LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 92.

Tarnix'i Tanıtıyoruz – Gelişmiş Risk Kontrolü EA





Tarnix, zeki risk yöneticileri ve prop firma trader'ları için tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışmandır. EURCHF üzerinde tamamen otomatik olarak çalışır ve temel grafik olarak M30 kullanır. EA'yı sadece bir grafiğe yükleyin ve hassas mantığın her şeyi halletmesine izin verin.

“Geride bırakma stop mantığı ve sıkı çekilme kontrolü ile donatılmış — Tarnix hayatta kalma ve büyüme için inşa edilmiştir.”





Ana Özellikler

Temel Olarak Çalışır: Yüksek olasılıklı dönüşleri hesaplamak için RSI sapması, özel fraktal simetri ve hacim şok bölgelerini birleştiren bir hibrit algoritma kullanır. Giriş, sahte sinyalleri önlemek için hassas filtremle doğrulanır.

Yüksek olasılıklı dönüşleri hesaplamak için RSI sapması, özel fraktal simetri ve hacim şok bölgelerini birleştiren bir hibrit algoritma kullanır. Giriş, sahte sinyalleri önlemek için hassas filtremle doğrulanır. Sadece Bir Grafik Gerekli: EURCHF'e ekleyin ve EA tüm mantığı dahili olarak yönetir.

EURCHF'e ekleyin ve EA tüm mantığı dahili olarak yönetir. Sembol Listesi: EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD ile kullanın — EA bu pariteler için optimize edilmiştir.

ile kullanın — EA bu pariteler için optimize edilmiştir. Lot Yönetim Modları: Sabit lot veya risk bazlı lot seçin, hesap bakiyesine göre SL kullanarak.

Sabit lot veya risk bazlı lot seçin, hesap bakiyesine göre SL kullanarak. Stratejik Çekilme Durdurma: Çekilme, yapılandırdığınız sınırı (örneğin %70) aştığında işlemleri otomatik olarak kapatır ve ticareti durdurur.

Çekilme, yapılandırdığınız sınırı (örneğin %70) aştığında işlemleri otomatik olarak kapatır ve ticareti durdurur. Geride Bırakma Stop Modları: Sabit pip bazlı geride bırakma veya ATR bazlı dinamik geride bırakma arasında seçim yapın.





Tavsiye Edilen Kurulum Ekle: EURCHF

EURCHF Zaman Dilimi: M30

M30 Hesap Bakiyesi: Minimum $250

Minimum $250 Kaldıraç: 1:100 veya üzeri

1:100 veya üzeri Aracı Kurum: Herhangi bir düşük spreadli ECN aracı kurumu

Herhangi bir düşük spreadli ECN aracı kurumu Telegram channel: please contact me

please contact me MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Prop-Firma Dostu

Günlük kayıp ve risk kısıtlamalarını takip etmek için inşa edilmiştir

Günlük kayıp risk parametrelerinizi aştığında ticareti tamamen durdurabilir





Satın Alım Sonrası

Bize hemen ulaşın güncellemeleri, haberleri ve özel EA ipuçlarını paylaştığımız özel Telegram kanalımıza erişim almak için.











