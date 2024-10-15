Custom Alerts MT4

5

Custom Alerts: Birden Fazla Piyasayı Takip Edin ve Hiçbir Önemli Sinyali Kaçırmayın

Genel Bakış
Custom Alerts, birden fazla enstrümanı tek bir yerden takip etmek isteyen yatırımcılar için dinamik bir çözümdür. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power gibi önde gelen araçlarımızdan gelen verileri entegre ederek, Custom Alerts sizi grafikler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli piyasa gelişmeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Artık broker’ınızın sunduğu tüm varlık sınıfları için herhangi bir sembol yazmadan, sadece ayarlardan varlık sınıfını seçerek alarmları yapılandırabilirsiniz.

1. Custom Alerts Neden Yatırımcılar İçin Bu Kadar Faydalı?

Tüm Piyasa Takibi Tek Yerden
Custom Alerts, Forex, Metaller, Kripto Paralar, Endeksler ve broker’ınız destekliyorsa Hisseler dahil olmak üzere çeşitli piyasalardan gelen sinyalleri toplar ve birleştirir.
• Farklı grafikler arasında geçiş yapma derdinden kurtulun — tüm sinyalleri merkezi bir şekilde alın.

Stratejinize Uygun Özel Uyarılar
• Alarmları hassas şekilde yapılandırın. Hacim artışları, güç eşiği seviyeleri veya aşırı fiyat hareketleri fark etmeksizin, Custom Alerts önemli sinyalleri kaçırmamanızı sağlar.
• Stein Investments araçlarıyla kusursuz entegrasyon sayesinde daha derin analizler ve daha akıllı işlem stratejileri oluşturun.

Zaman Kazandırır ve Etkilidir
• Grafiklerin başında beklemenize gerek yok. Custom Alerts sizin yerinize piyasayı tarar — ekran başında olmasanız bile.

2. Custom Alerts'e Nasıl Başlanır?

Kurulum ve Aktivasyon
• MetaTrader platformunuzu açın ve Custom Alerts'i herhangi bir grafiğe yükleyin.
• Sürekli takip için aracı ayrı bir grafik ya da terminalde (örneğin bir VPS üzerinde) çalıştırmanızı öneririz.
• Gerekli bileşenlerin aktif olduğundan emin olun; çünkü bu gösterge Stein Investments araçlarından veri okur.

İzlenecek Enstrümanları Belirleyin
• Sembolleri manuel olarak yazmadan, sadece para birimleri, altın, endeksler veya kripto gibi izlemek istediğiniz varlık sınıfını seçin.

3. Custom Alerts Nasıl Çalışır?

Akıllı Veri Entegrasyonu
• FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power'dan sinyalleri okur — yalnızca lisansını aldığınız ve etkinleştirdiğiniz araçları kullanır.
• Bu bilgileri tüm seçilen varlık sınıfları için net alarmlara dönüştürür.

Gerçek Zamanlı Alarm Motoru
• Tüm enstrümanları anlık olarak tarar ve koşullar karşılandığında popup, ses ya da e-posta yoluyla sizi bilgilendirir.

4. Kullanım Senaryoları

Çoklu Piyasa Sinyal Takibi
• Tüm piyasaları tek bir grafikten izleyin.
• EURUSD, Altın, DAX veya BTC gibi birden fazla enstrümanı takip eden yatırımcılar için idealdir.

Stratejiye Dayalı Alarmlar
• Güç trendleri, hacim dinamikleri veya birleşik sinyallere göre kendi alarm mantığınızı oluşturun.

Her Zaman Bilgili Olun
• Terminalden uzakta olsanız bile uyarı alın — artık hiçbir fırsatı kaçırmayın.

5. Modüler Yapı – Sadece İhtiyacınız Olanı Kullanın

Custom Alerts, ek veri kaynakları gerektirir (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).
• Ancak sadece kullanmak istediğiniz alarm filtrelerine uygun olan göstergelerin lisanslarına ihtiyacınız vardır.
• Örneğin sadece hacmi ya da volatiliteyi izlemek istiyorsanız yalnızca FX Volume veya FX Dynamic’i etkinleştirmeniz yeterlidir.
• Bu esnek lisanslama modeli bütçenizi korurken stratejinize tam uyum sağlar.

Kurulumsuz Kullanımı Tercih Ediyor Musunuz?

Custom Alerts AIO sürümünü deneyin — gerekli tüm göstergeleri dahili olarak barındıran hepsi bir arada bir çözüm.
• Sadece alarm üretimi için optimize edilmiştir (grafik üzerinde gösterim içermez), yükledikten sonra anında çalışır.
• Ek lisans gerekmez — yükleyin ve tüm piyasalarda izlemeye hemen başlayın.

6. Kaynaklar ve Destek

SSS: Tüm mevcut alarm türleri ve yapılandırma seçenekleri, ekran görüntüleri ile birlikte Custom Alerts SSS bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Topluluk: Strateji paylaşımı ve yardım almak için trader grubumuza katılın.

Destek: Kurulum, yapılandırma veya optimizasyon konusunda desteğe mi ihtiyacınız var? Ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

Piyasa takibinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?
Custom Alerts'i bugün kurun ve tek bir grafikten, gerçek zamanlı olarak, tamamen stratejinize göre yapılandırılmış şekilde tüm piyasalarda fark yaratın.

Best regards,
Daniel & Alain

İncelemeler 7
Mzwakhe Dela
262
Mzwakhe Dela 2025.04.27 12:25 
 

I purchased this indicator on October 16th last year, filled with anticipation for the potential it seemed to hold. After testing it for a few days, I found myself overwhelmed by the sheer volume of signals it produced—far too many to manage effectively. Consequently, I chose to exclude this indicator from my trading strategy. At the time, I was already satisfied with Daniel’s indicators, which were working well for me, so the purchase initially felt like a misstep, leaving me with a tinge of regret. However, consistent and timely updates transformed this tool, compelling me to reevaluate its capabilities. Today, I can’t imagine trading without it. Both the author of the indicator and traders within the Stein Investments Private group played a significant role in refining it into the robust tool it is now. The author stands out for his exceptional work ethic, actively considering and implementing user suggestions after assessing their viability and potential benefit for a diverse audience. This indicator now complements my trading philosophy perfectly. It delivers highly relevant signals in an optimal quantity and quality, tailored to the parameters I’ve defined. To maximize its potential, I recommend purchasing the foundational tools used to generate its signals. These tools facilitate the visual validation of each signal, simplifying the analysis process. Additionally, understanding the intricacies of these tools is crucial, and the author provides diverse information and strategies to help users unlock their full value.

jozec
117
jozec 2025.02.01 14:11 
 

I have been using tools from Stein for a while and my entire strategy is based on FXPower, the addition of Custom Alert has made my trading much easier and availed me of more strategies that comes with the custom alert, especially the breakout options. When it comes to support, Stein is exceptional; he responds on time and supports you with all you need. Stein please keep up the good work and the tools coming.

Mr Vincent Jan Van Der Sande
211
Mr Vincent Jan Van Der Sande 2025.01.28 19:49 
 

I have owned FX Power NG and FX Volume for a long time and don't trade without them any more. This is saying something, as I've been trading for many, many years. They both give very good, tradeable info. It can however be hard to keep track of what is going on across multiple pairs, throughout the day. The alert indicator makes life very easy and does all the heavy lifting for you. Just drop it on one chart, set which alerts you would like to receive (with the possibility of applying extra conditions/filters if you like), and you'll get an instant heads-up about a possible trade setup. You can set which currencies you would like alerts from or which ones you don't. There is even the option to make your own list of currency pairs, if you have your own favourites. All in all, a great addition to my trading toolbox. Should have bought it sooner. :-)

