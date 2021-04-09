AI Trade Analyzer
- Yardımcı programlar
- Sergey Batudayev
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 5
AI Trade Analyzer , indikatör formatında uygulanan akıllı bir piyasa analiz aracıdır. Program, grafikteki sinyalleri görselleştirir ve yatırımcının teknik göstergeler ve haber geçmişine dayanarak piyasa durumunu değerlendirmesine yardımcı olur.
Ana fonksiyonları:
1. Teknik analiz:
-
Popüler göstergeler için destek: EMA (kısa/uzun), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stokastik, ATR, Bollinger Bantları, Pivot Noktaları, Fibonacci.
-
Trendleri, farklılıkları ve temel seviyeleri belirlemek.
2. Haber geçmişiyle çalışma:
-
Ekonomik olayların belirlenen parametrelere (zaman dilimi, tarih) göre alınması.
-
Makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki olası etkisini göz önünde bulundurarak.
3. Otomasyon ve özelleştirilebilirlik:
-
Potansiyel giriş noktalarının, SL ve TP'nin hesaplanmasıyla analitik sonuçların oluşturulması.
-
Piyasa koşullarını, belirlenen parametrelere göre bilgileri yorumlama yeteneği ile değerlendirmek.
4. Çok dilli destek:
-
Sonuçlar Rusça ve İngilizce olarak görüntülenebilmektedir.
5. Esnek arayüz:
-
Kullanıcı, kontrol tuşlarını (klavyedeki oklar) kullanarak analitik blok penceresinin konumunu ve boyutunu değiştirebilir, ekranı kendi tercihlerine göre uyarlayabilir.
Önemli:
-
Göstergenin çalışması için parametrelere harici API'lere erişim anahtarlarını girmeniz gerekir (örneğin, OpenAI API ve haber servisi).
-
Üründe işlem açılmıyor. Bu yardımcı bir analiz aracıdır.
-
Tüm parametreler ve arayüz tamamen İngilizce'dir.
-
Tüm hesaplamalar terminal içerisinde gerçekleştirilir. API, MetaTrader terminal ayarlarında kullanıcının onayıyla WebRequest üzerinden kullanılır.
- OpenAI API – veri analizi için (API anahtarınızı kaydetmeniz gerekir)
- Kar API'si – haber analizi için (günlük 100 ücretsiz istek)
API'yi açmak ve bağlamak zor değil - kurulum talimatları burada - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099
AI Trade Analyzer, verilere kapsamlı bir yaklaşımla piyasa durumu hakkında gelişmiş analizler elde etmesi gereken yatırımcılar için uygundur.