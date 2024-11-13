Coppy Master MT4 — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях:

от MT4 к MT5, от MT5 к MT4, а также между счетами одного типа.

Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS.

[Инструкция и Демо]

Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта — Coppy Master MT5.

Основные функции:

Тип подключения

Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки логики отправки и получения ордеров. Управление ордерами

Копирование рыночных и отложенных ордеров. Синхронное закрытие сделок, поддержка частичного закрытия, реверс сделок, модификация SL/TP. Работа с символами

Поддержка префиксов и суффиксов. Исключение/включение отдельных символов. Возможность назначения произвольных названий активам. Ограничения и контроль рисков

Ограничение количества сделок в день, максимальные дневные убытки, уровни баланса для остановки копирования. Настройки объема

Использование фиксированного лота, процентного риска, мультипликатора. Проверка наличия SL и TP перед копированием. Проверка сигналов

Контроль дублирующихся ордеров, ограничение по количеству сделок на одном символе, фильтрация по типу ордера. Временные фильтры

Возможность задать допустимый период времени для копирования сделок. Оповещения

Уведомления в терминале, push-сообщения и email-оповещения.

Преимущества:

Минимальная задержка между терминалами (от 0.5 сек).

Возможность копирования с одного счёта на несколько и наоборот.

Совместимость с Windows и VPS.

Работа со всеми типами ордеров.

Корректная обработка частичного и синхронного закрытия сделок.

Coppy Master MT4 разработан для пользователей, которым требуется стабильный и настраиваемый механизм управления несколькими торговыми счетами.



