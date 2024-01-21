Intraday Intensity Index

🌟 7 yıl sonra, bazı kendi göstergelerimi ve EAlarımı ücretsiz olarak yayınlamaya karar verdim.

Eğer bunları faydalı bulursanız, lütfen 5 yıldızlık bir derecelendirme ile destek gösterin! Geri bildirimleriniz ücretsiz araçların gelmeye devam etmesini sağlıyor! 👍🚀

Diğer ücretsiz araçlarımı da buradan görün

_________________________________

📈 Forex İşlemlerinde Hassasiyet İçin Günlük Yoğunluk Endeksi (III)

MQL4'te ustalıkla geliştirilen Günlük Yoğunluk Endeksi, forex işlemleri analizini geliştirmek için tasarlanmış yenilikçi bir 🌟 araçtır. Bu gösterge, günlük fiyat hareketlerine dayanarak fon akışını analiz etmek için benzersiz bir yaklaşım kullanarak, intraday alım ve satım baskılarını derinlemesine incelemektedir.

Ana Özellikler:

Gelişmiş Analiz 🔍: [(2 × Kapanış - Yüksek - Düşük) / (Yüksek - Düşük)] × Hacim formülünü kullanarak piyasa dinamiklerinin kapsamlı bir görünümünü sunar.

[(2 × Kapanış - Yüksek - Düşük) / (Yüksek - Düşük)] × Hacim formülünü kullanarak piyasa dinamiklerinin kapsamlı bir görünümünü sunar. Piyasa Momentumu 📊: İntraday alım ve satım momentumunu doğru bir şekilde ölçer, kısa vadeli piyasa hareketlerini anlamak için hayati öneme sahiptir.

İntraday alım ve satım momentumunu doğru bir şekilde ölçer, kısa vadeli piyasa hareketlerini anlamak için hayati öneme sahiptir. Trend Belirleme 📉📈: Potansiyel trend dönüşlerini ve piyasa gücünü tespit etmeye yardımcı olur, zamanında karar verme için çok önemlidir.

Potansiyel trend dönüşlerini ve piyasa gücünü tespit etmeye yardımcı olur, zamanında karar verme için çok önemlidir. Hacme Dayalı Bilgiler ⚖️: Sadece fiyata dayalı göstergelerden daha nüanslı bir perspektif sunmak için hacim verilerini entegre eder.

Kullanım ve Sinyal Yorumlama:

Kurulum 🛠️: III Göstergesini Metatrader 4 platformunuza kolayca entegre edin. Özel ticaret stratejilerinize uygun olarak ayarları düzenleyin. Günlük Analiz 📡: III değerlerini sürekli olarak izleyin, aşırı yüksek ve düşük değerlere odaklanarak piyasa hissiyatını ve potansiyel dönüş noktalarını belirleyin. Sinyal Entegrasyonu 🚦: III'den elde edilen içgörüleri, yuvarlak bir ticaret yaklaşımı için diğer teknik göstergelerle birleştirin. Fiyat hareketi ve piyasa eğilimleriyle uyum içinde arayın. Stratejik Ticaret 💹: Ticaret giriş ve çıkışlarınızı iyileştirmek için III verilerini kullanın, bilgiye dayalı ve veri odaklı kararlarla genel ticaret performansınızı artırın.

Gerek gün içi tüccar gerekse kısa vadeli yatırımcı olun, III Göstergesi ticaret cephaneliğinizde olmazsa olmaz bir araçtır 🔧. Kullanıcı dostu arayüzü, piyasada çevik ve etkili bir şekilde gezinmek için gerekli içgörüleri sağlar.

Bu gösterge hakkında daha fazla bilgi için, John Bollinger'ın bu bilgilendirici videolarını izleyin.

İletişim ve Destek 📞

Destek veya ek bilgi için, lütfen @amirghm adresinden Telegram üzerinden bana ulaşın.

Wolfox Software Corp. (2020-2024) tarafından gururla sunulmuştur 🏢

Amir Hossein Ghasemi tarafından geliştirilmiştir 🌟

