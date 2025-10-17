SFG Grid Manager and Mirror for MT4

💼 SFG Grid Manager MT4 – Akıllı Grid ve Ayna Sistemi

SFG Grid Manager MT4, mevcut bir pozisyonu (manuel veya başka bir EA tarafından açılmış) takip eden ve belirlenen adımlarda (GridPips) otomatik olarak ortalama alım-satım işlemleri açan profesyonel bir otomatik grid yöneticisidir.

Ana pozisyon kapandığında veya kaybolduğunda, yönetici tarafından açılan tüm grid işlemleri otomatik olarak kapatılır.

Netting ve Hedging hesap türlerini destekler ve manuel işlem veya harici Expert Advisor’larla tamamen uyumludur.

⚙️ Ana Özellikler

✅ Ana pozisyonu (manuel veya başka bir EA’dan) takip eder

✅ Her adımda yalnızca bir işlem açar – martingale yok, ani işlem patlaması yok

✅ Forex ve Altın için GridPips değerini otomatik olarak ayarlar

✅ Spread ve slippage koruması

✅ Ana pozisyon kapandığında tüm grid işlemlerini otomatik olarak kapatır

✅ Hem Hedging hem Netting hesaplarla uyumludur

✅ Temiz günlük kayıtları ve basit kurulum

✅ Her aracı kurumda ve her zaman diliminde çalışır

📏 Önerilen Ayarlar

• Forex Pariteleri (EURUSD, GBPUSD): GridPips 20 – 30

• Altın (XAUUSD): GridPips 200 – 500

💡 İpucu: AutoAdjustGridPips = true olduğunda sistem otomatik olarak güvenli değerler belirler (Forex için 20, Altın benzeri semboller için 200).

🧩 Temel Parametreler

🔹 PrimaryMagic – Ana EA’nın Magic numarası (0 = manuel işlemler)

🔹 ManagerMagic – SFG Grid Manager tarafından kullanılan Magic numarası

🔹 GridPips – Grid adımı (mantıksal pip cinsinden)

🔹 AutoAdjustGridPips – Sembol türüne göre GridPips değerini otomatik olarak ayarlar

🔹 MaxAdditional – Maksimum ek ortalama işlemleri için güvenlik sınırı

🔹 UseSameLotAsPrimary / FixedLot – Lot yönetim seçenekleri

🔹 CatchUpInstant – Fiyat hızlı hareket ederse birden fazla adımı anında açar

🔹 MinSecondsBetweenOrders – Emirler arasındaki minimum süre (ani emir dalgalanmasını önler)

🔹 MirrorWhenPrimaryCloses – Ana pozisyon kapandığında tüm emirleri otomatik olarak kapatır

⚠️ Önemli Notlar

🚫 Bu EA kendi başına işlem açmaz; yalnızca mevcut pozisyonlara tepki verir.

🧪 Strategy Tester’da test ederken, test sırasında manuel olarak bir pozisyon açın.

📈 Sürüm ve Destek

💎 Sürüm: MT4

👤 Geliştirici: SFG Trading Academy – Forex & Gold

📬 Destek: Telegram @Super2030 veya MQL5 üzerinden özel mesaj

✨ Akıllıca ticaret yapın. Tutarlı olun. Grid sizin için çalışsın. ✨