные дневные убытки, уровни баланса для остановки копирования.
  5. Настройки объема
    Использование фиксированного лота, процентного риска, мультипликатора. Проверка наличия SL и TP перед копированием.
  6. Проверка сигналов
    Контроль дублирующихся ордеров, ограничение по количеству сделок на одном символе, фильтрация по типу ордера.
  7. Временные фильтры
    Возможность задать допустимый период времени для копирования сделок.
  8. Оповещения
    Уведомления в терминале, push-сообщения и email-оповещения.

Преимущества:

  • Минимальная задержка между терминалами (от 0.5 сек).
  • Возможность копирования с одного счёта на несколько и наоборот.
  • Совместимость с Windows и VPS.
  • Работа со всеми типами ордеров.
  • Корректная обработка частичного и синхронного закрытия сделок.

Coppy Master MT4 разработан для пользователей, которым требуется стабильный и настраиваемый механизм управления несколькими торговыми счетами.


petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:15 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

beatwalter
1100
beatwalter 2025.10.16 06:44 
 

Tried to use it, but it only copies position randomly. Tried different settings but nothing seemed to cure the problem. Tried to reach out to the developer, but messages can only be sent by "Friends". Tried to connect as frient, but no change yet.

Sergey Batudayev
25944
Ответ разработчика Sergey Batudayev 2025.10.30 10:23
For product discussions and questions, please use the product comments section. I no longer conduct private correspondence about the product, only public ones in the comments section, as some users later engage in "dirty game" Therefore, please describe your question in the comments section. This will ensure transparency for both you and me, and everyone will be able to defend their position publicly with evidence, not just empty words.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Updated: A week has passed and the person still hasn't responded to either the private messages or the comment. Proof https://prnt.sc/utYkYdwd0bPa ////////10/30/2025 Still no response, the person asks for support but doesn't read his messages and is completely out of touch.
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:15 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

