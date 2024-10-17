VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

O " Ai Panel Genius X " é um indicador premium desenvolvido como um verdadeiro amigo de especialistas profissionais. Ele fornece instantaneamente conhecimento especializado sobre todos os pares, incluindo análise multipar, tudo em uma apresentação visual avançada "wysiwyg". De iniciantes a traders experientes, qualquer pessoa pode dominá-lo facilmente usando o método "subliminar", sem a necessidade de teorias tediosas.

This 'ToolTip' EA-Robot acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. Veja o que ele faz: - Ajuda os traders a tomar decisões mais informadas, fornecendo informações importantes.

- Foi criado por analistas de classe mundial usando centenas de algoritmos autônomos.

- É fácil de usar para pessoas de todos os níveis de habilidade, incluindo especialistas autodidatas que usam o método "subconsciente".

- Exibe informações em tempo real para analisar tendências, reversões e até estratégias de scalping.

- Ajuda você a tomar decisões de negociação corretas, como obter dicas secretas de “insiders”.

- Funciona perfeitamente com todos os símbolos disponíveis no MetaTrader da sua corretora.

- Você pode compartilhar com sua equipe em até 20 dispositivos, até o limite máximo da licença.

Funções:

Análise e automação de múltiplos gráficos:

"8 SÍMBOLOS": troca automaticamente 8 pares de moedas a cada 18 segundos.

"TIMFRAMES": alternância suave entre períodos para análise dinâmica.

"8 SHADOWS": Exibe classificações de pares em tempo real para comparação rápida.

"JUSTIFICADO": ajusta automaticamente o alinhamento do gráfico para uma aparência limpa e organizada.

"REVERSAL CODE" e "REFRESH": recálculo inteligente para reversão de tendência e otimização do sistema.

Para análise de tendências | movimento lateral | reversão: O gráfico principal pode ser configurado para exibir 8 pares com todos os seus períodos com uma frequência de 18 segundos por padrão.

> O objetivo é facilitar a busca pelas melhores oportunidades para os 8 pares listados durante a rolagem automática. Um mapa com 8 sombras aparecerá, cruzando o mapa principal.

> O objetivo é comparar gráficos que tenham características de previsão semelhantes caso haja falta de sincronização em seus níveis. Código de Reversão: Indica o nível de reversão do par subjacente, conforme processado pelo sistema, levando em consideração seus múltiplos prazos e as condições de mercado naquele momento.

> O objetivo é fornecer uma oportunidade de entrar em uma estratégia de “reversão” abrindo uma ordem ligeiramente abaixo do nível máximo e vice-versa - em um nível de TP baixo. inclua um oscilador de efeito para cada período de tempo, que ajustará o período do gráfico de acordo com seu padrão.

> A meta é de 8 prazos para WPR, MACD, RSI, CCI, STOC e EMA para aqueles que precisam deles como gatilhos para uma estratégia de “tendência”. Os níveis Pivot, Resistance 123 e Support 123 têm uma função de visualização de algoritmo que é ajustada automaticamente a qualquer momento.

> O objetivo é que o mundo do comércio reconheça o poder da estratégia de efeito de reversão e a transforme em impulso de execução. Há um recurso de visualização exclusivo para cada transação que você realiza para posições abertas e posições de ordem.

> O objetivo é garantir que tudo possa ser rastreado de forma fácil e clara na tela. Em particular, o MT5 permite que você arraste suas linhas diretamente. Características adicionais:

O recurso "SWAP" é uma maneira rápida de substituir o preenchimento do botão de 8 pares por um novo par que você pega diretamente do "Market Watch". E muitos outros recursos que você pode encontrar enquanto testa ou usa.

Acredite em mim, o produto que você compra oferece benefícios que excedem em muito o que você receberá no presente e no futuro. Por que é útil para o presente e o futuro? Porque na primeira semana, basta usar os recursos fáceis de entender e já está ótimo. No futuro, à medida que você se tornar mais experiente, automaticamente encontrará fatores ocultos nesses recursos que se tornarão os impulsionadores mágicos! Aja imediatamente e experimente com a "Demonstração Gratuita", pois o preço inicial com desconto no lançamento está disponível antes de ser ajustado para o preço de venda offline. Também reduz a licença limitada máxima para 5 dispositivos.

Painel Ai Genius X

Sem estratégias ocultas - transparente, honesto e informativo.

Aprenda como um profissional: domine a negociação em apenas uma semana com dicas visuais intuitivas.

Certifique-se de que o MetaTrader esteja ativo durante o horário de mercado. Execute o programa no gráfico ativo e aguarde 10 minutos para o carregamento estável dos dados históricos. Se o sistema travar, reinicie o MetaTrader até que todos os 8 pares sejam carregados perfeitamente. Para melhores resultados, use a versão mais recente do MetaTrader.

Negocie de forma mais inteligente, não mais difícil! O NoSecret permite que você analise como um profissional, negocie com confiança e desenvolva suas próprias estratégias vencedoras – tudo em um sistema transparente e intuitivo.

Conselhos para comerciantes : Negocie sempre com responsabilidade. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Consultoria Profissional do IB : que trabalham como corretores de valores mobiliários (IBs) e traders profissionais para empresas de futuros em todo o mundo. Esta dica pretende servir como um poderoso "fator complexo" que o ajudará a aumentar o faturamento a partir da paixão e da atividade de negociação dos seus clientes de forma independente. Ao mesmo tempo, aumenta a sua credibilidade como um excelente assistente de corretor em comparação com os seus pares. Como profissional de marketing, é importante ter "alguma boa vontade" como forma de ajudar a promover o seu negócio. Além disso, você se beneficiará da disponibilidade de 20 licenças que pode ser utilizado em vários dispositivos de usuário simultaneamente. Isso permite que você compartilhe a dica de ferramenta com clientes em potencial. Além disso, caso considere a estratégia vantajosa, oferecemos um recurso de atualização do produto que inclui uma limitação exclusiva para suas contas de cliente. Essa atualização pode até incorporar seu banner de identidade como um IB por meio da inclusão de um link. Um link para o site da Interface de Programação de Aplicativos (API) separado será fornecido, incluindo um recurso de solicitação para uma lista de contas elegíveis para uso com base nos critérios especificados.

Principais características: