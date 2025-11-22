Copy Trader Pro FAST

🎯 Neden Copy Trader Pro?

🚀

Ultra Hızlı Kopyalama

Yeni optimizasyon algoritmaları sayesinde işlemleriniz 100-200ms içinde kopyalanır. Master hesapta açılan pozisyon anında slave hesaplarda açılır. 10x daha hızlı performans!

🎛️

3 Farklı Lot Modu

Çarpan Modu: Esnek lot kontrolü (0.5x, 2x, vb.)
Sabit Lot: Her işlemde aynı lot
Bakiye Oranı: Otomatik risk yönetimi

🔄

Tam Senkronizasyon

Sadece yeni işlemleri değil, TP/SL güncellemelerini ve kapatma işlemlerini de otomatik kopyalar. Master'da ne yaparsanız slave'de de aynısı gerçekleşir.

🎮

Tek EA ile Çift Mod

Aynı EA dosyası hem Master hem Slave modunda çalışır. Ayarlardan modu seçmeniz yeterli. Karmaşık kurulum yok, tek dosya!

🆔

Benzersiz ID Sistemi

Her hesaba özel ID verebilirsiniz. Aynı bilgisayarda 10+ master/slave çalıştırabilirsiniz. Çoklu hesap yönetimi artık çok kolay!

🛡️

Akıllı Koruma

Spread kontrolü, lot limiti, slippage koruması. Yüksek spread'de işlem açmaz, bakiye güvenliğinizi korur. Risk yönetimi dahili!

📊

Görsel Durum Paneli

Grafikte canlı durum gösterimi. Kaç pozisyon açık, hangi modda çalışıyor, son güncelleme ne zaman yapıldı - hepsini bir bakışta görün.

⚙️

Gelişmiş Ayarlar

Magic number filtreleme, sadece belirli grafik, ters işlem modu, detaylı log kontrolü. Her ihtiyaca özel ayar seçenekleri.

💻

Çoklu Platform Desteği

Aynı bilgisayar, farklı bilgisayarlar, VPS - her yerde çalışır. Dropbox/Google Drive ile senkronizasyon desteği.

📐 Nasıl Çalışır?

🔄 Sistem Mimarisi

⚡ İşlem Akışı

📊 Lot Hesaplama Modları

⚙️ Teknik Özellikler

Genel Özellikler
Platform MetaTrader 4 (MT4)
Dosya Tipi Expert Advisor (.mq4 / .ex4)
Versiyon 2.3 FAST Edition
Programlama Dili MQL4
Kurulum Standart MT4 EA kurulumu


Performans Özellikleri
Kopyalama Hızı 100-200 milisaniye
CPU Kullanımı %2-5 (Normal mod: %15-20)
Bellek Kullanımı Düşük (5-10 MB)
Yenileme Hızı 50-500ms (ayarlanabilir)
Maksimum Pozisyon Sınırsız


Desteklenen Özellikler
Çalışma Modları Master / Slave (tek EA)
Lot Hesaplama Çarpan, Sabit Lot, Bakiye Oranı
İşlem Tipleri Market Order (Buy/Sell)
TP/SL Kopyalama Var (açılıp kapatılabilir)
Ters İşlem Modu Var (Hedge stratejisi için)
Magic Number Filtresi Var (belirli EA'ları kopyala)
Spread Kontrolü Var (maksimum spread ayarı)
Çoklu Sembol Tüm sembolleri destekler
Çoklu Master/Slave Sınırsız (ID sistemi ile)

📊 Versiyon Karşılaştırması

Özellik Standart EA'ler Copy Trader Pro v2.3
Kopyalama Hızı 3-5 saniye 0.1-0.2 saniye
Lot Hesaplama Modları Sadece çarpan 3 farklı mod 🎯
Master & Slave Tek EA
Benzersiz ID Sistemi
Cache Sistemi
Dosya Değişiklik Kontrolü
Ters İşlem Modu
Spread Koruması Temel Gelişmiş 🛡️
Görsel Durum Paneli Yok Profesyonel 📊
Detaylı Log Kontrolü
CPU Kullanımı %15-20 %2-5 🚀
Dokümantasyon Temel Kapsamlı Kılavuz 📚

💰 Fiyatlandırma

Copy Trader Pro v2.3 FAST

$XX

Tek Seferlik Ödeme - Sınırsız Kullanım

  • Sınırsız Master/Slave Hesap
  • Tüm Özellikler Dahil
  • Ücretsiz Güncellemeler
  • Detaylı Dokümantasyon
  • Email Destek
  • 30 Gün Para İade Garantisi

❓ Sıkça Sorulan Sorular

MetaTrader 4'te nasıl kurulur?

1. MT4'ü açın ve Dosya → Veri Klasörünü Aç seçeneğine tıklayın
2. MQL4 → Experts klasörüne girin
3. CopyTrader_Pro_FINAL.mq4 dosyasını buraya kopyalayın
4. MT4'ü yeniden başlatın veya Navigator'da EA'lere sağ tıklayıp Yenile'ye basın
5. EA'yı grafiğe sürükleyin ve ayarları yapılandırın

Aynı bilgisayarda kaç master/slave çalıştırabilirim?

Benzersiz ID sistemi sayesinde sınırsız sayıda master ve slave çalıştırabilirsiniz. Her hesaba farklı bir ID vererek (örn: MASTER_01, MASTER_02, SLAVE_A, SLAVE_B) istediğiniz kadar kopya ticaret sistemi kurabilirsiniz.

Farklı bilgisayarlarda nasıl kullanılır?

Üç yöntem vardır:
1. Dropbox/Google Drive: Sinyal klasörünü cloud storage'a taşıyın
2. Network Klasör: Yerel ağda paylaşımlı klasör oluşturun
3. VPS: Hem master hem slave'i aynı VPS'te çalıştırın (önerilir)

Hangi lot modunu seçmeliyim?

Çarpan Modu: Basit ve esnek, master/slave bakiyeleri benzer ise ideal
Sabit Lot: Test için veya her işlemde aynı lot istiyorsanız
Bakiye Oranı: Profesyonel kullanım, farklı bakiyeler için otomatik risk yönetimi

Örnek: Master $10,000 ve Slave $5,000 ise → Bakiye Oranı modu otomatik 0.5x çarpan uygular

İşlemler ne kadar hızlı kopyalanır?

Fast Mode aktifken 100-200 milisaniye içinde kopyalanır. RefreshRateMs parametresini 50-100 arasında ayarlarsanız neredeyse anında kopyalama sağlanır. Standart EA'lere göre 10x daha hızlıdır!

TP ve SL değerleri de kopyalanır mı?

Evet! CopyTPSL parametresini true yaparsanız hem açılış anındaki TP/SL hem de daha sonra master'da yapılan TP/SL güncellemeleri otomatik olarak slave hesaplara kopyalanır. Master TP/SL değiştirdiğinde slave'de de değişir.

Ters işlem (hedge) modu nedir?

ReverseSignals parametresini true yaparsanız, master'da açılan BUY işlemi slave'de SELL, SELL işlemi BUY olarak açılır. Bu hedge stratejileri için kullanışlıdır. TP ve SL değerleri de otomatik ters çevrilir.

Pending order'lar destekleniyor mu?

Şu anki versiyon sadece market order'ları (BUY/SELL) desteklemektedir. Pending order desteği gelecek güncellemelerde eklenecektir.

Spread kontrolü nasıl çalışır?

MaxSpreadPoints parametresi ile maksimum spread belirleyebilirsiniz (varsayılan 30). Eğer bir sembolün spread'i bu değeri aşarsa, slave o sembol için işlem açmaz. Bu sayede yüksek maliyetli işlemlerden korunursunuz.

Demo hesapta çalışır mı?

Evet, hem demo hem de gerçek hesaplarda çalışır. Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test etmenizi öneririz. En az 1-2 hafta demo'da çalıştırıp tüm özellikleri test edin.

Destek sağlanıyor mu?

Evet! Ürünle birlikte kapsamlı PDF kılavuzları ve email desteği sunulmaktadır. Kurulum, kullanım ve sorun giderme konularında yardımcı oluyoruz.

© 2024 Copy Trader Pro. Tüm hakları saklıdır.

MetaTrader 4 için profesyonel copy trading çözümü


