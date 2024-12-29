Telegram to MT4 Coppy

Telegram'dan MT4'e: Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü

Telegram ile MT4'e işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır.

Temel Özellikler

Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kimlik doğrulaması yapın.

Kullanıcı dostu bir EXE köprüsü kullanarak Sohbet Kimliklerini zahmetsizce alın ve yönetin.

Eş zamanlı sinyal kopyalama için birden fazla kanal/sohbet ekleyin, silin ve yenileyin. Gelişmiş Filtrelerle Sinyal Ayrıştırma Özel istisna sözcükleri (örneğin, "rapor", "özet") içeren istenmeyen sinyalleri atlar.

Esnek SL ve TP formatlarını destekler: Fiyat, pip veya puan.

Sinyal fiyatları yerine noktaları belirttiğinde giriş noktalarını otomatik olarak hesaplar. Sipariş Özelleştirme ve Esneklik Birden fazla modla sipariş boyutunu özelleştirin: Sabit lotlar, dinamik lotlar (% risk) veya sembole özgü lotlar.

Sinyal verilerini veya özel parametreleri kullanarak SL/TP'yi ayarlayın.

Mükemmel yürütme için kaymayı, bekleyen emir sonunu ve yeniden deneme ayarlarını yapılandırın. Kapsamlı Sembol Yönetimi Belirli sembolleri hariç tutun veya özel aracı kurum sembollerini eşleştirin.

Sinyal sembollerini aracı kuruma özgü isimlere (örneğin, GOLD=XAUUSD) dönüştürün. Gelişmiş Risk ve Ticaret Yönetimi Günlük, haftalık veya aylık kayıp limitlerini yüzde veya para birimi cinsinden belirleyin.

Kayıp limitlerine ulaşıldığında kopyalamayı otomatik olarak durdur.

Optimum karlar için breakeven ve dinamik trailing stop'u etkinleştirin. Zaman ve Ticaret Filtreleri İşlem saatlerini ve izin verilen günleri kontrol etmek için zaman filtrelerini kullanın.

Günlük maksimum işlem veya kayıp sayısını sınırlayın. Kusursuz Entegrasyon ve Kolay Kurulum Güvenli Telegram girişi ve sohbet/kanal yönetimi için basit EXE arayüzü.

Yardımcı programı ayrı grafiklere dağıtarak aynı anda birden fazla kanaldan kopyalama yapın. Esnek Komut Tanıma Sinyal metnine göre emirleri kapatmak, değiştirmek veya silmek için gelişmiş komutları işler.

"Tüm pozisyonları kapat", "SL'yi zarar etme noktasına taşı" gibi ifadeleri destekler.

Bu Uygulama Kimler İçindir?

Stratejinizi otomatikleştirmek isteyen bir perakende yatırımcısı veya sinyal hizmeti abonesi olun, Telegram to MT4 hiçbir işlemi kaçırmamanızı sağlar. Sezgisel arayüzü, ayrıntılı özelleştirme ve sağlam ayrıştırma yetenekleriyle bu yardımcı program, ticareti daha önce hiç olmadığı kadar basitleştirir.

Neden Telegram'dan MT4'e Geçiş Yapmalısınız?

Harici DLL'lere gerek yoktur, bu da maksimum güvenlik ve uyumluluğu garanti eder.

İşlem tarzınıza ve risk iştahınıza uygun, tamamen özelleştirilebilir ayarlar.

Karmaşık mesajlarda veya alışılmadık formatlarda bile güvenilir sinyal ayrıştırma.

Bugün Başlayın

Telegram ile MT4'e geçiş yaparak işlem deneyiminizi dönüştürün. Yaptığınız her işlemde verimlilik, doğruluk ve güven kazanın.

Bir sinyalin kopyalanmamasının başlıca nedenleri:

Programı yönetici olarak çalıştırmadınız, doğru çalışması için exe dosyasını (Telegram'a köprü) yönetici olarak çalıştırın

Eğer Telegram ülkenizde engellenmişse, EXE köprü dosyasının Telegram'a bağlanmasına izin verecek bir VPN'i tüm bilgisayarınızda kullanmalısınız; bir çözüm ise kopyalayıcıyı Telegram'ın engellenmediği bir VPN'e yerleştirmektir.

Otomatik ticaret etkin değil, terminal ayarlarında otomatik ticareti etkinleştirmeniz gerekir



