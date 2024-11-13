Coppy Master MT4

3.5

Coppy Master MT4   é uma ferramenta copiadora de negociações para terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Ela suporta cópia em ambas as direções:
de MT4 para MT5, de MT5 para MT4, bem como entre contas do mesmo tipo de MT4 para MT4.

Para funcionar corretamente, todos os terminais devem estar rodando no mesmo PC ou VPS.
[Instruction and Demo

Para copiar para o MetaTrader 4, uma versão separada —   Coppy Master MT5   - é necessário.

Principais características:

  1. Modos de cópia
    Suporta as funções de Mestre e Receptor. Configuração flexível para enviar e receber negociações.
  2. Gerenciamento de pedidos
    Copia ordens de mercado e pendentes. Suporta fechamento sincronizado e parcial, reversão de negociação e modificação de SL/TP.
  3. Manipulação de Símbolos
    Suporta prefixos e sufixos. Permite excluir ou incluir símbolos específicos e atribuir nomes personalizados aos ativos.
  4. Controle de Riscos e Limites
    Limites diários de negociação, restrições de perda máxima e limites de nível de saldo para interromper a cópia.
  5. Configurações de tamanho de lote
    Lote fixo, porcentagem de risco, multiplicador de lote. Opção de rejeitar operações sem Stop Loss ou Take Profit.
  6. Verificações de sinal
    Detecta negociações duplicadas, limita o número de negociações por símbolo e valida os tipos de ordens para evitar conflitos.
  7. Filtros de tempo
    Opção para definir períodos de tempo permitidos para cópia comercial.
  8. Notificações
    Envia alertas via terminal, notificações push e e-mail.

Vantagens:

  • Baixa latência entre terminais (a partir de 0,5 segundos)
  • Cópia um-para-muitos e muitos-para-um
  • Compatível com Windows e MQL5 VPS
  • Suporta todos os tipos de pedidos
  • Tratamento correto do fechamento parcial e sincronizado de negociações

Coppy Master MT4   foi projetado para traders que precisam de uma solução confiável e personalizável para gerenciar múltiplas contas de negociação com eficiência.


Comentários
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:15 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Define automaticamente níveis exactos de TP e SL em qualquer ordem ️ Funciona com todos os pares e EAs, com filtro por símbolo ou magic number Este Expert Advisor permite-te definir níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) usando valores de preço directos (ex: 1.12345 no EURUSD). Sem pips ou pontos — apenas gestão precisa de ordens com opção de aplicar a todas ou filtrar por gráfico ou número mágico. Funcionalidades principai
CopierMT4
Dmitry Fedoseev
Utilitários
Copier for the MetaTrader4 terminal. Designed to copy trade from one terminal to another. Compatible with the version for the MetaTrader5 terminal; if available, copying can be performed between different terminals (regardless of the type of accounts: hedging or netting). The number of accounts to which copying is possible is not limited (depends only on the computing power of your computer). Directions for copying the version for MetaTrader 4 together with the version for MetaTrader 5: MT5 Net
TSim
Sergey Kruglov
Utilitários
Утилита  TSim   позволяет симулировать ручную торговлю в Тестере Стратегий MetaTrader 4. В панеле можно устанавливать размеры лота, тейпрофита и стоплосса. Панель имеет кнопки Sell   и Buy для выставления рыночных ордеров, а также кнопки CloseSell, CloseBuy и CloseAll для быстрого закрытия ордеров. Под панелью отображается список открытых ордеров. Внимание. Панель работает только в Визуальном режиме Тестера Стратегий MetaTrader 4.
FREE
AnyChart MT4
Irek Gilmutdinov
Utilitários
AnyChart is a multifunctional tool allowing you to work with non-standard charts in MetaTrader 4. It includes collector of ticks and generator of charts for trading (hst files) and testing (fxt files). Supported chart types are second, tick and renko ones. Settings Starting Date - start date for chart plotting. Ending Date - end date for chart plotting. Chart Type - chart type: Time - time chart, each bar contains a certain time interval; Tick - volume chart, each bar contains a certain number
Virtual OCO Pending
Kenneth Parling
5 (1)
Utilitários
Introdução 'Virtual OCO Pending' - uma ferramenta de utilitário de gerenciamento de pedidos semiautomática (consultor especializado) com avaliação de risco que permite que você coloque paradas ou limites pendentes com um clique de botão no preço atual com take profit e stop loss virtuais usando a regra pendente OCO (One Cancel De outros). Níveis visuais desenhados no gráfico para fácil confirmação visual. Você pode usar este utilitário a partir de um único gráfico para enviar pedidos em qualquer
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
GlodWinner
Jia Jie Tian
Experts
GLOD Winner EA is the most efficient EA on the market. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and predicting situations. When applied to trading in
Copy Trader Pro FAST
Ata Dandul
Utilitários
Copy Trader Pro v2.3 - Professional Copy Trading System Copy Trader Pro Professional Copy Trading System for MetaTrader 4 Version 2.3 FAST Key Features Ultra Fast Mode 10x faster trade copying with optimized algorithms. File change detection and smart caching system for millisecond-level performance. Single EA Solution One EA for both Master and Slave modes. Select your operating mode from settings - no need for multiple files. 3 Lot Calculation Modes Multiplier, Fixed Lot, or Balance
Position Finder
Subhajit Sur
Indicadores
The "POSITION FINDER " indicator visually combines custom Fibonacci retracement levels with a Relative Strength Index (RSI) overlay to highlight important price zones and momentum signals on the chart. It marks key support and resistance areas derived from recent highs and lows, and displays RSI values to help spot possible overbought and oversold conditions, along with buy and sell signals for easier market analysis The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1, M5 time fr
VN Trade Panel II
Vyacheslav Nekipelov
4 (1)
Utilitários
The new version of the trading panel, which now has the ability to separately close Buy and Sell orders, display targets for all orders on the chart, as well as the ability to use the panel to trade with brokers working on the FIFO rule. Also, the new version adds option buttons for separate management of open orders. It has a convenient visualized interface and intuitive control without a lot of additional tabs to which traders have to be distracted and switch their attention. Thanks to this,
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
SFG Grid Manager and Mirror for MT4
Alan Gilberto Pirovino
Utilitários
SFG Grid Manager MT4 – Sistema Inteligente de Grade e Espelho SFG Grid Manager MT4 é um gestor de grade automático e profissional que acompanha uma posição existente (manual ou aberta por outro EA) e abre uma nova operação de média a cada passo definido (GridPips). Quando a posição principal é encerrada ou desaparece, todas as operações abertas pelo gestor são fechadas automaticamente. Funciona com qualquer corretora que utilize contas Netting ou Hedging e é totalmente compatível com o tradin
beatwalter
1100
beatwalter 2025.10.16 06:44 
 

Tried to use it, but it only copies position randomly. Tried different settings but nothing seemed to cure the problem. Tried to reach out to the developer, but messages can only be sent by "Friends". Tried to connect as frient, but no change yet.

Sergey Batudayev
26018
Resposta do desenvolvedor Sergey Batudayev 2025.10.30 10:23
For product discussions and questions, please use the product comments section. I no longer conduct private correspondence about the product, only public ones in the comments section, as some users later engage in "dirty game" Therefore, please describe your question in the comments section. This will ensure transparency for both you and me, and everyone will be able to defend their position publicly with evidence, not just empty words.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Updated: A week has passed and the person still hasn't responded to either the private messages or the comment. Proof https://prnt.sc/utYkYdwd0bPa ////////10/30/2025 Still no response, the person asks for support but doesn't read his messages and is completely out of touch.
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:15 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

Responder ao comentário