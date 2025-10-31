Trade Portfolio Dashboard

Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın.

Hızlı Kapatma Düğmeleri
Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmını nasıl kapatacağınızı çözmenize gerek yok. Gösterge paneli ayrıca döviz çiftleri ile işlem yaparken her para birimi sembolündeki mevcut maruziyetinizi gösterir, bu, önemli haber olaylarından önce aşırı maruz kalmış olabileceğiniz alanları belirlemenize yardımcı olur. Haberlerden önce maruziyetinizi anında hızla azaltmak için düğmeleri kullanabilir veya haberler zaten gerçekleşmişse ve sizi kar elde etmişse, tek bir tıklamayla bu karı hızla bankaya yatırabilirsiniz!

İşlem Isı Haritasını Açın
İşlem ısı haritası, pozisyon ticareti veya salınım ticareti stratejileri kullanan, işlemlere girip çıkmak için dolar maliyet ortalamasını kullanan tüccarlar için özel olarak tasarlanmış görsel bir araçtır. Portföyünüzdeki, bankaya yatırılabilen bireysel işlemleri ve kısmi boyutta kapatabileceğiniz geri çekilme işlemlerini hızla belirleyebilirsiniz. Bu, aynı zamanda geri çekilmenizi azaltırken genel bir kar elde etmenizi sağlar. Anında para kazanmak ve riski azaltmak için tam veya kısmi kapatma düğmelerini kullanmanız yeterlidir.

Geri Çekilme Kontrol Fırsatlarını Hızla Belirleyin
Geri çekilme kontrol geçişi, "D düğmesi", portföyünüzdeki her işlem gören sembolde ortalama fiyatın üzerinde olan tüm geri çekilme işlemlerini vurgulayacaktır. Bu, tüm sembollerdeki bireysel işlemlerin etrafına bir dikdörtgen ekleyerek yapılır, böylece önce hangilerine odaklanmak istediğinizi görebilirsiniz. Bu, genel portföyünüzü iyileştirmek ve riski azaltmak için hangi işlemleri tamamen veya kısmen kapatabileceğinizi anında görmenizi sağlar. Ortalama fiyatınızı iyileştiren ve mevcut fiyatı ortalamanıza yaklaştıran işlemleri kapatmak, sembollerdeki pozisyonlardan daha hızlı çıkmanızı sağlar. Bu, pozisyonlar size karşı daha fazla baskı yaparsa geri çekilme hızını azaltır.

Tamamen Yapılandırılabilir

Isı haritası renkleri ve gösterge panelinin tüm yönleri yapılandırılabilir, böylece tercihinize ve renk düzeninize uyacak şekilde tek tek bölümleri veya bölümler içindeki sütunları gizleyebilir ve gösterebilirsiniz. Isı haritasındaki tek tek işlemler, EA'daki girdilere girmeden doğrudan gösterge panelinden tercihinize bağlı olarak farklı verileri gösterecek şekilde değiştirilebilir.

MT5 Version - https://www.mql5.com/en/market/product/132613

Önerilen ürünler
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Mobile Lotsize Pro
Joe Treacher
Yardımcı programlar
Mobile LotSize Trade on the go with confidence Have you ever spotted the perfect trade opportunity on your phone, only to enter with the wrong lot size and end up risking more than you intended? With Mobile LotSize , that’s no longer a problem. Leave this EA running on your trading platform, and it will automatically monitor your pending orders set at 0.01 lots. If you’ve placed a stop loss or take profit from your phone, Mobile LotSize will calculate and adjust the trade size to match your ris
Moving Gann Angles Indicator
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, klasik Gann açılarına benzer şekilde (belirli bir muma tıkladıktan sonra) bir eğilim çizgileri yelpazesi oluşturur. Göstergenin özelliği, yalnızca sabit bir ölçekte açılar oluşturması değil, aynı zamanda belirli sayıda çubuğun ortalama fiyatını kullanmasıdır (isteğe bağlı). Göstergedeki açılar için ortalama fiyatı hesaplamanın iki yolu vardır (isteğe bağlı): 1) Ortalama fiyat hareketinin (belirli sayıda çubuk için) Yüksek'ten Düşük'e hesaplanması; 2) Açılıştan Kapanışa ortalama fiya
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Göstergeler
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Göstergeler
Gösterge, H.M.Gartley'in ("Borsadaki Kârlar", 1935г) gelişmelerine göre harmonik kalıpları (XABCD) tanımlar. Perspektif projeksiyonunda D noktasını bir nokta olarak yansıtır (ayarlarda ProjectionD_Mode = true değerini belirtin). Yeniden çizilmez. Çalışma zaman dilimine ait bir çubuk kapandığında, eğer belirlenen formasyon noktası Patterns_Fractal_Bars çubukları sırasında hareket etmediyse grafikte (beklenen fiyat hareketi yönünde) bir ok belirir. Bu andan itibaren ok kalıcı olarak grafikte ka
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Göstergeler
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Göstergeler
KT Renko Patterns, Renko grafiğini tuğla tuğla tarayarak, farklı finansal piyasalarda yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan popüler grafik formasyonlarını tespit eder. Zaman tabanlı grafiklerle karşılaştırıldığında, Renko grafiklerinde işlem yapmak daha kolay ve belirgindir çünkü grafik sade ve temiz bir yapıya sahiptir. KT Renko Patterns birçok Renko formasyonunu içerir ve bunların çoğu Prashant Shah'ın “Renko Grafikleriyle Karlı Ticaret” adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu g
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Göstergeler
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Göstergeler
ADX Shark Scalper – The Ultimate Hybrid Indicator for Precision Scalping Dive into the markets with the ADX Shark Scalper , a powerful and versatile tool designed for traders who seek precision in every trade. This cutting-edge indicator seamlessly combines multiple advanced technical signals into one streamlined system, allowing you to spot good buy and sell opportunities with ease. At its core, the ADX Shark Scalper leverages the power of trend and momentum detection through the integration of
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Göstergeler
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Blahtech VWAP
Blahtech Limited
5 (3)
Göstergeler
Was: $69    Now: $49   Blahtech VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) is the ratio of price to total volume. It provides an average price over a specified time interval.  Links [  Install  |  Update  |  Documentation   ] Feature Highlights Configurable VWAP Line Sessions, intervals, anchored or continuous Previous day settlement line Standard Deviation bands Alerts at bar close or real time Automatic Broker or Tick volumes Significantly reduced CPU usage Input Parameters Expert Advisor
TrendWavePattern
Wartono
Göstergeler
TrendWavePattern  an another way to trade with a harmonic pattern, a maestro classic pattern . I made some improvements and combinations with my own strategy. Trend direction, buy-sell signal ,hi-low area and pivot line. These will be helpful for trader to read the current market condition. So it is not blindly following the pattern itself but also following other informations from the market. Readable chart appearance . Designed to be user friendly even you are a new trader. BUY-SELL zone, Tak
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Auto double push eng
Yasunao Koyama
Yardımcı programlar
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・ Overview and required environment Generate a duplicate limit order reservation for manual orders or orders from other tools, etc. This is specialized to "simplify the ordering operation". For the analysis to decide ordering, please do your best by yourself, such as fishing for materials, deriving a rule of thumb, using other analysis tools and EA together, etc. Since version 1.28, the function of "automatically re-order after settlement" has been implemented. (This
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Göstergeler
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Currencies Cleaner
Francesco Rubeo
Yardımcı programlar
Currencies Cleaner panel will give you an overview of all the most traded market's currencies in a single click. First of all the panel will refresh all your charts, opening them four times in all timeframes needed. 1 - CURRENCIES It uses a complex algorithm to study the movement of 17 different indicators. It means that the algorithm not only "reads" the actual value of an indicator, but also creates a probability of success using the position of this value on the indicator and the last moveme
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Yardımcı programlar
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Last 50 Pips göstergesi, son fiyat hareketlerine dayalı olarak alım ve satım fırsatlarını hızlı bir şekilde belirlemek için tasarlanmıştır. Son mumlardaki fiyat değişimini ölçer ve fiyatın yön değiştirebileceği anları sarı renkle vurgular. Alım sinyali: Gösterge KIRMIZI dan SARI ya değiştiğinde ALIM pozisyonu açmalısınız, bu da düşüş trendinden yükseliş trendine geçişi önerir. Ne kadar kolay olduğunu görmek için lütfen resimlere bakın. Satış sinyali: Gösterge YEŞİL den SARI ya değiştiğinde SAT
FRB Time MT4
Fernando Baratieri
Göstergeler
FRB Time - FRB Trader Indicator that shows the server's time of operation. You can edit the font color and size of the timetable. Settings font color Font size Background color To move the Timetable, just click on it and move the mouse to where you want to leave it. After placing the Time where you want it, click again or press "ESC" and the time will stay where you left it.
FREE
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Yardımcı programlar
MT4 Hotkeys – Order and Position Management Tool This tool enables users to manage orders and positions on the MetaTrader 4 platform using keyboard shortcuts. It supports order execution, position closure, trailing stop adjustments, and risk management through customizable settings. Key Commands "B": Places a buy order. "S": Places a sell order. "C": Closes all open positions. "X": Closes a specific position (oldest or most recent, based on configuration). "T": Activates a trailing stop, adjust
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Night Ghost - İkili opsiyonlar için ok göstergesi. Bu, gelecekte sizin için güvenilir bir yardımcıdır! - Grafikte yeniden çizim yok -Tüm döviz çiftlerinde harika çalışıyor! -%90'a varan gösterge doğruluğu (Özellikle geceleri) -Uzun süre kurulum yapmaya gerek yok (İkili Opsiyonlar için mükemmel kurulum) - Geç olmayan sinyaller - Mevcut mum üzerinde bir sinyalin görünümü -M1 dönemi için mükemmel (Artık Yok!) - Göz dostu mum rengi (Kırmızı ve Mavi) -Yüklü Uyarı Onunla çalışmak: - Mavi
MTF Non Repaint Arrow Five RSI RTD
Anon Candra N
1 (1)
Göstergeler
[V 1.00] MTF NRPA 5 RSI RTD yayınlandı! Yeniden boyanmayan ok gerçek zamanlı pano. Çeşitli RSI göstergelerini kullanmaktan sıkıldıysanız ancak bunların hatalı olduğunu düşünüyorsanız, bu aracı deneyin. Genellikle insanlar bir zaman diliminde OBOS seviyesini belirlemek için yalnızca 1 RSI kurarlar. Kötü haber şu ki, aynı anda çeşitli zaman dilimlerinde OBOS seviyelerini ve trendlerini göremiyorsunuz. Bu ticaret aracını bu yüzden geliştirdim. İşte nasıl açıklandığı: Bu ticaret aracında beş RS
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Yardımcı programlar
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
JanosikFX Scalping Trade Panel
ROBERT URBANSKI
3.5 (2)
Yardımcı programlar
The Best One Scalping Trade Panel functional manual trade panel with risk reward, auto SL by candle ( original solution), lot size calculation, one-click trading, scale in and out of trades (partial close),  Works with all symbols not just currency pairs, perfect works on DAX, NASDAQ, GOLD, ...... I earn every day during live stream on ZakopiecFX - join Me Risk by lot Risk by percent SL by points SL by Candle, Renko, RangeBar ( original solution) TP by point TP by Risk/Reward Auto Trailing by P
Ultimate Trade Copier
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Yardımcı programlar
This trade copy utility allows you to instantly and seamlessly replicate and synchronize unlimited orders from multiple master accounts to multiple slave accounts on your local machine. You can create custom channels (or portfolios) with advanced filtering capabilities to copy from multiple master accounts to multiple slave accounts. Moreover, you can tailor these channels with a range of lot sizing and trade condition options to ensure that copied trades outperform the original source. You can
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Yardımcı programlar
Ticaret yapmak istediğiniz temel alanları belirledikten sonra otomatik olarak destek ve direnç veya arz ve talep bölgelerini değiştirin. Bu EA, tek bir tıklamayla alım ve satım bölgeleri çizmenize ve ardından bunları fiyatın dönmesini beklediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize olanak tanır. EA daha sonra bu bölgeleri izler ve bölgeler için belirttiğiniz fiyat hareketine göre otomatik olarak işlemler gerçekleştirir. İlk işlem gerçekleştirildikten sonra EA, hedef bölge haline gelen yerleştirdiğ
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Yardımcı programlar
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir. The News Filter'ı satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşik ha
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Assistant MT4 — Çok Fonksiyonlu Ticaret Asistanı 66'dan fazla profesyonel özellik: analiz, risk yönetimi ve otomatik emir yürütme bir arada. Risk hesaplama, akıllı emir yönetimi ve piyasa analizi tek bir platformda birleşiyor. Forex, endeksler, kripto ve metaller için uygundur. Neden tercih ediliyor Tek tıkla işlem açma ve yönetim Otomatik lot ve risk hesaplama Akıllı emir türleri: grid, OCO, gizli ve sanal SL/TP Trailing stop, kısmi kapatma, otomatik yönetim Volatilite, arz/talep
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 4 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT5 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Alert Signal Trading MT4
Trinh Dat
Yardımcı programlar
The product is used to trade base on any Alert signal in MT4 Easy to setup, simple format with custom keyword All option to management orders as trailing stop, breakeen, partial close, time filter, news filter ... Option to auto open grid orders How to setup and guide: Let read all details about setup and download indicator for auto get Alert Signal   here Do not buy if you even can not install demo EA to your VPS ( some VPS block download EA from mql5 market) We always bring customers high qua
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Yardımcı programlar
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Yardımcı programlar
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Yardımcı programlar
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
Zone Guardian
BLAKE STEVEN RODGER
Yardımcı programlar
Zone Guardian is an advanced Expert Advisor (EA) designed to automate trade management. This EA manages trades within specified risk parameters using automatic lot calculation and multi-layered trade activation. It supports up to 5 layers within the entry zone, each with customizable risk percentages. Visual aids on the chart display entry zones, stop loss (SL), and take profits (TP), ensuring easy level adjustments. The EA adapts to market conditions by closing trades at each TP and moving SLs
Risk to R Ratio Manager
Omar Alkassar
Yardımcı programlar
Risk-Ödül Oranı Yöneticisi, disiplinli alım satım ve profesyonel risk yönetimini desteklemek üzere tasarlanmış görsel bir emir yönetim aracı ve pozisyon boyutu hesaplayıcısıdır. Yatırımcıların giriş, zarar durdurma ve kâr alma seviyelerini doğrudan grafik üzerinde görsel olarak ayarlamalarına olanak tanırken, emir göndermeden önce lot boyutunu ve risk-ödül oranını otomatik olarak hesaplar. Araç, işlem hazırlığını standartlaştırmaya yardımcı olur ve her pozisyonun önceden tanımlanmış ve kontrollü
Titan Machinist
Marco De Donno
Yardımcı programlar
Titan Machinist - Your Professional Management System for MetaTrader                                                                                                                                 Transform Your Trading with Automated Position Management Tired of having to manually manage every single trade? Titan Machinist is the ultimate solution to automate your trade management, allowing you to trade like a true professional. Suitable for any trading technique: one
Yazarın diğer ürünleri
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Büyük hisse senedi endekslerinin açılış volatilitesinden yararlanın ve piyasanın açılış zilinde kırıldığı anlarda oluşan ani hareketlerden kar elde edin. Stratejilerin amacı, piyasanın açıkta ve hareket eden bankada tek yönde hızlı ve sert hareket ettiği günlerden faydalanmaktır. Piyasa zayıf ve yönsüz açılırsa EA, riskten korunma kaybına kilitlenir ve pozisyonlardan çıkmadan önce piyasanın bir yöne karar vermesini bekler. Hisse senedi endeksi hedge'i EA, açılıştan önceki aralığı analiz eder ve
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
Göstergeler
Bu gösterge panosu, piyasa yapısını tersine çevirme göstergesiyle kullanım için bir uyarı aracıdır. Birincil amacı, belirli zaman dilimlerinde geri dönüş fırsatları ve ayrıca göstergenin yaptığı gibi uyarıların yeniden test edilmesi (onay) konusunda sizi uyarmaktır. Pano, kendi başına bir grafik üzerinde oturacak ve seçtiğiniz çiftler ve zaman dilimlerinde size uyarılar göndermek için arka planda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Piyasa tersine çevrilme göstergesinin tek bir MT4'te birden fazla
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Herhangi bir ticaret stratejisini bir pozisyon ticaret stratejisine dönüştürün veya size karşı hareket eden pozisyonlar için otomatik düşüş kontrol sistemi de dahil olmak üzere kanıtlanmış RSI ve ADR tabanlı pozisyon ticaret stratejilerini takas edin. Bu EA, uzun yıllardan beri Market Structure Trader web sitesinde öğretilen pozisyon ticaret stratejileri için kullanılan MRA EA'nın geliştirilmiş hali ve basitleştirilmiş halidir. Web sitesine bağlantı, ücretsiz pozisyon ticareti kursu ve diğer ür
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Göstergeler
The Strat Dashboard - Rob Smith’in “The Strat” Stratejisi için Çoklu Sembol Tarayıcı Gerçek Zamanlı Çoklu Sembol Analiziyle İşlemlerinizi Dönüştürün The Strat Dashboard, Rob Smith’in ünlü “The Strat” fiyat hareketi stratejisini kullanan trader’lar için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir göstergedir. Birden fazla sembolü aynı anda farklı zaman dilimlerinde izleyin, yüksek olasılıklı formasyonları anında bulun ve hiçbir fırsatı kaçırmayın. MT4 Version :-   https://www.mql5.com/en/market/pr
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Hisse senedi endekslerinin açılışında meydana gelen patlayıcı hareketlerden yararlanın ve kendinize her gün harekete geçirilebilir bir avantaj sağlayın. Açılış aralığı patlaması EA, DAX, DOW, NASDAQ ve S&P500 gibi ana hisse senedi endekslerinde her gün açılıştan hemen sonra oluşan trendleri yakalamak için beğeninize göre ayarlanabilir. Bu açılışlar her gün aynı saatte gerçekleşir, böylece volatilitenin ne zaman ortaya çıkacağını bilirsiniz ve genellikle bu EA ile yakalayabileceğiniz ve tüm işle
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Uzman Danışmanlar
Herhangi bir ticaret stratejisini bir pozisyon ticaret stratejisine dönüştürün veya size karşı hareket eden pozisyonlar için otomatik düşüş kontrol sistemi de dahil olmak üzere kanıtlanmış RSI ve ADR tabanlı pozisyon ticaret stratejilerini takas edin. Bu EA, uzun yıllardan beri Market Structure Trader web sitesinde öğretilen pozisyon ticaret stratejileri için kullanılan MRA EA'nın geliştirilmiş hali ve basitleştirilmiş halidir. Web sitesine bağlantı, ücretsiz pozisyon ticareti kursu ve diğer ür
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Göstergeler
Fiyat tersine döndükçe ve geri çekildikçe piyasa yapısından elde edilen kâr değişir. Piyasa yapısını tersine çevirme uyarısı göstergesi, bir trendin veya fiyat hareketinin ne zaman tükenmeye yaklaştığını ve tersine dönmeye hazır olduğunu tanımlar. Genellikle bir geri dönüş veya büyük bir geri çekilme meydana gelmek üzereyken meydana gelen piyasa yapısındaki değişiklikler konusunda sizi uyarır. Gösterge, olası bir tükenme noktasının yakınında her yeni yüksek veya düşük oluştuğunda, başlangıçta
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
Uzman Danışmanlar
Piyasa Ters Çevirme Uyarıları EA, aynı adı taşıyan gösterge ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) ve piyasa yapısı değişimlerine dayalı işlemler tarafından desteklenmektedir. EA, gösterge tarafından her piyasa geri dönüş uyarısı gönderildiğinde varsayılan olarak bir alım satım yapacak ve bu uyarıları EA ayarlarında belirlediğiniz koşullara ve filtrelere göre takas edecektir. Fiyat, mevcut eğilim yönünde hareket ederken destek dikdörtgenleri çizer ve fiyat keskin bir şekilde tersin
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
Yardımcı programlar
Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın. Hızlı Kapatma Düğmeleri Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmı
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
Uzman Danışmanlar
Hisse senedi endekslerinin açılışında meydana gelen patlayıcı hareketlerden yararlanın ve kendinize her gün harekete geçirilebilir bir avantaj sağlayın. Açılış aralığı patlaması EA, DAX, DOW, NASDAQ ve S&P500 gibi ana hisse senedi endekslerinde her gün açılıştan hemen sonra oluşan trendleri yakalamak için beğeninize göre ayarlanabilir. Bu açılışlar her gün aynı saatte gerçekleşir, böylece volatilitenin ne zaman ortaya çıkacağını bilirsiniz ve genellikle bu EA ile yakalayabileceğiniz ve tüm işle
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.45 (22)
Göstergeler
Fiyat tersine döndükçe ve geri çekildikçe piyasa yapısından elde edilen kâr değişir. Piyasa yapısını tersine çevirme uyarısı göstergesi, bir trendin veya fiyat hareketinin ne zaman tükenmeye yaklaştığını ve tersine dönmeye hazır olduğunu tanımlar. Genellikle bir geri dönüş veya büyük bir geri çekilme meydana gelmek üzereyken meydana gelen piyasa yapısındaki değişiklikler konusunda sizi uyarır. Gösterge, olası bir tükenme noktasının yakınında her yeni yüksek veya düşük oluştuğunda, başlangıçta
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Yardımcı programlar
Ticaret yapmak istediğiniz temel alanları belirledikten sonra otomatik olarak destek ve direnç veya arz ve talep bölgelerini değiştirin. Bu EA, tek bir tıklamayla alım ve satım bölgeleri çizmenize ve ardından bunları fiyatın dönmesini beklediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize olanak tanır. EA daha sonra bu bölgeleri izler ve bölgeler için belirttiğiniz fiyat hareketine göre otomatik olarak işlemler gerçekleştirir. İlk işlem gerçekleştirildikten sonra EA, hedef bölge haline gelen yerleştirdiğ
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Göstergeler
Grafiğinizde otomatik olarak destek ve direnç seviyeleri PLUS itici mum boşlukları çizin, böylece fiyatın nereye gidebileceğini ve / veya potansiyel olarak tersine dönebileceğini görebilirsiniz. Bu gösterge, web sitemde (The Market Structure Trader) öğretilen pozisyon ticareti metodolojisinin bir parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve hedefleme ve potansiyel girişler için temel bilgileri görüntüler. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ Göstergede 2 TEMEL özel
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.09 (22)
Uzman Danışmanlar
Piyasa Ters Çevirme Uyarıları EA, aynı adı taşıyan gösterge (burada mevcuttur) ve piyasa yapısı değişimlerine dayalı işlemler tarafından desteklenmektedir. EA, gösterge tarafından her piyasa geri dönüş uyarısı gönderildiğinde varsayılan olarak bir alım satım yapacak ve bu uyarıları EA ayarlarında belirlediğiniz koşullara ve filtrelere göre takas edecektir. Fiyat, mevcut eğilim yönünde hareket ederken destek dikdörtgenleri çizer ve fiyat keskin bir şekilde tersine döndüğünde işlem görür ve bi
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
Göstergeler
ADR Ters Çevirme Göstergesi, normal ortalama günlük aralığına göre fiyatın şu anda nerede işlem gördüğünü bir bakışta size gösterir. Fiyat, ortalama aralığı ve seçtiğiniz seviyenin üzerindeki seviyeleri aştığında, açılır pencere, e-posta veya push yoluyla anında uyarılar alacaksınız, böylece hızlı bir şekilde geri çekilmelere ve geri dönüşlere atlayabilirsiniz. Gösterge, grafikte ortalama günlük aralık uç noktalarında yatay çizgiler ve ayrıca fiyatları aşan matematiksel olasılıkları olan seviye
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
Göstergeler
ADR Uyarı Gösterge Tablosu, normal ortalama günlük aralığa göre fiyatın şu anda nerede işlem gördüğünü bir bakışta size gösterir. Fiyat, ortalama aralığı ve seçtiğiniz seviyenin üzerindeki seviyeleri aştığında, açılır pencere, e-posta veya push yoluyla anında uyarılar alacaksınız, böylece hızlı bir şekilde geri çekilmelere ve geri dönüşlere atlayabilirsiniz. Çizgi, boş bir çizelgeye yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır ve sadece arka planda oturun ve seviyelere ulaşıldığında sizi uyarır, böylece
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Göstergeler
RSI / TDI uyarı panosu, ticaret yaptığınız her büyük çiftte RSI'leri (sizin tarafınızdan seçilebilir) bir kerede izlemenize olanak tanır. İki şekilde kullanabilirsiniz: 1. Birden fazla zaman çerçevesi seçin ve çizgi, normal ticaret koşullarının ötesine geçen birden fazla zaman çerçevesi olduğunda size gösterecektir. Birden fazla zaman diliminde aşırı alım veya aşırı satım seviyesine ulaştığı için fiyatın son zamanlarda sert bir şekilde yükseldiğinin harika bir göstergesi, bu nedenle yakında
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.23 (13)
Göstergeler
ADR Ters Çevirme Göstergesi, normal ortalama günlük aralığına göre fiyatın şu anda nerede işlem gördüğünü bir bakışta size gösterir. Fiyat, ortalama aralığı ve seçtiğiniz seviyenin üzerindeki seviyeleri aştığında, açılır pencere, e-posta veya push yoluyla anında uyarılar alacaksınız, böylece hızlı bir şekilde geri çekilmelere ve geri dönüşlere atlayabilirsiniz. Gösterge, grafikte ortalama günlük aralık uç noktalarında yatay çizgiler ve ayrıca fiyatları aşan matematiksel olasılıkları olan seviye
Support Resistance Propulsion Targets
LEE SAMSON
5 (5)
Göstergeler
Grafiğinizde otomatik olarak destek ve direnç seviyeleri PLUS itici mum boşlukları çizin, böylece fiyatın nereye gidebileceğini ve / veya potansiyel olarak tersine dönebileceğini görebilirsiniz. Bu gösterge, web sitemde (The Market Structure Trader) öğretilen pozisyon ticareti metodolojisinin bir parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve hedefleme ve potansiyel girişler için temel bilgileri görüntüler. Göstergede 2 TEMEL özellik ve 4 ek özellik bulunmaktadır: TEMEL ÖZELLİK 1 - Günlük
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Göstergeler
Simetrik bir üçgen grafik paterni, fiyat yükselmeye veya kırılmaya zorlanmadan önceki bir daralma ve konsolidasyon dönemini temsil eder. Alt trend çizgisinden bir kırılma, yeni bir düşüş eğiliminin başlangıcını işaret ederken, üst trend çizgisinden bir kırılma, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcını gösterir. MT4 Sürümü Burada Bulunmaktadır: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Bu gösterge, bu kalıpları tanımlar ve 4 kilit nokta oluştuğunda ve fiyat tekrar üçgene geri döndüğünde si
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Göstergeler
RSI / TDI uyarı panosu, ticaret yaptığınız her büyük çiftte RSI'leri (sizin tarafınızdan seçilebilir) bir kerede izlemenize olanak tanır. İki şekilde kullanabilirsiniz: 1. Birden fazla zaman çerçevesi seçin ve çizgi, normal ticaret koşullarının ötesine geçen birden fazla zaman çerçevesi olduğunda size gösterecektir. Birden fazla zaman diliminde aşırı alım veya aşırı satım seviyesine ulaştığı için fiyatın son zamanlarda sert bir şekilde yükseldiğinin harika bir göstergesi, bu nedenle yakında
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Göstergeler
Bu gösterge panosu, piyasa yapısını tersine çevirme göstergesiyle kullanım için bir uyarı aracıdır. Birincil amacı, belirli zaman dilimlerinde geri dönüş fırsatları ve ayrıca göstergenin yaptığı gibi uyarıların yeniden test edilmesi (onay) konusunda sizi uyarmaktır. Pano, kendi başına bir grafik üzerinde oturacak ve seçtiğiniz çiftler ve zaman dilimlerinde size uyarılar göndermek için arka planda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Piyasa tersine çevrilme göstergesinin tek bir MT4'te birden fazla
The Strat Dashboard
LEE SAMSON
Göstergeler
The Strat Dashboard - Rob Smith’in “The Strat” Stratejisi için Çoklu Sembol Tarayıcı Gerçek Zamanlı Çoklu Sembol Analiziyle İşlemlerinizi Dönüştürün The Strat Dashboard, Rob Smith’in ünlü “The Strat” fiyat hareketi stratejisini kullanan trader’lar için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir göstergedir. Birden fazla sembolü aynı anda farklı zaman dilimlerinde izleyin, yüksek olasılıklı formasyonları anında bulun ve hiçbir fırsatı kaçırmayın. MT5 Version :-  https://www.mql5.com/en/market/pro
Multi Timeframe ATR ADR
LEE SAMSON
Göstergeler
Multi-Timeframe ATR göstergesi, MetaTrader 4 için standart ATR göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur; trader’ların   istediği herhangi bir zaman dilimindeki   volatiliteyi mevcut grafikte doğrudan görmesini sağlar. Standart ATR yalnızca aktif grafik zaman diliminin verilerini gösterirken, bu versiyon başka bir zaman dilimini seçme imkânı verir — örneğin M15 veya H1 grafiğinde   Günlük ATR ’yi görüntülemek gibi. Nasıl çalışır: Gösterge, seçtiğiniz zaman diliminden (örneğin H1, H4 veya D1)
FREE
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
Göstergeler
SONUNDA! MT4 için bir grafikte birden çok zaman çerçevesi gösteren stokastik bir gösterge! Eğitimli ticaret kararları vermenize yardımcı olmak için ana ve sinyal çizgilerinin gerçek konumunu 4 ayrı zaman diliminde anında görün. Göstergenin onlara ne söylediğini görsel olarak görmesi gereken tüccarlar için gerçek bir MTF stokastik göstergesi, ok yok sadece yukarı veya aşağı işaret edin veya gösterilen sayılar. Artık diğer stokastiklerin nerede olduğunu görmek için zaman dilimleri arasında gezinm
FREE
Stock Index Hedge EA
LEE SAMSON
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Büyük hisse senedi endekslerinin açılış volatilitesinden yararlanın ve piyasanın açılış zilinde kırıldığı anlarda oluşan ani hareketlerden kar elde edin. Stratejilerin amacı, piyasanın açıkta ve hareket eden bankada tek yönde hızlı ve sert hareket ettiği günlerden faydalanmaktır. Piyasa zayıf ve yönsüz açılırsa EA, riskten korunma kaybına kilitlenir ve pozisyonlardan çıkmadan önce piyasanın bir yöne karar vermesini bekler. Hisse senedi endeksi hedge'i EA, açılıştan önceki aralığı analiz eder ve
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
Göstergeler
Simetrik bir üçgen grafik paterni, fiyat yükselmeye veya kırılmaya zorlanmadan önceki bir daralma ve konsolidasyon dönemini temsil eder. Alt trend çizgisinden bir kırılma, yeni bir düşüş eğiliminin başlangıcını işaret ederken, üst trend çizgisinden bir kırılma, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcını gösterir. Simetrik üçgen kalıpları için takas ettiğiniz tüm enstrümanları ve zaman dilimlerini bir kerede izlemek için kontrol panelini edinin! https://www.mql5.com/en/market/product/69169/ MT5 S
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Göstergeler
ADR Uyarı Gösterge Tablosu, normal ortalama günlük aralığa göre fiyatın şu anda nerede işlem gördüğünü bir bakışta size gösterir. Fiyat, ortalama aralığı ve seçtiğiniz seviyenin üzerindeki seviyeleri aştığında, açılır pencere, e-posta veya push yoluyla anında uyarılar alacaksınız, böylece hızlı bir şekilde geri çekilmelere ve geri dönüşlere atlayabilirsiniz. Çizgi, boş bir çizelgeye yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır ve sadece arka planda oturun ve seviyelere ulaşıldığında sizi uyarır, böylece
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Yardımcı programlar
Forex portföyünüzün kontrolünü elinize alın. Nerede durduğunuzu, neyin işe yaradığını ve size neyin acı verdiğini anında görün! MT5 VERSİYONU BURADA MEVCUTTUR: https://www.mql5.com/en/market/product/58658 Trade Manager Dashboard, forex piyasasında sahip olduğunuz her pozisyonun şu anda nerede olduğunu bir bakışta size göstermek ve risk yönetimini ve para birimlerine maruz kalmayı daha kolay anlamak için tasarlanmıştır. Birden fazla pozisyon veya ticaret ızgarası ve sepet stratejileri ile kadem
Symmetrical Triangle Patterns Dashboard
LEE SAMSON
Göstergeler
Simetrik üçgen formasyon panosu, burada bulunan simetrik üçgen formasyon göstergesi tarafından çizilen simetrik üçgen formasyonları için birden fazla piyasayı ve zaman dilimini aynı anda izlemenizi sağlar: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Simetrik üçgen modellerinin nasıl oluşturulduğu ve bunları takas etmek için izlenmesi kolay stratejiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için yukarıdaki göstergeyi ziyaret edin. Gösterge paneli bağımsız bir üründür ve göstergenin çalışmasını GER
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt