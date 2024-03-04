HYT utility

HYT (İşlemlerinize Yardımcı Olun), iki temel teknik kullanarak zarar eden pozisyonlarınızın ortalamasını düşürmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır:

  1. Standart ortalama.
  2. Trend yönünde pozisyon açılması ile korunma.

Bu araç, hem alım hem de satım için farklı yönlerde açılan birden fazla pozisyonu yönetmenize olanak tanır.

HYT, bir sonraki pozisyonun büyüklüğünü, emir fiyatını, ortalama yönünü ve pozisyonun belirlenen kar alma seviyesiyle kapatılmasını otomatik olarak hesaplar.

Ayrıca, istenilen kar alma seviyesi ve başlangıç lotu belirtilerek Al ve Sat butonlarını kullanarak pozisyon açma seçeneği de sunuluyor.

Kullanmaya başlamak için aracı grafiğe sürükleyip, kar alma seviyesini belirleyip "Ortalama Almaya Başla" butonuna tıklamanız yeterli.

Başlangıç pozisyonunuzun çok büyük olmamasına dikkat edin ve araç ortalamayı aşağı doğru çekerken pozisyon boyutlarını artıracağından ek masraflara hazırlıklı olun.

HYT ayrıca otomatik olarak işlem yapabilir. Otomatik işlem etkinleştirildiğinde, araç belirtilen parametrelere göre pozisyonları açar ve kapatır.

Neden HYT Utility'yi seçmelisiniz?

HYT, sistematik bir yaklaşım kullanarak kaybedilen işlemleri yönetmek için akıllı bir asistandır. Emirlerin hacimlerini, fiyatlarını ve yönlerini otomatik olarak hesaplayarak, korunma ve trend takip girişleri aracılığıyla ortalamayı düşürmenize veya kurtarma pozisyonları oluşturmanıza yardımcı olur.

Karma yönleri (alım ve satım), kar alma hedefleri olan Alım/Satım butonlarını kullanarak hızlı manuel girişleri, tam otomatik ortalama modunu ve ayarlarınıza göre otomatik ticareti destekler.

HYT karı garanti etmez, ancak özellikle hesap zaten açık işlemlerle yüklenmişse, zor durumların yönetimini önemli ölçüde basitleştirir. Hesaplamaları otomatikleştirmek, manuel işi azaltmak ve işlem mantıkları üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmak isteyen yatırımcılar için idealdir.


Önerilen ürünler
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Yardımcı programlar
Boost your forex profits with Blues Protector, an advanced MQL5 Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This automated trading bot dynamically manages your stop-loss levels to secure gains and reduce risks. Blues Protector EA - User Manual   (For MT5 - Ready-to-Use EX5 File)   1. What This EA Does    The Blues Protector EA automatically secures your profits by smartly adjusting stop-loss levels when your trade reaches a predefined profit level. It works silently in the background, protecting
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Uzman Danışmanlar
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Pro Scalping Tool
Mohammad Nazmul Hassan
Yardımcı programlar
### **ProScalpingToolEA.mq5 Analysis & Description** **Overview:**   The `ProScalpingToolEA.mq5` script is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, designed to assist with automated trading. It includes features for placing, managing, and monitoring trades. --- ### **Key Functionalities:** 1. **Trade Execution & Management:**    - Uses the `CTrade` class from `Trade.mqh` to manage trading operations.    - Allows placing buy and sell orders with a configurable lot size.    - Trades are iden
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Yardımcı programlar
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
TSO Loss Management MT5
Dionisis Nikolopoulos
Uzman Danışmanlar
TSO Loss Management is an Expert Advisor that incorporates advanced mechanics to eliminate losses from losing trades. Adapts to diverse market conditions and micromanages each position to cover losses as fast as possible and with minimum risk It uses all the tools of the TSO Signal Builder EA - almost infinite entry/exit strategies Add negative management to any strategy (manual or automated) to eliminate losing trades No pending orders placed Any account size - $1,000+ is recommended Allows for
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
Uzman Danışmanlar
LarryTrader EA is a fully automated trading system developed for XAUUSD on the 5-minute timeframe. The algorithm is built around a dynamic breakout and momentum model, designed to capitalize on intraday price movements with strict risk control. It intelligently adapts to market conditions using volume confirmation, volatility filters, and adaptive stop-loss management. The EA includes advanced risk tools such as partial profit-taking, customizable trailing stops, and break-even logic to protect
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Uzman Danışmanlar
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Account Risk Hedge Bot
Clinton Dennis Edem
Yardımcı programlar
Account Risk Hedge Bot                                                                                  ...hedge your trades with confidence. Safeguard Your Investments with Account Risk Hedge Bot, stay ahead of market volatility with our cutting-edge risk management solution. Account Risk Hedge Bot is designed to safeguard your investments with automated precision, helping you navigate market uncertainty, ensuring you minimize losses and maximize returns. Note: Account Risk Hedge Bot does
Boom and Crash Smasher EA
Isaac Derban
Uzman Danışmanlar
Product Description This powerful and flexible Expert Advisor for Boom and Crash Smasher indicator (Free indicator on MQL5 Market). This Expert Advisor comes with Advance trade management options which allow for instant execution or sophisticated pending order strategies with dynamic offset and expiry controls. The EA also features robust money management tools, including fixed or dynamic lot sizing, risk–reward targeting, and multiple stop-loss/take-profit configurations (points or currency)
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Yardımcı programlar
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
Uzman Danışmanlar
REVERA EA,   EURUSD + AUDUSD + AUDCAD Piyasasındaki Güvenlik Açıklarını Belirlemek İçin Çok Para Birimli, Esnek, Tam Otomatik ve Çok Yönlü Açık Bir Araçtır! Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 REVERA REHBERİ Sinyaller Komisyon Broker İadesi Güncellemeler Benim Blogum Only 7 Copy of 10 Left  for 390 $ Next Price 590 $  Bu       bir       Çoklu   Par
Net Z
Sugianto
5 (1)
Uzman Danışmanlar
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Uzman Danışmanlar
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Kintech Gold
Doan Van Hai
Uzman Danışmanlar
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Equity Gaurd
Eredewei Henry Tiemo
Yardımcı programlar
️ Equity Protector EA – Auto SL & Trailing Stop for MT5 Protect your capital. Automate your risk. Maximize your control. The Equity Protector EA is a powerful risk management tool designed for Meta Trader 5 traders who prioritize capital preservation and smart trade automation. Whether you're a scalper, swing trader, or long-term investor, this EA ensures your account stays protected while optimizing trade exits with precision. Key Benefits Drawdown Shield Automatically monitors your accoun
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Uzman Danışmanlar
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Crow Scalper
Ringga Ardiantoro
Uzman Danışmanlar
Introducing our MT5 Expert Advisor, designed specifically for traders looking to capitalize on ranging market conditions. This EA employs a sophisticated Martingale strategy to maximize profit potential while managing risk effectively. Here's what sets our EA apart: Key Features: Optimal for Ranging Markets : Our EA excels in markets with consistent price oscillations, allowing you to capture frequent, smaller profits. Martingale Strategy : The EA increases the lot size after each loss, enhancin
Neural trendlock hybrid system
Josias Antimano Nazal
Uzman Danışmanlar
TrendLock Hybrid System is an advanced all-in-one Expert Advisor built for traders who demand precision, consistency, and adaptability in any market condition. It combines multiple trading logics into a unified hybrid framework to deliver smarter and more efficient execution. Core Features:  Adaptive risk management that adjusts automatically to market volatility. Detects sideways conditions and avoids low-probability setups. Guides trade direction by identifying short-term momentum for both
Portfolio Evolution
Salvatore Caligiuri
Uzman Danışmanlar
PROMO  - Only for next 3 buyers, one free expert - DYNAMIC PORTFOLIO   expert advisor !   NO 5 STAR REVIEW IS REQUESTED FOR THE GIFT! LIVE RESULTS:   click here Portfolio EVOLUTION represents a cutting-edge Expert Advisor concept that utilizes a range of strategies across multiple currency pairs. It can be operated in a MULTICURRENCIES mode or in SINGLE PAIR mode, creating an extensive multi-strategy portfolio designed to achieve safe and steady profits from the forex markets. This expert a
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Uzman Danışmanlar
Sonic R Pro Enhanced EA - Sürüm 2025 249$ - Sadece ilk 5 alıcıya özel! Canlı Sinyal Sonic R Pro Enhanced'in canlı performansını kontrol et: Ticaret Stratejisi Sonic R Pro Enhanced, Dragon Band (EMA 34 ve EMA 89) ile otomatik ticaret yapan Sonic R stratejisinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Gelişmiş algoritmalarla maksimum performans sağlar. Zaman Dilimleri: M15, M30 Desteklenen Pariteler: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Ticaret Tarzı: Swing Trading - Geri Çekilme ve Karşı Trend Minimu
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
BOLT – The Gold Trading Powerhouse BOLT is a next-generation AI-driven gold trading robot built for precision, consistency, and explosive profitability. Powered by the GPT-TURBO Core, BOLT is not just another Expert Advisor — it is a fully intelligent trading system designed to dominate the XAU/USD market with unmatched accuracy. Since its launch in 2024, BOLT has achieved remarkable results — turning an initial 1,000 USD into more than 1.3 million USD, all with 100% verified history quality. It
Algocep Grid MT5
Jacob James
Uzman Danışmanlar
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Yardımcı programlar
Manuel ticareti basitleştirmek için çok işlevli ticaret panosu. İşlemler ve emir görselleştirme, kar ve zarar hesaplamaları, tek tıklamayla ticaret, emir değişikliği, denge noktası, takip eden zarar durdurma, kısmi zarar durdurma, kısmi kar alma, zamana göre kapanış, öz sermaye zarar durdurma ve kar alma - bunların hepsi bir veya birkaç tıklamayla, kısayol tuşları kullanılarak veya grafikteki seviyelerin basitçe fareyle sürüklenmesiyle mümkündür. Kullanıcı dostu arayüz, gerekli senaryoları test
Green Mower 1 MT5
Yaakov Markos
Yardımcı programlar
By :ForextraderEanow   Green Mower 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        This EA is Famous Grid Strategy that open grid of trades with the same size (not martingale)  and make PROFIT even when the Forex price moves in the WRONG Direction
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Yardımcı programlar
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Yardımcı programlar
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
Swing Trigger - Profesyonel Swing Trading Göstergesi H1 zaman dilimi swing trading için uzmanlaşmış MT5 göstergesi. Akıllı fiyat hareketi analizi ile ana dönüş noktalarını belirler. Özelleştirilebilir dikdörtgenler, referans çizgileri ve net giriş sinyalleri. Minimalist tasarım ile düzenli grafikler. Özellikler: Fiyat dikdörtgenleri, önceki gün seviyeleri, dönüş okları, renk/stil özelleştirme. Optimize edilmiş performans.
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Yardımcı programlar
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Yardımcı programlar
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Yardımcı programlar
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Yardımcı programlar
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Yardımcı programlar
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Yardımcı programlar
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Yardımcı programlar
1. Record the price data for each Tick transaction. Data file contents: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Meanwhile, generate a quotation data file with a 1-minute period. Content of 1min data file: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Save all quotation data in one file every day, which is c
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Yardımcı programlar
I automated its commercial strategies for use of binary in MT5 and with our Mt5BridgeBinary I sent the orders to its Binary account and I list: begin to operate this way of easy! The expert advisers are easy to form, to optimize and to realize hardiness tests; also in the test we can project its long-term profitability, that's why we have created Mt5BridgeBinary to connect its best strategies to Binary. Characteristics: - It can use so many strategies as I wished. (Expert Advisor). - He does
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Yardımcı programlar
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Yardımcı programlar
Xrade EA is an expert advisor as technical indicator. For short period trade it's the best for next previsions of the trend of the market. +--------------------------------------------------------------------------------------- Very Important Our robot(data anylizer) does'nt take a trade procedure. If using only our robot you must take positions by yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- The technical indiator provide for a given sma
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Yardımcı programlar
News: IDEA 2.0 is out with lot of features, like telegram bot notifications and Limits order! Check the changelog at bottom of page (*). Hi all, here you can find my Expert Advisor, called IDEA  (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . In short, with this software you can: Have   a clear view of market status , with an indication of current trend. Simply add symbols you want to monitor to your market watch, and IDEA will notify you if some of them are in trend; Have an   automatic lots ca
Oracle
Denis Sotnikov
5 (2)
Yardımcı programlar
Эксперт - торговый помощник, созданный по одноимённой торговой стратегии Оракул в сотрудничестве с ее автором Нео. Определяет на графиках в автоматическом режиме разворотные импульсные модели и строит по ним Вилки Нео - авторский инструмент, позволяющий определять циклы движения цены и указывающий на ожидаемую цель TakeProfit . Поиск ведется на всех заданных периодах графиков одновременно с фильтрацией совпадений. Осуществляется фильтрация неверных Вилок с указанием кода ошибки. Утилита имеет
SystemLiveMxPips
Harold Alonso Hernandez
Yardımcı programlar
Automatice sus estrategias comerciales con nuestra sencilla herramienta de creación de estrategias "similar a un rompecabezas".   Cree fácilmente estrategias que operen por usted en modo de piloto automático.   También puede cargar estrategias creadas por otras personas, como la clásica   Estrategia Martingala,   para usarla como muestra para su propia estrategia. Características clave Cree su estrategia a través de funciones simples de arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de pro
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
Yardımcı programlar
Binance Full Trader is developed for connection to your Binance account and get data, draw price charts and trade easily with any strategy by an indicator. A user-friendly interface has developed for it and has tried to give access to the necessary information such as open orders and wallet balances. ·        There are two sample indicators (one for trade signal and another for price) that you can download it from these links: https://drive.google.com/file/d/1w2CGuu3rArWKMhS9LkepT9zhVkGR1AO7/vie
Supreme RSI Divergence Scanner
Eveline Van Neyghem
Yardımcı programlar
As add-on to our professional divergence indicators we also created superb divergence scanners. These scanners give an overview of the different timeframes of the selected instruments and can save your tons of time. You can instantly see which instrument has a divergence on which timeframe. So no need to run through the charts manually anymore searching for good setups, with this scanner you see the whole market and you know where to look for a good trade opportunity. Even when you are not in fr
Supreme Stoch Divergence Scanner
Eveline Van Neyghem
Yardımcı programlar
As add-on to our professional divergence indicators we also created superb divergence scanners. These scanners give an overview of the different timeframes of the selected instruments and can save your tons of time. You can instantly see which instrument has a divergence on which timeframe. So no need to run through the charts manually anymore searching for good setups, with this scanner you see the whole market and you know where to look for a good trade opportunity. Even when you are not in fr
Supreme MACD Divergence Scanner
Eveline Van Neyghem
Yardımcı programlar
As add-on to our professional divergence indicators we also created superb divergence scanners. These scanners give an overview of the different timeframes of the selected instruments and can save your tons of time. You can instantly see which instrument has a divergence on which timeframe. So no need to run through the charts manually anymore searching for good setups, with this scanner you see the whole market and you know where to look for a good trade opportunity. Even when you are not in fr
Supreme OBV Divergence Scanner
Eveline Van Neyghem
Yardımcı programlar
As add-on to our professional divergence indicators we also created superb divergence scanners. These scanners give an overview of the different timeframes of the selected instruments and can save your tons of time. You can instantly see which instrument has a divergence on which timeframe. So no need to run through the charts manually anymore searching for good setups, with this scanner you see the whole market and you know where to look for a good trade opportunity. Even when you are not in fr
Supreme CCI Divergence Scanner
Eveline Van Neyghem
Yardımcı programlar
As add-on to our professional divergence indicators we also created superb divergence scanners. These scanners give an overview of the different timeframes of the selected instruments and can save your tons of time. You can instantly see which instrument has a divergence on which timeframe. So no need to run through the charts manually anymore searching for good setups, with this scanner you see the whole market and you know where to look for a good trade opportunity. Even when you are not in fr
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Yardımcı programlar
PROMOTION!! $499 until 1 Mar. After that, EA will be $1,050 Developed and tested for over 3 years, this is one of the safest EAs on the planet for trading the New York Open. Trading could never be easier.  Trade On NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500  What Does The EA do? The EA will open a Buy Stop Order and a Sell Stop Order(With SL and TP) on either side of the market just a few seconds before the NY Open.  As soon as 1 of the 2 trades is triggered, the EA automatically delete
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Yardımcı programlar
Saving data from the order book. Data replay utility: https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Library for use in the strategy tester: https://www.mql5.com/en/market/product/81409 Perhaps, then a library will appear for using the saved data in the strategy tester, depending on the interest in this development. Now there are developments of this kind using shared memory, when only one copy of the data is in RAM. This not only solves the memory issue, but gives faster initialization on each
Mt5 bot for Binance
Ugur Ucak
5 (2)
Yardımcı programlar
Binance Future için Mt5 botu (Uzman) Sistem Binance Future pazarında çalışıyor. İşlemleri otomatikleştirmek için kolayca kendi kodunuza entegre edebilirsiniz. Manuel çalıştırma paneli mevcuttur. Hedge modu uyumlu. Tüm işlemler ekrandan manuel olarak yapılabilmektedir. Aynı anda birçok kripto parayı kontrol etmenin en etkili yoludur. Ekran, Binance ekranlı şablon tipindedir. Şablon dosyasını linkten indirebilirsiniz. https://drive.google.com/file/d/1WHqGhym0QIK31l7kwfit9_tXb7YbqSuT/view?
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Yardımcı programlar
Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
Yazarın diğer ürünleri
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
GoldPro ile yenilikçi ve verimli altın ticaretinin dünyasına hoş geldiniz. GoldPro, Altın piyasasında başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ticaret robotudur. Danışman ortalama tekniğini kullanır, bunu iyi veya kötü olarak değil, piyasada işe yarayan bir yaklaşım olarak algılamalı, bir yöntemin iyi, diğerinin kötü olduğu şeklindeki tek kutuplu inancı bir kenara bırakmalısınız, bu vardır ve başarıyla uygulanabilir, bu bir gerçektir. Güvenilirlik ve Deneyi
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Uzman Danışmanlar
GoldPro ile yenilikçi ve etkili altın ticaretinin dünyasına hoş geldiniz. GoldPro, Altın piyasasında başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ticaret robotudur. Danışman ortalama tekniğini kullanır, bunu iyi veya kötü olarak değil, piyasada işe yarayan bir yaklaşım olarak algılamalı, bir yöntemin iyi, diğerinin kötü olduğu şeklindeki tek kutuplu inancı bir kenara bırakmalısınız, bu vardır ve başarıyla uygulanabilir, bu bir gerçektir. Güvenilirlik ve Deneyim
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. [Instruction for Risk Manager parameters] Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen ma
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellik
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (6)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kimlik
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen maksimum lot 2) günlük maksimum sipariş sayısı
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Yardımcı programlar
Coppy Master MT5,   MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için kullanılan bir araçtır. Her iki yönde kopyalamayı destekler: MT5'ten MT4'e, MT4'ten MT5'e ve aynı tipteki hesaplar arasında. Doğru çalışması için tüm terminallerin tek bir bilgisayarda veya VPS'de başlatılması gerekmektedir. [ Instruction  and Demo ]  MetaTrader 4'e kopyalamak için ürünün ayrı bir sürümüne ihtiyaç vardır -   Coppy Master MT4   . Ana fonksiyonları: Bağlantı türü Master ve Receiver mo
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Yardımcı programlar
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Ticaret Danışmanı Ice Cube Scalper -         günlük çok sayıda işlem yapan ve her işlemle belirli miktarda puan kazanan   bir günlük scalper'dır   . EA'nın stratejisi RSI göstergesini kullanarak trendle işlem yapmaktır. EA, çarpan lotuyla ortalamayı kullanır, EA'yı kullanmadan önce bunu anlamanız gerekir, ancak strateji hem geriye dönük testlerde hem de canlı işlemlerde iyi performans gösterdi. Satın almadan önce danışmanın çalışmasını strateji test cihazında test ettiğinizden emin olun. Riskler
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
çalışma mantığı Stop Out yardımcı programı, Stop Out seviyesine kaç puan kaldığını gösteren basit ama çok kullanışlı bir göstergedir / Avantajı, birçok tüccarın kâr peşinde alım satım yaparken riski kasıtlı olarak fazla tahmin etmesi, mevcut marjı maksimumda kullanması ve bu durumda komisyoncunun pozisyonlarınızı zorla nerede kapatabileceğini bilmek çok önemlidir. Sadece göstergeyi grafiğe yerleştirin ve Al veya Sat'taki açık pozisyona bağlı olarak, bu işlem için fiyatın sınır işaretini graf
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
EA'nın stratejisi, iPump göstergesi tarafından hesaplanan keskin darbelerden sonra girişlerle Swing ticaretine dayanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, EA, otomatik destek ile manuel ticaret açma yeteneğine sahiptir. - düşüş trendi için ↓ fiyatta düzeltici bir artıştan sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı alım bölgesine düşer, trend boyunca satarız. - bir yükseliş trendi için ↑, fiyatta düzeltici bir düşüşten sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı satım bölgesine düşer, trend boy
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Yardımcı programlar
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Yardımcı programlar
Kopyalama Ustası MT4       MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri için bir ticaret kopyalama aracıdır. Her iki yönde de kopyalamayı destekler: MT4'ten MT5'e, MT5'ten MT4'e ve aynı tipteki hesaplar arasında MT4'ten MT4'e. Doğru çalışabilmesi için tüm terminallerin aynı PC veya VPS üzerinde çalışması gerekmektedir. [ Instruction  and Demo ]  MetaTrader 4'e kopyalamak için ayrı bir sürüm —       Kopyalama Ustası MT5       - gereklidir. Başlıca Özellikler: Kopyalama Modları Hem Master hem de Rec
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
AI Trade Analyzer   , indikatör formatında uygulanan akıllı bir piyasa analiz aracıdır. Program, grafikteki sinyalleri görselleştirir ve yatırımcının teknik göstergeler ve haber geçmişine dayanarak piyasa durumunu değerlendirmesine yardımcı olur. Ana fonksiyonları: 1. Teknik analiz: Popüler göstergeler için destek: EMA (kısa/uzun), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stokastik, ATR, Bollinger Bantları, Pivot Noktaları, Fibonacci. Trendleri, farklılıkları ve temel seviyeleri belirlemek. 2. Haber geçmişiyle
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Göstergeler
Gerçek Arz ve Talep göstergesi       - tüm zaman dilimlerinde direnç ve destek seviyelerinin yerini hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlar. Gösterge, işlemlerinde teknik analiz kullananlar için faydalı olacaktır. Göstergenin kullanımı kolaydır, sadece grafik üzerinde sürükleyip bırakın ve gösterge size en olası destek ve direnç seviyelerini gösterecektir. Zaman dilimlerini değiştirirken, yeni seçilen zaman dilimi için seviyeleri göreceksiniz. Önerilen Robot Scalper       -       sınamak   . G
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Yardımcı programlar
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
PatternEdge AI
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
Pattern Edge AI Şamdan Formasyonları + DCA + Martingale Tabanlı Akıllı Uzman Danışman Pattern Edge AI , Fiyat Hareketi (Price Action) , fraktal destek/direnç seviyeleri , akıllı ortalama alma (grid) sistemi ve uyarlanabilir sermaye yönetimi ni birleştiren güçlü ve çok yönlü bir otomatik işlem robotudur. Yüksek olasılıklı girişler ve sıkı risk kontrolü arayan yatırımcılar için idealdir. Öne Çıkan Özellikler: Giriş sinyalleri, Çekiç, Delici Mum, Sabah/Yıldız Akşamı, Yutan Boğa/Ayı, Yıldız Kayması
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Yardımcı programlar
Risk Controller Expert Advisor, hesabınızdaki ticaret danışmanlarınızın toplam riskini kontrol etmenizi sağlayan bir programdır. Bu program ile tüm danışmanlar için hesapta izin verilecek maksimum riski kontrol edebilirsiniz. Örneğin, maksimum düşüşün %30'u riskini belirlersiniz, yani hisse senedi alım satım robotlarınız %30'luk riski aşarsa, Risk Kontrolörü tüm danışman pozisyonlarını kapatacak ve ayrıca tüm açık çizelgeleri kapatarak, danışmanlar daha fazla çalışmaktan. Uzman Danışman, ortala
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
Danışmanın açıklaması Smart Expert Advisor, her ticaret çifti için otomatik ayar seçimine sahip otomatik bir şebeke ticaret danışmanıdır. Expert Advisor, her bir döviz çifti için ayarları otomatik olarak seçer, böylece her bir çift için parametreleri tanımlamanız gerekmez, hesaplamalar işlem gören enstrümanın volatilitesine dayalıdır. İşlem sırasında giriş noktalarının yönünü ayarlayabilirsiniz. Trende göre filtreyi etkinleştir. strateji hakkında EA, geri çekilme hareketlerini yakalama mantığın
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
EasyTradePad – MetaTrader 4 için Ticaret Paneli EasyTradePad   , manuel ve yarı otomatik ticaret için bir araçtır. Panel, emirlerin ve pozisyonların hızlı bir şekilde yönetilmesini ve tek tıklamayla risk yönetimi hesaplamalarının yapılmasını sağlar. Panel Özellikleri: Önceden tanımlanmış risk (% veya mevduat para birimi) ile işlemleri açın ve kapatın SL ve TP'yi puan, yüzde veya parasal değerler olarak ayarlayın Risk-ödül oranını otomatik olarak hesaplayın Zarar durdurmayı breakeven'a taşıyın K
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Göstergeler
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Yardımcı programlar
Bu elek, seçilen bir zaman aralığında (zaman çerçevesi) genellikle aşırı alımdan (% artış) veya aşırı satımdan (% düşüş) daha fazla olan varlıkları belirlemenize olanak tanır. Piyasa yasalarla yönetilir, daha ucuza satın alın, daha fazla satış yapın, ancak otomatik bir tarayıcı olmadan, örneğin içinde bulunulan hafta veya cari dönemde normalden daha fazla alınan veya aşırı satılan para birimlerini / hisse senetlerini belirlemeniz çok zor olacaktır. saat veya ay. Düzinelerce veya yüzlerce enstrü
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Göstergeler
çalışma mantığı Bu göstergenin önemi, “cihazda ne kadar yakıt kaldığını” anlamanıza izin vermesi gerçeğinde yatmaktadır. Aküsü yarı boş bir arabada bıraktığınız durumu bir düşünün, ortalama olarak bu miktar bir araba için 250 km'lik bir enerji yeterlidir, yani isterseniz 700 km'lik bir mesafeyi aşamazsınız. Yani her enstrüman için belirli bir günlük fiyat hareketi var ve istatistiksel gözlemler sonucunda varlığın günde 1 ATR'yi geçtiği zamanın %95'inde ve zamanın sadece %5'inde 2 veya daha faz
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
MetaTrader yardımcı programı MTI (Ana Ticaret Bilgisi) – bir tüccar için temel ticaret bilgilerini gösterir, yani: ortalama ve mevcut yayılma boyutu Kısa ve uzun pozisyonlar için takas boyutu 1 işlem lotu için 1 pip maliyeti Durdurma Düzeyi boyutu (bekleyen siparişler vermek için minimum mesafe) Mevcut (kırmızı) işlemin sonuna kadar olan süre ve bir sonraki (gri) işlem seansının başlangıcına kadar olan süre Mevcut işlem seansının sonuna kadar geçen süre kırmızı, bir sonraki seansın açılışına kad
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EA'nın stratejisi, iPump göstergesi tarafından hesaplanan keskin darbelerden sonra girişlerle Swing ticaretine dayanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, EA, otomatik destek ile manuel ticaret açma yeteneğine sahiptir. - düşüş trendi için ↓ fiyatta düzeltici bir artıştan sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı alım bölgesine düşer, trend boyunca satarız. - bir yükseliş trendi için ↑, fiyatta düzeltici bir düşüşten sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı satım bölgesine düşer, trend boyunc
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
çalışma mantığı Stop Out yardımcı programı, Stop Out seviyesine kaç puan kaldığını gösteren basit ama çok kullanışlı bir göstergedir / Avantajı, birçok tüccarın kâr peşinde alım satım yaparken riski kasıtlı olarak fazla tahmin etmesi, mevcut marjı maksimumda kullanması ve bu durumda komisyoncunun pozisyonlarınızı zorla nerede kapatabileceğini bilmek çok önemlidir. Sadece göstergeyi grafiğe yerleştirin ve Al veya Sat'taki açık pozisyona bağlı olarak, bu işlem için fiyatın sınır işaretini graf
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
strateji mantığı Pump and Dump Expert Advisor, bir tüccar tarafından tüccarlar için oluşturulmuş tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Strateji “daha ​​ucuza al, daha pahalıya sat”. Fiyatta önemli bir artış/düşüş sonrasında emirler açılır. Pompa ve Boşaltma stratejisinin temel anlamı, bir varlığı fiyatı düştüğünde daha ucuza almak ve fiyatı yükseldiğinde daha yükseğe satmaktır. Muhtemelen fark etmişsinizdir, piyasadaki keskin fiyat hareketlerinden sonra, ters yönde önemli bir fiyat gerilemes
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt