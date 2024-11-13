Coppy Master MT4 是一款适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端的交易复制工具。它支持双向复制：

从 MT4 到 MT5，从 MT5 到 MT4，以及同类型账户之间的 MT4 到 MT4。

为了正常工作，所有终端必须在同一台 PC 或 VPS 上运行。

[Instruction and Demo]

如需复制到 MetaTrader 4，需另行购买 — Coppy Master MT5 - 是必须的。

主要特点：

复印模式

支持主账户和接收账户角色。灵活设置发送和接收交易。 订单管理

复制市价单和挂单。支持同步平仓、部分平仓、交易逆转以及止损/获利修改。 符号处理

支持前缀和后缀。允许排除或包含特定符号，并为资产分配自定义名称。 风险控制与限额

每日交易限额、最大亏损限制以及停止复制的余额水平阈值。 批量设置

固定手数、风险百分比、手数乘数。可选择拒绝未设置止损或止盈的交易。 信号检查

检测重复交易，限制每个符号的交易数量，并验证订单类型以避免冲突。 时间过滤器

用于定义允许交易复制的时间段的选项。 通知

通过终端、推送通知和电子邮件发送警报。

优点：

终端间延迟低（0.5秒起）

一对多和多对一复制

兼容 Windows 和 MQL5 VPS

支持所有订单类型

正确处理部分和同步交易平仓

Coppy Master MT4 专为需要可靠且可定制的解决方案来有效管理多个交易账户的交易者而设计。



