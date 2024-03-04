HYT (İşlemlerinize Yardımcı Olun), iki temel teknik kullanarak zarar eden pozisyonlarınızın ortalamasını düşürmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır:

Standart ortalama. Trend yönünde pozisyon açılması ile korunma.

Bu araç, hem alım hem de satım için farklı yönlerde açılan birden fazla pozisyonu yönetmenize olanak tanır.

HYT, bir sonraki pozisyonun büyüklüğünü, emir fiyatını, ortalama yönünü ve pozisyonun belirlenen kar alma seviyesiyle kapatılmasını otomatik olarak hesaplar.

Ayrıca, istenilen kar alma seviyesi ve başlangıç lotu belirtilerek Al ve Sat butonlarını kullanarak pozisyon açma seçeneği de sunuluyor.

Kullanmaya başlamak için aracı grafiğe sürükleyip, kar alma seviyesini belirleyip "Ortalama Almaya Başla" butonuna tıklamanız yeterli.

Başlangıç pozisyonunuzun çok büyük olmamasına dikkat edin ve araç ortalamayı aşağı doğru çekerken pozisyon boyutlarını artıracağından ek masraflara hazırlıklı olun.

HYT ayrıca otomatik olarak işlem yapabilir. Otomatik işlem etkinleştirildiğinde, araç belirtilen parametrelere göre pozisyonları açar ve kapatır.



Neden HYT Utility'yi seçmelisiniz?

HYT, sistematik bir yaklaşım kullanarak kaybedilen işlemleri yönetmek için akıllı bir asistandır. Emirlerin hacimlerini, fiyatlarını ve yönlerini otomatik olarak hesaplayarak, korunma ve trend takip girişleri aracılığıyla ortalamayı düşürmenize veya kurtarma pozisyonları oluşturmanıza yardımcı olur.

Karma yönleri (alım ve satım), kar alma hedefleri olan Alım/Satım butonlarını kullanarak hızlı manuel girişleri, tam otomatik ortalama modunu ve ayarlarınıza göre otomatik ticareti destekler.

HYT karı garanti etmez, ancak özellikle hesap zaten açık işlemlerle yüklenmişse, zor durumların yönetimini önemli ölçüde basitleştirir. Hesaplamaları otomatikleştirmek, manuel işi azaltmak ve işlem mantıkları üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmak isteyen yatırımcılar için idealdir.



