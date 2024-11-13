コピーマスター MT4 MetaTrader 4およびMetaTrader 5ターミナル用のトレードコピーツールです。双方向のコピーをサポートしています。

MT4 から MT5、MT5 から MT4、同じタイプのアカウント間での MT4 から MT4 への移行も可能です。

正しく動作するには、すべての端末が同じ PC または VPS 上で実行されている必要があります。

[Instruction and Demo]

MetaTrader 4にコピーする場合は、別のバージョンが必要です。 コピーマスター MT5 - が必要です。

主な特徴:

コピーモード

マスターとレシーバーの両方の役割をサポートします。取引の送受信を柔軟に設定できます。 注文管理

成行注文と未決済注文をコピーします。同期決済、部分決済、取引反転、SL/TP変更をサポートします。 シンボル処理

プレフィックスとサフィックスをサポートします。特定のシンボルを除外または含めたり、アセットにカスタム名を割り当てたりできます。 リスク管理と制限

1 日の取引制限、最大損失制限、およびコピーを停止するための残高レベルのしきい値。 ロットサイズ設定

固定ロット、リスク率、ロット倍率。損切りや利益確定の設定なしで取引を拒否するオプション。 信号チェック

重複した取引を検出し、シンボルあたりの取引数を制限し、注文タイプを検証して競合を回避します。 時間フィルター

トレードコピーの許可期間を定義するオプション。 通知

ターミナル、プッシュ通知、電子メール経由でアラートを送信します。

利点:

端末間の低遅延（0.5秒から）

1対多と多対1のコピー

WindowsおよびMQL5 VPSと互換性あり

すべての注文タイプをサポート

部分的および同期取引終了の正しい処理

コピーマスター MT4 複数の取引口座を効率的に管理するための信頼性が高くカスタマイズ可能なソリューションを必要とするトレーダー向けに設計されています。



