Coppy Master MT4

Copieur Master MT4 est un outil de copie de transactions pour les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Il prend en charge la copie dans les deux sens :

de MT4 à MT5, de MT5 à MT4, ainsi qu'entre comptes du même type MT4 à MT4.

Pour fonctionner correctement, tous les terminaux doivent fonctionner sur le même PC ou VPS.

[Instruction and Demo]

Pour copier vers MetaTrader 4, une version séparée — Copieur Master MT5 — est requis.

Caractéristiques principales :

Modes de copie

Prend en charge les rôles de maître et de récepteur. Configuration flexible pour l'envoi et la réception de transactions. Gestion des commandes

Copie les ordres de marché et en attente. Prise en charge des clôtures synchronisées et partielles, des inversions de transaction et des modifications SL/TP. Gestion des symboles

Prend en charge les préfixes et les suffixes. Permet d'exclure ou d'inclure des symboles spécifiques et d'attribuer des noms personnalisés aux ressources. Contrôle et limites des risques

Limites de transaction quotidiennes, restrictions de perte maximale et seuils de niveau de solde pour arrêter la copie. Paramètres de taille de lot

Lot fixe, pourcentage de risque, multiplicateur de lot. Possibilité de rejeter les transactions sans stop loss ni take profit. Vérifications des signaux

Détecte les transactions en double, limite le nombre de transactions par symbole et valide les types d'ordres pour éviter les conflits. Filtres temporels

Option permettant de définir les périodes de temps autorisées pour la copie des transactions. Notifications

Envoie des alertes via le terminal, les notifications push et les e-mails.

Avantages :

Faible latence entre les terminaux (à partir de 0,5 seconde)

Copie un-à-plusieurs et plusieurs-à-un

Compatible avec Windows et MQL5 VPS

Prend en charge tous les types de commandes

Gestion correcte des clôtures de transactions partielles et synchronisées

Copieur Master MT4 est conçu pour les traders qui ont besoin d'une solution fiable et personnalisable pour gérer efficacement plusieurs comptes de trading.



