MT5 for Discord Signals

Yardımcı program, MT5'ten Discord'a bir sinyal göndermek için tasarlanmıştır. Bir dizi benzersiz özelliğe sahiptir ve yalnızca işlem sinyalleri göndermenize değil, aynı zamanda aşağıdaki işlevleri gerçekleştirmenize de olanak tanır:

  • Terminalden doğrudan Discord'a mesaj gönderin
  • Özel metinle birlikte emoji gönderme
  • Metin ve resimleri doğrudan MT5 terminalinden Discord'a gönderin

Tüm bunlar kullanıcının sinyallerle bir kanal tutmasını, ticarete odaklanmasını ve kaliteli sinyaller bulmasını sağlar.

Instructions for the utility

Tamamen özelleştirilebilir mesajlar

Sinyal mesajı tamamen özelleştirilebilir:

  • Kendi üstbilginizi ve altbilginizi belirtin
  • Mesajın altına bağlantı ekle
  • Bir danışmandan veya manuel siparişten gelen bir yorumu görüntüle

Birden fazla dil desteği

Araç, mesajlar için 14 dili destekler:

  • İngilizce
  • İspanyol
  • Rusça
  • Almanca
  • İtalyan
  • Fransızca
  • Portekizce
  • Türkçe
  • Malay
  • Çince
  • Japonca
  • Korece
  • Arap
  • Hintçe

Çeviri özellikle kanalınıza gönderilen mesajlarla ilgilidir.

Mesaj yayınlama yetenekleri

Bu yardımcı program şu konularda mesaj yayınlamanıza olanak tanır:

  • Sipariş açma
  • Siparişin kapatılması
  • Sipariş değişiklikleri
  • Kısmi kapanış
  • Zarar durdurma ve kar alma seviyelerini değiştirme
  • Bekleyen emirlerin aktivasyonu
  • Raporları gün bazında gönderme programını seçme olanağıyla işlem raporları gönderme

Kullanıcı dostu grafiksel arayüz

Yardımcı program, kullanıcı kolaylığı için grafiksel bir arayüzle donatılmıştır. Sürekli olarak iyileştirilmekte ve rafine edilmektedir. MT4 for Discord Signals yardımcı programımızla başarılı çalışmalar dileriz.

#MT5Discord #DiscordTicaret #MT5UtilityforDiscord #DiscordBot #ForexCommunity #MT5DiscordIntegration #AlgoTrading


