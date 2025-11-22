Copy Trader Pro FAST
- Yardımcı programlar
- Ata Dandul
- Sürüm: 2.30
- Etkinleştirmeler: 5
Profesyonel MetaTrader 4 Copy Trading Sistemi
🎯 Neden Copy Trader Pro?
Ultra Hızlı Kopyalama
Yeni optimizasyon algoritmaları sayesinde işlemleriniz 100-200ms içinde kopyalanır. Master hesapta açılan pozisyon anında slave hesaplarda açılır. 10x daha hızlı performans!
3 Farklı Lot Modu
Çarpan Modu: Esnek lot kontrolü (0.5x, 2x, vb.)
Sabit Lot: Her işlemde aynı lot
Bakiye Oranı: Otomatik risk yönetimi
Tam Senkronizasyon
Sadece yeni işlemleri değil, TP/SL güncellemelerini ve kapatma işlemlerini de otomatik kopyalar. Master'da ne yaparsanız slave'de de aynısı gerçekleşir.
Tek EA ile Çift Mod
Aynı EA dosyası hem Master hem Slave modunda çalışır. Ayarlardan modu seçmeniz yeterli. Karmaşık kurulum yok, tek dosya!
Benzersiz ID Sistemi
Her hesaba özel ID verebilirsiniz. Aynı bilgisayarda 10+ master/slave çalıştırabilirsiniz. Çoklu hesap yönetimi artık çok kolay!
Akıllı Koruma
Spread kontrolü, lot limiti, slippage koruması. Yüksek spread'de işlem açmaz, bakiye güvenliğinizi korur. Risk yönetimi dahili!
Görsel Durum Paneli
Grafikte canlı durum gösterimi. Kaç pozisyon açık, hangi modda çalışıyor, son güncelleme ne zaman yapıldı - hepsini bir bakışta görün.
Gelişmiş Ayarlar
Magic number filtreleme, sadece belirli grafik, ters işlem modu, detaylı log kontrolü. Her ihtiyaca özel ayar seçenekleri.
Çoklu Platform Desteği
Aynı bilgisayar, farklı bilgisayarlar, VPS - her yerde çalışır. Dropbox/Google Drive ile senkronizasyon desteği.
📐 Nasıl Çalışır?
🔄 Sistem Mimarisi
⚡ İşlem Akışı
📊 Lot Hesaplama Modları
⚙️ Teknik Özellikler
|Genel Özellikler
|Platform
|MetaTrader 4 (MT4)
|Dosya Tipi
|Expert Advisor (.mq4 / .ex4)
|Versiyon
|2.3 FAST Edition
|Programlama Dili
|MQL4
|Kurulum
|Standart MT4 EA kurulumu
|Performans Özellikleri
|Kopyalama Hızı
|100-200 milisaniye
|CPU Kullanımı
|%2-5 (Normal mod: %15-20)
|Bellek Kullanımı
|Düşük (5-10 MB)
|Yenileme Hızı
|50-500ms (ayarlanabilir)
|Maksimum Pozisyon
|Sınırsız
|Desteklenen Özellikler
|Çalışma Modları
|Master / Slave (tek EA)
|Lot Hesaplama
|Çarpan, Sabit Lot, Bakiye Oranı
|İşlem Tipleri
|Market Order (Buy/Sell)
|TP/SL Kopyalama
|Var (açılıp kapatılabilir)
|Ters İşlem Modu
|Var (Hedge stratejisi için)
|Magic Number Filtresi
|Var (belirli EA'ları kopyala)
|Spread Kontrolü
|Var (maksimum spread ayarı)
|Çoklu Sembol
|Tüm sembolleri destekler
|Çoklu Master/Slave
|Sınırsız (ID sistemi ile)
📊 Versiyon Karşılaştırması
|Özellik
|Standart EA'ler
|Copy Trader Pro v2.3
|Kopyalama Hızı
|3-5 saniye
|0.1-0.2 saniye ⚡
|Lot Hesaplama Modları
|Sadece çarpan
|3 farklı mod 🎯
|Master & Slave Tek EA
|✗
|✓
|Benzersiz ID Sistemi
|✗
|✓
|Cache Sistemi
|✗
|✓
|Dosya Değişiklik Kontrolü
|✗
|✓
|Ters İşlem Modu
|✗
|✓
|Spread Koruması
|Temel
|Gelişmiş 🛡️
|Görsel Durum Paneli
|Yok
|Profesyonel 📊
|Detaylı Log Kontrolü
|✗
|✓
|CPU Kullanımı
|%15-20
|%2-5 🚀
|Dokümantasyon
|Temel
|Kapsamlı Kılavuz 📚
💰 Fiyatlandırma
Copy Trader Pro v2.3 FAST
Tek Seferlik Ödeme - Sınırsız Kullanım
- Sınırsız Master/Slave Hesap
- Tüm Özellikler Dahil
- Ücretsiz Güncellemeler
- Detaylı Dokümantasyon
- Email Destek
- 30 Gün Para İade Garantisi
❓ Sıkça Sorulan Sorular
1. MT4'ü açın ve Dosya → Veri Klasörünü Aç seçeneğine tıklayın
2. MQL4 → Experts klasörüne girin
3. CopyTrader_Pro_FINAL.mq4 dosyasını buraya kopyalayın
4. MT4'ü yeniden başlatın veya Navigator'da EA'lere sağ tıklayıp Yenile'ye basın
5. EA'yı grafiğe sürükleyin ve ayarları yapılandırın
Benzersiz ID sistemi sayesinde sınırsız sayıda master ve slave çalıştırabilirsiniz. Her hesaba farklı bir ID vererek (örn: MASTER_01, MASTER_02, SLAVE_A, SLAVE_B) istediğiniz kadar kopya ticaret sistemi kurabilirsiniz.
Üç yöntem vardır:
1. Dropbox/Google Drive: Sinyal klasörünü cloud storage'a taşıyın
2. Network Klasör: Yerel ağda paylaşımlı klasör oluşturun
3. VPS: Hem master hem slave'i aynı VPS'te çalıştırın (önerilir)
Çarpan Modu: Basit ve esnek, master/slave bakiyeleri benzer ise ideal
Sabit Lot: Test için veya her işlemde aynı lot istiyorsanız
Bakiye Oranı: Profesyonel kullanım, farklı bakiyeler için otomatik risk yönetimi
Örnek: Master $10,000 ve Slave $5,000 ise → Bakiye Oranı modu otomatik 0.5x çarpan uygular
Fast Mode aktifken 100-200 milisaniye içinde kopyalanır. RefreshRateMs parametresini 50-100 arasında ayarlarsanız neredeyse anında kopyalama sağlanır. Standart EA'lere göre 10x daha hızlıdır!
Evet! CopyTPSL parametresini true yaparsanız hem açılış anındaki TP/SL hem de daha sonra master'da yapılan TP/SL güncellemeleri otomatik olarak slave hesaplara kopyalanır. Master TP/SL değiştirdiğinde slave'de de değişir.
ReverseSignals parametresini true yaparsanız, master'da açılan BUY işlemi slave'de SELL, SELL işlemi BUY olarak açılır. Bu hedge stratejileri için kullanışlıdır. TP ve SL değerleri de otomatik ters çevrilir.
Şu anki versiyon sadece market order'ları (BUY/SELL) desteklemektedir. Pending order desteği gelecek güncellemelerde eklenecektir.
MaxSpreadPoints parametresi ile maksimum spread belirleyebilirsiniz (varsayılan 30). Eğer bir sembolün spread'i bu değeri aşarsa, slave o sembol için işlem açmaz. Bu sayede yüksek maliyetli işlemlerden korunursunuz.
Evet, hem demo hem de gerçek hesaplarda çalışır. Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test etmenizi öneririz. En az 1-2 hafta demo'da çalıştırıp tüm özellikleri test edin.
Evet! Ürünle birlikte kapsamlı PDF kılavuzları ve email desteği sunulmaktadır. Kurulum, kullanım ve sorun giderme konularında yardımcı oluyoruz.
© 2024 Copy Trader Pro. Tüm hakları saklıdır.
MetaTrader 4 için profesyonel copy trading çözümü
| |