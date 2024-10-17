VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

5

The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product "Ai Panel Genius X5"

[Ai] L'informatique autonome est une approche informatique intelligente qui exécute de manière autonome des applications robotiques et interactives basées sur des mécanismes axés sur des objectifs et des inférences.

« Ai Panel Genius X » est un indicateur premium conçu pour les experts professionnels. Il fournit instantanément des connaissances approfondies sur toutes les paires, y compris l'analyse multipaires, le tout dans une présentation visuelle « wysiwyg » avancée. Du débutant au trader expérimenté, chacun peut facilement le maîtriser grâce à la méthode « subliminale », sans avoir besoin de théorie fastidieuse.

This 'ToolTip'  EA-Robot  acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan.

Voici ce qu'il fait :

  • - Il aide les traders à prendre des décisions plus éclairées en fournissant des informations importantes.
  • - Il a été créé par des analystes de classe mondiale utilisant des centaines d'algorithmes autonomes.
  • - Il est facile à utiliser pour les personnes de tous niveaux de compétence, y compris les experts autodidactes utilisant la méthode « subconsciente ».
  • - Il affiche des informations en temps réel pour analyser les tendances, les inversions et même les stratégies de scalping.
  • - Cela vous aide à prendre les bonnes décisions de trading, comme obtenir des conseils secrets de la part d'« initiés ».
  • - Il fonctionne parfaitement avec tous les symboles disponibles dans le MetaTrader de votre courtier.
  • - Vous pouvez le partager avec votre équipe sur un maximum de 20 appareils jusqu'à la limite maximale de la licence.

Fonctions:

    Analyse et automatisation de plusieurs graphiques :

  • « 8 SYMBOLES » : change automatiquement 8 paires de devises toutes les 18 secondes.
  • « TIMEFRAMES » : commutation fluide entre les périodes pour une analyse dynamique.
  • « 8 OMBRES » : affiche les notes des paires en temps réel pour une comparaison rapide.
  • « JUSTIFIÉ » : ajuste automatiquement l'alignement du graphique pour un aspect propre et organisé.
  • « REVERSAL CODE » et « REFRESH » : recalcul intelligent pour l'inversion de tendance et l'optimisation du système.
Pour l'analyse des tendances | mouvement latéral | renversement :
  • Le graphique principal peut être configuré pour afficher 8 paires avec toutes leurs périodes avec une fréquence de 18 secondes par défaut.
    • > L'objectif est de faciliter la recherche des meilleures opportunités pour les 8 paires répertoriées lors du lancement automatique.
  • Une carte avec 8 ombres apparaîtra, croisant la carte principale.
    • > L’objectif est de comparer des graphiques qui ont des caractéristiques de prévision similaires au cas où il y aurait un manque de synchronisation dans leurs niveaux.
  • Code d'inversion : indique le niveau d'inversion de la paire sous-jacente tel que traité par le système en tenant compte de ses multiples périodes et des conditions du marché à ce moment-là.
    • > L’objectif est de fournir une opportunité d’entrer dans une stratégie de « retournement » en ouvrant un ordre légèrement en dessous du niveau maximum et vice versa – à un niveau TP bas.
  • inclure un oscillateur d'effet pour chaque période, qui ajustera la période du graphique en fonction de votre modèle.
    • > L'objectif est de disposer de 8 périodes de temps pour WPR, MACD, RSI, CCI, STOC et EMA pour ceux qui en ont besoin comme déclencheurs d'une stratégie de « tendance ».
  • Les niveaux Pivot, Résistance 123 et Support 123 disposent d'une fonction de visualisation d'algorithme qui s'ajuste automatiquement à tout moment.
    • > L’objectif est que le monde du trading reconnaisse la puissance de la stratégie de l’effet d’inversion et la transforme en dynamique d’exécution.
  • Il existe une fonction de visualisation unique pour chaque transaction que vous effectuez pour les positions ouvertes et les positions de commande.
    • L'objectif est de garantir que tout soit facilement et clairement visible à l'écran. MT5 permet notamment de faire glisser directement ses lignes.
Fonctionnalités supplémentaires :

La fonction « SWAP » est un moyen rapide de remplacer le bouton de remplissage de 8 paires par une nouvelle paire que vous prenez directement depuis « Market Watch ».     Et bien d'autres fonctionnalités que vous pouvez découvrir vous-même lors des tests ou de l'utilisation.

------------------------------------

Croyez-moi, le produit que vous achetez offre des avantages qui dépassent de loin ce que vous obtiendrez dans le présent et le futur.     Son utilité actuelle et future réside dans le fait qu'il suffit d'utiliser les fonctionnalités faciles à comprendre dès la première semaine pour que tout soit déjà excellent. Plus tard, à mesure que vous gagnerez en expertise, vous découvrirez automatiquement des fonctionnalités cachées qui deviendront des atouts majeurs ! Essayez-le dès maintenant grâce à la « Démo gratuite », dont le prix initial réduit au lancement est valable avant d'être ajusté au prix de vente hors ligne. La licence est également limitée à 5 appareils.

------------------------------------

Pourquoi choisir   Ai Panel Genius X     ?
  • Aucune stratégie cachée - transparent, honnête et informatif.
  • Apprenez comme un pro : maîtrisez le trading en seulement une semaine grâce à des repères visuels intuitifs.
Conseils d'installation pour des performances optimales :
  1. Assurez-vous que MetaTrader est actif pendant les heures de marché.
  2. Exécutez le programme sur le graphique actif et attendez 10 minutes pour un chargement stable des données historiques.
  3. Si le système se bloque, redémarrez MetaTrader jusqu'à ce que les 8 paires se chargent parfaitement.
  4. Pour de meilleurs résultats, veuillez utiliser la dernière version de MetaTrader.

    Tradez plus intelligemment, sans difficulté ! NoSecret vous permet d'analyser comme un pro, de trader en toute confiance et de développer vos propres stratégies gagnantes, le tout dans un système transparent et convivial.

    Conseils aux commerçants     : Négociez toujours de manière responsable. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

    Conseils professionnels de l'IB     : qui travaillent comme courtiers d'investissement et traders professionnels pour des sociétés de contrats à terme du monde entier. Ce conseil est conçu comme un puissant « facteur complexe » qui vous aidera à augmenter votre chiffre d'affaires grâce à la passion et à l'activité de trading de vos clients, en toute indépendance. Il renforcera également votre crédibilité en tant qu'assistant courtier exceptionnel par rapport à vos pairs. En tant que marketeur, il est important de faire preuve de bonne volonté pour promouvoir votre entreprise.

    De plus, vous bénéficierez de la disponibilité de   20 licences   Utilisable simultanément sur plusieurs appareils, cette info-bulle vous permet de la partager avec des clients potentiels. De plus, si cette stratégie vous convient, nous proposons une mise à niveau du produit avec une limitation limitée à vos comptes clients. Cette mise à niveau peut même intégrer votre bannière d'identité en tant qu'IB grâce à un lien. Un site web dédié à l'interface de programmation d'applications (API) sera mis à votre disposition, avec une fonction de demande de liste de comptes éligibles selon vos critères.

    Caractéristiques principales :

    1. Analyse et automatisation multi-graphiques

    • 8 SYMBOLES : Parcourt automatiquement 8 paires de devises toutes les 18 secondes.

    • CALENDRIERS : Bascule de manière transparente entre les délais pour une analyse dynamique.

    • 8 SHADOWS : Affiche les classements des paires en temps réel pour des comparaisons rapides.

    • JUSTIFIÉ : ajuste automatiquement l'alignement du graphique pour une vue propre et organisée.

    • CODE D'INVERSION ET RAFRAÎCHISSEMENT : Recalcul intelligent pour les inversions de tendance et l'optimisation du système.

    2. Trade Panel – Exécutez avec précision

    • Commandes en un clic : ouvrez des positions d'ACHAT/VENTE, définissez des commandes en attente et gérez les TP/SL en toute simplicité.

    • Contrôle graphique flexible : ajustez l'exécution des transactions sur les graphiques actifs pour une précision maximale.

    3. EA-AutoRobot – Trading automatisé intelligent

    • EA-Limit & EA-Stop : automatise les ordres limite/stop en fonction des niveaux de support et de résistance.

    • Stratégies personnalisables : personnalisez vos transactions avec des paramètres ajustables.

    4. Alertes en temps réel via Telegram

    • Restez informé avec des notifications instantanées en intégrant TelegramBot directement dans MetaTrader.
    Attention : Pour les membres de CyberBot, lorsque vous utilisez le projet CyberBot pour du trading réel, optimisez vos décisions grâce à l'expérience et à la reconnaissance des paires majeures. Les fondamentaux et la psychologie du trading de GPT-4, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai et Google AI Gemini vous aident à prendre des décisions éclairées. --- Si vous rencontrez des interférences ou si le programme ne fonctionne pas correctement, assurez-vous que votre métatrader a confirmé les points suivants :

    		Quelques paramètres initiaux sur Metatrader pour les produits Expert Advisor : Menu MT4 | MT5 Cocher et décocher
    1. Supprimez les sons d'alerte s'ils sont considérés comme dérangeants //Outils/Options/Événements [Décocher] Activer les événements sonores
    2. Activer la fonction d'exécution des transactions par le programme : //Outils/Options/Commerce [Vérifier] Trading en un clic

    		---------------------- suivant ----------------------   //Outils/Options/Conseillers experts [Vérifier] Autoriser le trading algorithmique
    3. Activez la fonction de bot Telegram sur votre chatID : //Outils/Options/Conseillers experts [Cocher] Autoriser WebRequest pour l'URL répertoriée
    ----------------------suivant ----------------------   + ajouter : https://api . telegram . org
    We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [ For MT4  click here!  ]


    Avis 1
    Stephanus Jakobus Gerber
    169
    Stephanus Jakobus Gerber 2024.11.05 07:27 
     

    Love this, so easy to use and understand

    Stephanus Jakobus Gerber
    169
    Stephanus Jakobus Gerber 2024.11.05 07:27 
     

    Love this, so easy to use and understand

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9104
    Réponse du développeur Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.11.06 10:04
    SJGEnterprises, thank you for your purchase and positive review. [Support message] We have sent the "SETUP & TESTER" tutorial video to your account. If you need more information, feel free to message us, and we will respond promptly with any necessary screenshots or videos. Best regards.
    Répondre à l'avis