AI Trade Analyzer

AI Trade Analyzer , indikatör formatında uygulanan akıllı bir piyasa analiz aracıdır. Program, grafikteki sinyalleri görselleştirir ve yatırımcının teknik göstergeler ve haber geçmişine dayanarak piyasa durumunu değerlendirmesine yardımcı olur.

Ana fonksiyonları:

1. Teknik analiz:

  • Popüler göstergeler için destek: EMA (kısa/uzun), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stokastik, ATR, Bollinger Bantları, Pivot Noktaları, Fibonacci.

  • Trendleri, farklılıkları ve temel seviyeleri belirlemek.

2. Haber geçmişiyle çalışma:

  • Ekonomik olayların belirlenen parametrelere (zaman dilimi, tarih) göre alınması.

  • Makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki olası etkisini göz önünde bulundurarak.

3. Otomasyon ve özelleştirilebilirlik:

  • Potansiyel giriş noktalarının, SL ve TP'nin hesaplanmasıyla analitik sonuçların oluşturulması.

  • Piyasa koşullarını, belirlenen parametrelere göre bilgileri yorumlama yeteneği ile değerlendirmek.

4. Çok dilli destek:

  • Sonuçlar Rusça ve İngilizce olarak görüntülenebilmektedir.

5. Esnek arayüz:

  • Kullanıcı, kontrol tuşlarını (klavyedeki oklar) kullanarak analitik blok penceresinin konumunu ve boyutunu değiştirebilir, ekranı kendi tercihlerine göre uyarlayabilir.

Önemli:

  • Göstergenin çalışması için parametrelere harici API'lere erişim anahtarlarını girmeniz gerekir (örneğin, OpenAI API ve haber servisi).

  • Üründe işlem açılmıyor. Bu yardımcı bir analiz aracıdır.

  • Tüm parametreler ve arayüz tamamen İngilizce'dir.

  • Tüm hesaplamalar terminal içerisinde gerçekleştirilir. API, MetaTrader terminal ayarlarında kullanıcının onayıyla WebRequest üzerinden kullanılır.

Gerekli bağlantılar
  • OpenAI API   – veri analizi için (API anahtarınızı kaydetmeniz gerekir)
  • Kar API'si   – haber analizi için (günlük 100 ücretsiz istek)

API'yi açmak ve bağlamak zor değil - kurulum talimatları burada - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099

AI Trade Analyzer, verilere kapsamlı bir yaklaşımla piyasa durumu hakkında gelişmiş analizler elde etmesi gereken yatırımcılar için uygundur.


