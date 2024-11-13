Coppy Master MT4 é uma ferramenta copiadora de negociações para terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Ela suporta cópia em ambas as direções:

de MT4 para MT5, de MT5 para MT4, bem como entre contas do mesmo tipo de MT4 para MT4.

Para funcionar corretamente, todos os terminais devem estar rodando no mesmo PC ou VPS.

[Instruction and Demo]

Para copiar para o MetaTrader 4, uma versão separada — Coppy Master MT5 - é necessário.

Principais características:

Modos de cópia

Suporta as funções de Mestre e Receptor. Configuração flexível para enviar e receber negociações. Gerenciamento de pedidos

Copia ordens de mercado e pendentes. Suporta fechamento sincronizado e parcial, reversão de negociação e modificação de SL/TP. Manipulação de Símbolos

Suporta prefixos e sufixos. Permite excluir ou incluir símbolos específicos e atribuir nomes personalizados aos ativos. Controle de Riscos e Limites

Limites diários de negociação, restrições de perda máxima e limites de nível de saldo para interromper a cópia. Configurações de tamanho de lote

Lote fixo, porcentagem de risco, multiplicador de lote. Opção de rejeitar operações sem Stop Loss ou Take Profit. Verificações de sinal

Detecta negociações duplicadas, limita o número de negociações por símbolo e valida os tipos de ordens para evitar conflitos. Filtros de tempo

Opção para definir períodos de tempo permitidos para cópia comercial. Notificações

Envia alertas via terminal, notificações push e e-mail.

Vantagens:

Baixa latência entre terminais (a partir de 0,5 segundos)

Cópia um-para-muitos e muitos-para-um

Compatível com Windows e MQL5 VPS

Suporta todos os tipos de pedidos

Tratamento correto do fechamento parcial e sincronizado de negociações

Coppy Master MT4 foi projetado para traders que precisam de uma solução confiável e personalizável para gerenciar múltiplas contas de negociação com eficiência.



