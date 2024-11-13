Coppy Master MT4

3.5

コピーマスター MT4   MetaTrader 4およびMetaTrader 5ターミナル用のトレードコピーツールです。双方向のコピーをサポートしています。
MT4 から MT5、MT5 から MT4、同じタイプのアカウント間での MT4 から MT4 への移行も可能です。

正しく動作するには、すべての端末が同じ PC または VPS 上で実行されている必要があります。
[Instruction and Demo

MetaTrader 4にコピーする場合は、別のバージョンが必要です。   コピーマスター MT5   - が必要です。

主な特徴:

  1. コピーモード
    マスターとレシーバーの両方の役割をサポートします。取引の送受信を柔軟に設定できます。
  2. 注文管理
    成行注文と未決済注文をコピーします。同期決済、部分決済、取引反転、SL/TP変更をサポートします。
  3. シンボル処理
    プレフィックスとサフィックスをサポートします。特定のシンボルを除外または含めたり、アセットにカスタム名を割り当てたりできます。
  4. リスク管理と制限
    1 日の取引制限、最大損失制限、およびコピーを停止するための残高レベルのしきい値。
  5. ロットサイズ設定
    固定ロット、リスク率、ロット倍率。損切りや利益確定の設定なしで取引を拒否するオプション。
  6. 信号チェック
    重複した取引を検出し、シンボルあたりの取引数を制限し、注文タイプを検証して競合を回避します。
  7. 時間フィルター
    トレードコピーの許可期間を定義するオプション。
  8. 通知
    ターミナル、プッシュ通知、電子メール経由でアラートを送信します。

利点:

  • 端末間の低遅延（0.5秒から）
  • 1対多と多対1のコピー
  • WindowsおよびMQL5 VPSと互換性あり
  • すべての注文タイプをサポート
  • 部分的および同期取引終了の正しい処理

コピーマスター MT4  複数の取引口座を効率的に管理するための信頼性が高くカスタマイズ可能なソリューションを必要とするトレーダー向けに設計されています。


レビュー 2
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:15 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

Set TP and SL by Price
Antonio Franco
エキスパート
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 任意の注文に正確なTPおよびSL価格を自動設定 ️ すべての通貨ペアとEAに対応、シンボルまたはマジックナンバーでフィルタリング可能 このエキスパートアドバイザーは、Take Profit（TP）およびStop Loss（SL）を正確な価格で設定できます（例：EURUSDの 1.12345 ）。ポイントやpipsではなく、価格による明確なコントロール。すべての注文、またはチャート/マジックナンバーによってフィルタリングされた注文に適用可能です。 主な機能: 正確な価格でTPとSLを即時変更 全注文、現在のシンボル、または特定のマジックナンバーに適用 ️ 0を使用してTPやSLを削除 グラフに追加するだけで自動的に作動 すべての取引商品と互換性あり こんな人におすすめ: TP/SLを迅速に制御したい裁量トレーダー 出口戦略を変更したいEAユーザー 多くの注文を管理している人 質問や提案はありますか？ コメント欄でお気軽
CopierMT4
Dmitry Fedoseev
ユーティリティ
Copier for the MetaTrader4 terminal. Designed to copy trade from one terminal to another. Compatible with the version for the MetaTrader5 terminal; if available, copying can be performed between different terminals (regardless of the type of accounts: hedging or netting). The number of accounts to which copying is possible is not limited (depends only on the computing power of your computer). Directions for copying the version for MetaTrader 4 together with the version for MetaTrader 5: MT5 Net
TSim
Sergey Kruglov
ユーティリティ
Утилита  TSim   позволяет симулировать ручную торговлю в Тестере Стратегий MetaTrader 4. В панеле можно устанавливать размеры лота, тейпрофита и стоплосса. Панель имеет кнопки Sell   и Buy для выставления рыночных ордеров, а также кнопки CloseSell, CloseBuy и CloseAll для быстрого закрытия ордеров. Под панелью отображается список открытых ордеров. Внимание. Панель работает только в Визуальном режиме Тестера Стратегий MetaTrader 4.
FREE
AnyChart MT4
Irek Gilmutdinov
ユーティリティ
AnyChart is a multifunctional tool allowing you to work with non-standard charts in MetaTrader 4. It includes collector of ticks and generator of charts for trading (hst files) and testing (fxt files). Supported chart types are second, tick and renko ones. Settings Starting Date - start date for chart plotting. Ending Date - end date for chart plotting. Chart Type - chart type: Time - time chart, each bar contains a certain time interval; Tick - volume chart, each bar contains a certain number
Virtual OCO Pending
Kenneth Parling
5 (1)
ユーティリティ
序章 「仮想OCO保留中」-リスク評価を備えた半自動注文管理ユーティリティツール（エキスパートアドバイザー）。これにより、OCO保留ルール（ワンキャンセル）を使用して、仮想テイク利益とストップロスで現在の価格でボタンクリックするだけで保留中のストップまたは制限をすばやく配置できます。他の）。簡単に視覚的に確認できるようにチャートに描かれた視覚レベル。このユーティリティを1つのチャートから使用して、他の任意のシンボルで注文を送信できます。メニュー設定で注文するシンボルを指定するときに、対応するチャートに添付する必要はありません（オプション）。 視覚的な仮想レベル これらは、アタッチされている現在のオープンチャートユーティリティにのみ描画され、設定「取引シンボル」と一致する必要があります。つまり、「EURUSD」を設定し、チャートEURUSDにユーティリティをアタッチしている場合、これらのレベルは視覚的ではありません。 戦略テスター ストラテジーテスターでこのユーティリティを実行すると、その目的を示すためにランダムに注文が開かれます ユーティリティの利点 動的リスク評価または固定ロッ
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
インディケータ
これは、キャンドルの終値を予測する指標です。 このインジケータは、主にD1チャートでの使用を目的としていますが. この指標は、従来の外国為替取引とバイナリオプション取引の両方に適しています。 インジケーターは、スタンドアロンのトレーディングシステムとして使用することも、既存のトレーディングシステムへの追加として機能させることもできます。 このインジケーターは、現在のキャンドルを分析し、キャンドル自体の内部の特定の強度係数と、前のキャンドルのパラメーターを計算します。 したがって、この指標は、市場の動きのさらなる方向性と現在のキャンドルの終値を予測します。 この方法のおかげで、この指標は、短期の日中取引だけでなく、中期および長期の取引にも適しています。 インジケーターを使用すると、市場の状況の分析中にインジケーターが生成する潜在的な信号の数を設定できます。 インジケーターの設定には、このための特別なパラメーターがあります。 また、インジケーターは、チャート上のメッセージの形式で、電子メールで、およびPUSH通知の形式で、新しい信号について通知することができます。 購入後は必ず私に書いて
GlodWinner
Jia Jie Tian
エキスパート
GLOD Winner EA is the most efficient EA on the market. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and predicting situations. When applied to trading in
Copy Trader Pro FAST
Ata Dandul
ユーティリティ
Copy Trader Pro v2.3 - Professional Copy Trading System Copy Trader Pro Professional Copy Trading System for MetaTrader 4 Version 2.3 FAST Key Features Ultra Fast Mode 10x faster trade copying with optimized algorithms. File change detection and smart caching system for millisecond-level performance. Single EA Solution One EA for both Master and Slave modes. Select your operating mode from settings - no need for multiple files. 3 Lot Calculation Modes Multiplier, Fixed Lot, or Balance
Position Finder
Subhajit Sur
インディケータ
The "POSITION FINDER " indicator visually combines custom Fibonacci retracement levels with a Relative Strength Index (RSI) overlay to highlight important price zones and momentum signals on the chart. It marks key support and resistance areas derived from recent highs and lows, and displays RSI values to help spot possible overbought and oversold conditions, along with buy and sell signals for easier market analysis The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1, M5 time fr
VN Trade Panel II
Vyacheslav Nekipelov
4 (1)
ユーティリティ
The new version of the trading panel, which now has the ability to separately close Buy and Sell orders, display targets for all orders on the chart, as well as the ability to use the panel to trade with brokers working on the FIFO rule. Also, the new version adds option buttons for separate management of open orders. It has a convenient visualized interface and intuitive control without a lot of additional tabs to which traders have to be distracted and switch their attention. Thanks to this,
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
エキスパート
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
SFG Grid Manager and Mirror for MT4
Alan Gilberto Pirovino
ユーティリティ
SFG Grid Manager MT4 – スマートグリッド＆ミラーシステム SFG Grid Manager MT4 は、既存のポジション（手動または他のEAによって開かれたもの）を追跡し、設定されたステップ（GridPips）ごとに平均化注文を自動的に発注するプロフェッショナルな自動グリッドマネージャーです。 メインポジションがクローズまたは消失すると、マネージャーによって開かれたすべてのグリッド注文は自動的にクローズされます。 Netting および Hedging アカウントの両方に対応し、手動取引や他のEAとの併用も完全に可能です。 ️ 主な特徴 メインポジション（手動または他のEA）を追跡 ステップごとに1つの注文を追加 – マーチンゲールなし、バーストなし Forexとゴールドに対して自動的にGridPipsを調整 スプレッドおよびスリッページ保護 メインポジションがクローズされた際に全てのグリッド注文を自動クローズ Hedging / Netting アカウントに完全対応 シンプルな設定とクリーンなジャーナルログ すべてのブロー
beatwalter
1100
beatwalter 2025.10.16 06:44 
 

Tried to use it, but it only copies position randomly. Tried different settings but nothing seemed to cure the problem. Tried to reach out to the developer, but messages can only be sent by "Friends". Tried to connect as frient, but no change yet.

Sergey Batudayev
26020
開発者からの返信 Sergey Batudayev 2025.10.30 10:23
For product discussions and questions, please use the product comments section. I no longer conduct private correspondence about the product, only public ones in the comments section, as some users later engage in "dirty game" Therefore, please describe your question in the comments section. This will ensure transparency for both you and me, and everyone will be able to defend their position publicly with evidence, not just empty words.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Updated: A week has passed and the person still hasn't responded to either the private messages or the comment. Proof https://prnt.sc/utYkYdwd0bPa ////////10/30/2025 Still no response, the person asks for support but doesn't read his messages and is completely out of touch.
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:15 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

