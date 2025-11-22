Copy Trader Pro FAST

Hangi lot modunu seçmeliyim? ▼

Çarpan Modu: Basit ve esnek, master/slave bakiyeleri benzer ise ideal

Sabit Lot: Test için veya her işlemde aynı lot istiyorsanız

Bakiye Oranı: Profesyonel kullanım, farklı bakiyeler için otomatik risk yönetimi



Örnek: Master $10,000 ve Slave $5,000 ise → Bakiye Oranı modu otomatik 0.5x çarpan uygular