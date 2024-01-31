GoldPro MT5

GoldPro ile yenilikçi ve etkili altın ticaretinin dünyasına hoş geldiniz. GoldPro, Altın piyasasında başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ticaret robotudur.

Danışman ortalama tekniğini kullanır, bunu iyi veya kötü olarak değil, piyasada işe yarayan bir yaklaşım olarak algılamalı, bir yöntemin iyi, diğerinin kötü olduğu şeklindeki tek kutuplu inancı bir kenara bırakmalısınız, bu vardır ve başarıyla uygulanabilir, bu bir gerçektir.

Güvenilirlik ve Deneyim: GoldPro, finans ve teknik uzmanlardan oluşan ekibimizin dikkatli araştırmaları ve yılların deneyiminin sonucudur. Robotumuz, piyasa hareketlerini etkili bir şekilde analiz etmesini ve bilinçli kararlar almasını sağlayan kanıtlanmış ve güvenilir stratejilere dayanmaktadır.

Uyarlanabilirlik ve doğruluk: GoldPro, değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamasını sağlayan benzersiz algoritmalara sahiptir. Robot, potansiyel işlem fırsatlarını belirleyebilir ve işlemlere girmek ve işlemden çıkmak için en uygun anları belirlemeye yardımcı olan doğru sinyaller sağlayabilir.

Otomatik Verimlilik: GoldPro, altın ticaretine tamamen otomatik bir yaklaşım sunarak, manuel ticaretle ilişkili duygusal kararlardan ve yorgunluktan kaçınmanızı sağlar. Robot, piyasayı otomatik olarak tarar, veri analizi yapar ve belirtilen parametrelere göre işlemleri gerçekleştirir, bu da başarılı sonuç alma şansını artırır.


Kullanım Kolaylığı: GoldPro'yu yeni başlayanlar için bile kullanımı kolay hale getirmek için özel bir özen gösterdik. Robotun arayüzü basit ve sezgiseldir, bu da gereksiz komplikasyonlar olmadan işlem yapmaya başlamanızı sağlar. Siz finansal hedeflerinize odaklanırken GoldPro sizin için işlem yapmayı üstlenir.

Risk yönetimi: Danışmanın, risk/kâr kavramına ilişkin kişisel yaklaşımınıza bağlı olarak bağımsız olarak yapılandırabileceğiniz, riski kontrol etmenin çeşitli yolları vardır.

İşlem önerileri: Cent hesabı için 30$'dan ve standart hesap için 3.000$'dan itibaren para yatırın, XAU USD için varsayılan ayarlar, herhangi bir zaman dilimi uygundur, varsayılan H1'e bahis oynayabilirsiniz (TF danışmanın içinde ayarlanır, harici TF grafiği önemli değildir)

Destek: Teknik destek ekibimiz her zaman yardım sağlamak ve sorularınızı yanıtlamak için hazırdır.

Altın piyasasındaki işlem sonuçlarını iyileştirmek için halihazırda GoldPro kullanan başarılı yatırımcıların büyüyen topluluğuna katılın. Robotumuz, finansal hedeflerinize ulaşmanız için güvenilir ve etkili bir çözüm sunar.

Lütfen ticaretin risk içerdiğini ve geçmiş performansın gelecekteki karları garantilemediğini unutmayın. Deneyiminize ve finansal yeteneklerinize göre GoldPro ile altın ticareti yapmanın sizin için doğru olup olmadığına karar verin.


PONKO
PONKO 2025.07.01 07:32 
 

Hi Sergey. Considering your latest analysis of XAUUSD, what should I do if the EA breaks the 1H bearish structure and continues opening trades until completing the 15 positions that come by default in the EA? Is there any protection against an abrupt change in trend? Is there a well-structured heddging option in the GoldPro EA to support this? I'm currently on a demo account and it's just opened trade number 10... there are still 5 left.

My review today July 11 2025

I've only been trading with GoldPro on a live account for three days, and the results are impressive. It also always recovers very well and efficiently when the DD begins. Sooner or later, it corrects its direction, even if I've opened a total of 15 trades. I 100% recommend it, using a lot setting of 0.02 for every 5K of capital, or 0.01 for every 2.5K of capital. I plan to compound every 2.5K of accumulated capital. It may be that one day trading becomes more complicated and I open many trades, but there will always be corrections, and the way it recalculates and locates the TP is fantastic.

My update Report GoldPro 7/16/2025 Fantastic. I will upload a PDF in Comments. Sergey is a Master....and I have tested a lot of EAs....

jkeita 2025.03.17 19:21 
 

Maybe many will see this review maybe just one person but it needs to be said. This is one of the most underrated and undiscovered developers in this community. He wears different hats at all times from being excellent in customer service to being not only a great programmer but a great trader also. I think you would have to have some level of experience in forex to even understands what problems the cusomer could be facing and Sergey did just that. Thank you very much and I will be sure to market your EA in my Discord community.

Aluisio Tonini 2024.11.21 00:14 
 

AMAZING EXPERIENCE!I recently discovered SOFITMO TRADE, managed and administered by Master Segey Batudayev, when I was looking for a profitable AI with operational support. SOFITMO TRADE not only had the best AI, but also their offers available on Telegram and MQL5 were what I was looking for, with competitive prices. The service was kind and polite, in addition to all the concern with support for adapting the strategy with precise and accurate information. I was pleasantly surprised by the speed of configuring the AI ​​according to my needs. I participated in a promotion buying one software and getting another, the delivery of my bonus was better than I expected. I am very satisfied with my purchase and will continue to buy from Master Sergey at SOFITMO TRADE for all my strategy automation needs. It was an excellent investment and I am profiting from the strategy. May GOD BLESS Professor Sergey and his team greatly!

PONKO 2025.07.01 07:32 
 

Hi Sergey. Considering your latest analysis of XAUUSD, what should I do if the EA breaks the 1H bearish structure and continues opening trades until completing the 15 positions that come by default in the EA? Is there any protection against an abrupt change in trend? Is there a well-structured heddging option in the GoldPro EA to support this? I'm currently on a demo account and it's just opened trade number 10... there are still 5 left.

My review today July 11 2025

I've only been trading with GoldPro on a live account for three days, and the results are impressive. It also always recovers very well and efficiently when the DD begins. Sooner or later, it corrects its direction, even if I've opened a total of 15 trades. I 100% recommend it, using a lot setting of 0.02 for every 5K of capital, or 0.01 for every 2.5K of capital. I plan to compound every 2.5K of accumulated capital. It may be that one day trading becomes more complicated and I open many trades, but there will always be corrections, and the way it recalculates and locates the TP is fantastic.

My update Report GoldPro 7/16/2025 Fantastic. I will upload a PDF in Comments. Sergey is a Master....and I have tested a lot of EAs....

Geliştiriciden yanıt Sergey Batudayev 2025.07.01 08:40
Hi! The EA does include options to control the number of averaging trades and the direction of trading. However, it’s important that the trader also understands the market context and assists the EA when necessary.
Using protection features such as limiting max trades or adjusting direction manually can help manage risk in case of a sudden trend reversal.
jkeita 2025.03.17 19:21 
 

Maybe many will see this review maybe just one person but it needs to be said. This is one of the most underrated and undiscovered developers in this community. He wears different hats at all times from being excellent in customer service to being not only a great programmer but a great trader also. I think you would have to have some level of experience in forex to even understands what problems the cusomer could be facing and Sergey did just that. Thank you very much and I will be sure to market your EA in my Discord community.

Aluisio Tonini 2024.11.21 00:14 
 

AMAZING EXPERIENCE!I recently discovered SOFITMO TRADE, managed and administered by Master Segey Batudayev, when I was looking for a profitable AI with operational support. SOFITMO TRADE not only had the best AI, but also their offers available on Telegram and MQL5 were what I was looking for, with competitive prices. The service was kind and polite, in addition to all the concern with support for adapting the strategy with precise and accurate information. I was pleasantly surprised by the speed of configuring the AI ​​according to my needs. I participated in a promotion buying one software and getting another, the delivery of my bonus was better than I expected. I am very satisfied with my purchase and will continue to buy from Master Sergey at SOFITMO TRADE for all my strategy automation needs. It was an excellent investment and I am profiting from the strategy. May GOD BLESS Professor Sergey and his team greatly!

Geliştiriciden yanıt Sergey Batudayev 2024.11.22 09:55
You and I have not had a simple dialogue, but I hope for mutual respect and patience in the future; trading in financial markets is, first of all, very much about patience and hard work.
Marshall 2024.10.30 20:16 
 

Five star to excellent support from developer Sergey Batudayev. After having tested many EAs, this GoldPro MT5 EA surprises me, as it has never given a Net Loss. I have rented this for a year from March 2024. Result- Capital always grows daily, and how? well This EA does not use the dreaded martingale or grid logic, this uses simple averaging and very good programming. Main critical is the fact that it searches and operates on the hourly candles.. It opens maximum times at the right entry point, and if market reverses it opens same lots positions in the same direction every hour one position and it shifts the take profit accordingly, so price doesn't have to reverse back ot the starting point to get a net profit . So as a user you know what the EA is going to do and you can watch the prices, and you know its reaction every hour. If you want to make profits every day, for all real time work i have $1000 to $1500 per 0.01 unit of Gold. and you can rest in peace. Make sure you have a good broker, like Roboforex and Exness which i have manually run live for the last seven months. and when the price moves drastically during critical news times like NFP on first Fridays , the EA does not open positions in extremely volatile pricing, which is very good. My personal advice is have $1500 per 0.01 unit as your calculation and then you can go to sleep. From my personal results this EA has given me on a average about $8 to $10 for every 0.01 position daily, opening about 4 to 7positions daily. that turns out to be around $200 returns every month minimum on a $1000 to 1500 capital investment, to be on a extremely safe side. If i calculate this has been giving about 15% o 20% returns monthly. For all Safe keeping , and calculations, give the EA enough capital for its drawdown in extremely volatile pricing and this will always give you a net profit.

Hyusein Veli 2024.04.10 17:58 
 

