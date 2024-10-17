VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

5

The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product "Ai Panel Genius X5"

[Ai] Autonomes Computing ist ein intelligenter Computeransatz, der robotische und interaktive Anwendungen basierend auf ziel- und inferenzgesteuerten Mechanismen autonom ausführt.

 Ai Panel Genius X “ ist ein Premium-Indikator, der als Freund professioneller Experten konzipiert wurde. Er bietet sofort Expertenwissen zu allen Paaren, einschließlich Multi-Paar-Analyse, in einer fortschrittlichen WYSIWYG-Darstellung. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Trader kann ihn jeder mit der „unterschwelligen“ Methode ganz einfach meistern, ohne langweilige Theorie.

This 'ToolTip'  EA-Robot  acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan.

Folgendes geschieht:

  • - Es hilft Händlern, fundiertere Entscheidungen zu treffen, indem es wichtige Informationen bereitstellt.
  • - Es wurde von erstklassigen Analysten unter Verwendung von Hunderten autonomer Algorithmen erstellt.
  • - Es ist für Menschen aller Fähigkeitsstufen einfach zu verwenden, einschließlich autodidaktischer Experten, die die Methode des „Unterbewusstseins“ verwenden.
  • - Es zeigt Echtzeitinformationen zur Analyse von Trends, Umkehrungen und sogar Scalping-Strategien an.
  • - Es hilft Ihnen, die richtigen Handelsentscheidungen zu treffen, beispielsweise indem Sie geheime Tipps von „Insidern“ erhalten.
  • - Es funktioniert perfekt mit allen im MetaTrader Ihres Brokers verfügbaren Symbolen.
  • - Sie können es mit Ihrem Team auf bis zu 20 Geräten bis zur maximalen Lizenzgrenze teilen.

Funktionen:

    Analyse und Automatisierung mehrerer Diagramme:

  • „8 SYMBOLE“: wechselt automatisch alle 18 Sekunden 8 Währungspaare.
  • „ZEITRAHMEN“: reibungsloses Umschalten zwischen Zeitrahmen für dynamische Analysen.
  • „8 SHADOWS“: Zeigt Paarbewertungen in Echtzeit zum schnellen Vergleich an.
  • „JUSTIFIZIERT“: Passt die Diagrammausrichtung automatisch an, um ein sauberes und übersichtliches Erscheinungsbild zu erzielen.
  • „REVERSAL CODE“ und „REFRESH“: intelligente Neuberechnung zur Trendumkehr und Systemoptimierung.
Zur Trendanalyse | Seitwärtsbewegung | Umkehr:
  • Das Hauptdiagramm kann so konfiguriert werden, dass standardmäßig 8 Paare mit allen ihren Zeitrahmen mit einer Frequenz von alle 18 Sekunden angezeigt werden.
    • > Ziel ist es, das Auffinden der besten Gelegenheiten für die 8 aufgelisteten Paare beim Auto-Rolling zu erleichtern.
  • Es wird eine Karte mit 8 Schatten angezeigt, die die Hauptkarte kreuzen.
    • > Ziel ist es, Diagramme mit ähnlichen Prognoseeigenschaften zu vergleichen, falls eine Synchronisierung ihrer Ebenen vorliegt.
  • Umkehrcode: Gibt das Umkehrniveau für das zugrunde liegende Paar an, wie es vom System unter Berücksichtigung seiner verschiedenen Zeitrahmen und der Marktbedingungen zu diesem Zeitpunkt verarbeitet wird.
    • > Das Ziel besteht darin, die Möglichkeit zu bieten, eine „Umkehr“-Strategie einzuführen, indem eine Order knapp unter dem Höchstniveau eröffnet wird und umgekehrt – auf einem niedrigen TP-Niveau.
  • Fügen Sie für jeden Zeitrahmen einen Effektoszillator hinzu, der den Zeitrahmen des Diagramms entsprechend Ihrem Muster anpasst.
    • > Das Ziel sind 8 Zeitrahmen für WPR, MACD, RSI, CCI, STOC und EMA für diejenigen, die sie als Auslöser für eine „Trend“-Strategie benötigen.
  • Die Ebenen Pivot, Resistance 123 und Support 123 verfügen über eine Algorithmus-Visualisierungsfunktion, die jederzeit automatisch angepasst wird.
    • > Das Ziel besteht darin, dass die Handelswelt die Macht der Umkehreffektstrategie erkennt und sie in eine Umsetzungsdynamik umwandelt.
  • Für jede Transaktion, die Sie für offene Positionen und Auftragspositionen durchführen, gibt es eine einzigartige Visualisierungsfunktion.
    • > Ziel ist es, sicherzustellen, dass alles einfach und übersichtlich auf dem Bildschirm verfolgt werden kann. Insbesondere ermöglicht MT5 das direkte Ziehen der Linien.
Zusätzliche Funktionen:

Mit der Funktion „SWAP“ können Sie die 8-Paar-Schaltflächenfüllung schnell durch ein neues Paar ersetzen, das Sie direkt aus „Market Watch“ übernehmen.     Und viele weitere Funktionen, die Sie beim Testen oder Verwenden selbst entdecken können.

------------------------------------

Vertrauen Sie mir: Das Produkt, das Sie kaufen, bietet Vorteile, die weit über das hinausgehen, was Sie jetzt und in Zukunft bekommen werden.     Warum es für die Gegenwart und Zukunft nützlich ist: Nutzen Sie in der ersten Woche einfach die leicht verständlichen Funktionen, und es ist bereits großartig. Wenn Sie später mehr Erfahrung sammeln, werden Sie automatisch versteckte Faktoren in diesen Funktionen entdecken, die zu den magischen Treibern werden! Handeln Sie sofort und testen Sie es mit der „Kostenlosen Demo“, da der anfängliche reduzierte Preis beim Start verfügbar ist, bevor er an den Offline-Verkaufspreis angepasst wird. Außerdem wird die maximal begrenzte Lizenz auf 5 Geräte reduziert.

------------------------------------

Warum wählen   Ai Panel Genius X     ?
  • Keine versteckten Strategien – transparent, ehrlich und informativ.
  • Lernen Sie wie ein Profi – meistern Sie den Handel in nur einer Woche mit intuitiven visuellen Hinweisen.
Installationstipps für optimale Leistung:
  1. Stellen Sie sicher, dass MetaTrader während der Marktzeiten aktiv ist.
  2. Führen Sie das Programm auf dem aktiven Diagramm aus und warten Sie 10 Minuten, bis die historischen Daten stabil geladen sind.
  3. Wenn das System einfriert, starten Sie MetaTrader neu, bis alle 8 Paare perfekt geladen sind.
  4. Für beste Ergebnisse verwenden Sie bitte die neueste Version von MetaTrader.

    Handeln Sie intelligenter, nicht härter! Mit NoSecret können Sie wie ein Profi analysieren, selbstbewusst handeln und Ihre eigenen Erfolgsstrategien entwickeln – alles in einem transparenten, benutzerfreundlichen System.

    Ratschläge für Händler     : Handeln Sie stets verantwortungsbewusst. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

    IB Professionelle Beratung     : die als professionelle IBs und Händler für Futures-Unternehmen weltweit arbeiten. Dieser Tipp soll Ihnen als wirkungsvoller „Komplexfaktor“ dienen, der Ihnen hilft, durch die Leidenschaft und Handelsaktivität Ihrer Kunden selbstständig höhere Umsätze zu erzielen. Gleichzeitig steigert er Ihre Glaubwürdigkeit als hervorragender Broker-Assistent im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern. Als Vermarkter ist es wichtig, „ein gewisses Maß an Goodwill“ zu haben, um Ihr Geschäft zu fördern.

    Darüber hinaus profitieren Sie von der Verfügbarkeit von   20 Lizenzen   Die ToolTips können gleichzeitig auf mehreren Geräten genutzt werden. So können Sie den ToolTip mit potenziellen Kunden teilen. Sollten Sie die optimale Strategie für sich finden, bieten wir Ihnen außerdem ein Produkt-Upgrade mit einer Beschränkung ausschließlich für Ihre Kundenkonten an. Dieses Upgrade kann sogar Ihr Identitätsbanner als IB über einen Link integrieren. Eine separate API-Link-Website (Application Programming Interface) bietet eine Abfragefunktion für eine Liste der Konten, die Sie anhand Ihrer Kriterien nutzen können.

    Hauptmerkmale:

    1. Multi-Chart-Analyse und Automatisierung

    • 8 SYMBOLE: Wechselt automatisch alle 18 Sekunden zwischen 8 Währungspaaren.

    • ZEITRAHMEN: Nahtloser Wechsel zwischen Zeitrahmen für dynamische Analysen.

    • 8 SHADOWS: Zeigt Paar-Ranglisten in Echtzeit für schnelle Vergleiche an.

    • JUSTIFIZIERT: Passt die Diagrammausrichtung automatisch an, um eine saubere, übersichtliche Ansicht zu gewährleisten.

    • REVERSAL CODE & REFRESH: Intelligente Neuberechnung für Trendumkehrungen und Systemoptimierung.

    2. Handelspanel – Präzise Ausführung

    • One-Click-Bestellungen: Öffnen Sie Kauf-/Verkaufspositionen, legen Sie ausstehende Bestellungen fest und verwalten Sie TP/SL mit Leichtigkeit.

    • Flexible Diagrammsteuerung: Passen Sie die Handelsausführung auf aktiven Diagrammen für maximale Genauigkeit an.

    3. EA-AutoRobot – Intelligenter automatisierter Handel

    • EA-Limit & EA-Stop: Automatisiert Limit-/Stop-Orders basierend auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

    • Anpassbare Strategien: Passen Sie Ihre Trades mit anpassbaren Parametern an.

    4. Echtzeit-Benachrichtigungen per Telegramm

    • Bleiben Sie mit sofortigen Benachrichtigungen auf dem Laufenden, indem Sie TelegramBot direkt in MetaTrader integrieren.
    Achtung: Für CyberBot-Mitglieder: Wenn Sie das „CyberBot-Projekt“ für den realen Handel nutzen, verbessern Sie Ihre Entscheidungen durch Erfahrung und Mustererkennung wichtiger Währungspaare. Die Grundlagen und die Handelspsychologie von GPT-4, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai und Google AI Gemini unterstützen kluges Handeln. Sollten Störungen auftreten oder das Programm seine Funktionen nicht ausführen können, stellen Sie sicher, dass Ihr Metatrader Folgendes bestätigt hat:

    		Einige anfängliche Einstellungen auf Metatrader für Expert Advisor-Produkte: Menü MT4 | MT5 Aktivieren und Deaktivieren
    1. Entfernen Sie Warntöne, wenn diese als störend empfunden werden //Tools/Optionen/Ereignisse [Deaktivieren] Soundereignisse aktivieren
    2. Aktivieren Sie die Handelsausführungsfunktion durch das Programm: //Tools/Optionen/Handel [Check] Ein-Klick-Handel

    		---------------------- nächste ----------------------   //Tools/Optionen/Expert Advisors [Check] Algorithmischer Handel zulassen
    3. Aktivieren Sie die Telegramm-Bot-Funktion für Ihre Chat-ID: //Tools/Optionen/Expert Advisors [Aktivieren] Erlaube WebRequest für aufgelistete URL
    ----------------------nächste ----------------------   + hinzufügen: https://api . telegram . org
    We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [ For MT4  click here!  ]


    Bewertungen 1
    Stephanus Jakobus Gerber
    169
    Stephanus Jakobus Gerber 2024.11.05 07:27 
     

    Love this, so easy to use and understand

    Empfohlene Produkte
    Gold Crazy EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Experten
    Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
    Trade Manager oneclick control
    Pankaj Kushwaha
    Experten
    ️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control für MT5 Trade Manager oneclick control ist ein leistungsfähiges und dennoch leichtgewichtiges Handelsverwaltungsprogramm, das für manuelle Händler entwickelt wurde, die eine präzise Kontrolle über ihre offenen Positionen wünschen - direkt vom MT5-Chart aus. Dieser EA öffnet oder schließt Trades nicht automatisch basierend auf einer Strategie. Er bietet lediglich E
    FREE
    Guard Scalper
    Entus Sofian
    Experten
    Guard Scalper EA ist ein Scalper-Roboter, der auf der Analyse von Markttrends basiert. Guard Scalper EA sucht nach potenziellen High Probability Entries als Auslöser für den Einstieg in den Markt. Guard Scalper EA eignet sich für Paare mit niedrigen Spreads wie EURUSD, GBPUSD oder USDJPY. Empfehlung: Bitte fügen Sie Guard Scalper EA hinzu und lassen Sie ihn auf Paaren mit niedrigen Spreads wie EURUSD, GBPUSD oder USDJPY auf M5-Zeitrahmen laufen. Sie können auf diesen Paaren gleichzeitig laufen.
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Experten
    Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
    Tarnix
    Dian Mayang Sari
    Experten
    LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 98 . Einführung von Tarnix – Fortschrittlicher Risiko-kontrollierter EA  Tarnix ist ein robuster Expert Advisor, der für intelligente Risikomanager und prop Firm Trader entwickelt wurde. Er läuft vollautomatisch auf EURCHF und verwendet M30 als Basisdiagramm. Laden Sie den EA einfach auf ein Diagramm nur und lassen Sie die Präzisionslogik alles übernehmen. „Ausgestattet mit Trailing-Stop-Logik und streng
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experten
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Duende MT5
    Nestor Alejandro Chiariello
    Experten
    Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    Experten
    HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    Experten
    Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
    Kintech Gold
    Doan Van Hai
    Experten
    Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
    Golden Auto Bot MT5
    Mai Van Thang
    Experten
    Golden Auto Bot ein Jahr im Einsatz! Vollständig futomiertes Handelssystem, mit 8 Handelseinstellungen für Signale. Der EA wurde über einen Zeitraum von allen Zeiten Stresstests unterzogen und besteht jedes Jahr . Wir verwenden KEIN Grid oder Martingale. 80% Rabatt jetzt! Wir backtesten wieder, backtest real - läuft real Ab sofort arbeitet der Golden Auto Bot hauptsächlich mit dem Hauptpaar XAUUSD und dem Nebenpaar EUR-USD. Bei einem Mindestinvestitionskapital von 300 USD arbeitet der Bot mit ei
    Tron MT5
    Franck Martin
    5 (1)
    Experten
    TRON ist das Ergebnis einer mehrmonatigen Entwicklung. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Algorithmus und einer Kombination aus benutzerdefinierten Indikatoren, ist dieser EA eine Mischung aus Rentabilität, Sicherheit und Einfachheit. Mit seiner intelligenten Echtzeit-Technologie und seiner seit mehreren Jahren bewährten Handelsstrategie bietet er zuverlässigen langfristigen Handel und weiß, wie man sich an die Situationen anpasst, auf die er im Laufe der Zeit trifft. *** Kompatibel mit P
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    Experten
    Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
    Sonic R Pro Enhanced
    Huu Thuong Nguyen
    Experten
    Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
    Ay Xauusd Expert
    Atsuko Yamashita
    Experten
    Ay XAUUSD Expert M15-Trend-EA für Gold｜Stabil für Scalping & Daytrading Der neue Maßstab für Gold-Autotrading! Hochpräzise Trend-Erkennung × konstante Gewinnstrategie × dauerhaft steigende Performance „Ay XAUUSD Expert“ ist ein leistungsstarker Trend-EA, speziell entwickelt für Gold (XAUUSD) auf dem M15-Chart. Mit eigener Algorithmus-Logik, robust gegenüber hoher Volatilität und schnellen Bewegungen. <Hauptmerkmale> M15-Spezial-EA für XAUUSD Eigenständige Logik für präzises Erkennen von Trends
    GoldenRatioX
    Serhii Sharlai
    Experten
    GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
    BOX Zone Recovery System
    Natpakan Kaewkool
    Experten
    BOX Zone Recovery System Smart Zone-Based Recovery Trading EA für MT5 BOX Zone Recovery System ist ein leistungsstarker und intelligenter Handelsalgorithmus, der Ihre Trades automatisch mit einer zonenbasierten Recovery-Strategie verwaltet. Es hilft Ihnen dabei, sich von Verlustpositionen zu erholen und beständige Gewinne durch dynamische Hedge- und Recovery-Orders zu sichern - alles vollautomatisch. ️ Hauptmerkmale Smart Zone Recovery Logic - Eröffnet Hedge-Orders, wenn sich der Preis geg
    SYO strategy EA
    Ivan Isern Puyuelo
    Experten
    Ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der auf der Handelslogik einer der leistungsstärksten Strategien von Darwinex basiert: SYO . Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Millionen Dollar und einer öffentlichen Erfolgsbilanz von mehr als 10 Jahren hat sich dieses System bewährt - und jetzt können Sie es auf Ihrem MetaTrader-Terminal automatisieren. Das System wurde auf einer privaten Konferenz vorgestellt, die den Code enthüllte, den der Fonds, der 10 Millionen verwaltet, ver
    Matrix Arrow EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (7)
    Experten
    Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
    Manus Pro
    Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
    Experten
    MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
    The Simple Bot
    Subbiah Kumar
    Experten
    Der Simple Bot folgt, wie der Name schon sagt, einer sehr einfachen Strategie, die garantiert, dass der Bot auf lange Sicht funktionieren wird. Der EA verwendet die folgende einfache Philosophie, um Gewinne für den Benutzer zu garantieren. 1. Die Erfolgschancen sind umgekehrt proportional zur Größe des TP. Der EA zielt darauf ab, nur 250 Punkte in GOLD(XAUUSD) zu erfassen, wenn die Bedingungen erfüllt sind. 2. vermeidet Over-Trading, nimmt höchstens einen Handel pro Tag vor 3. Es wird jeweils n
    Stochastic Trader Fully Customizable
    Salman Soltaniyan
    Experten
    1. Überblick über die Methode Random Trader EA ist ein automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trades mit einer zufällig gewählten Kauf- oder Verkaufsrichtung initiiert. Trotz des zufälligen Einstiegs verfügt der EA über ein robustes Risikomanagement, dynamische Positionsgrößen und ausgefeilte Ausstiegsstrategien. Dieser einzigartige Ansatz dient als wertvolles Werkzeug für die Forschung, Portfoliodiversifizierung und als grundlegende Vorlage für die Entwicklung und Bewertung von Risi
    New Awesome Oscillator Mt5
    Nikolay Kositsin
    Indikatoren
    Awesome Oscillator von Bill Williams mit der Möglichkeit, die Mittelwertbildungsalgorithmen des Indikators zu verfeinern und zu ersetzen, was die Möglichkeiten der Verwendung dieses Oszillators im algorithmischen Handel erheblich erweitert und ihn in seinen Eigenschaften einem Indikator wie dem MACD näher bringt. Um das Preisrauschen zu reduzieren, wird der endgültige Indikator mit einer zusätzlichen glatten Mittelwertbildung verarbeitet. Der Indikator ist in der Lage, Warnungen, E-Mail-Nachric
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experten
    | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
    Grid Averaging Pro MT5
    Mean Pichponreay
    Experten
    Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experten
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
    ForexM
    Marius Civilis
    Experten
    ForexM Vollautomatischer Handels-EA ForexM EA handelt Aktien gemäß professioneller Echtzeit-Marktanalyse. Alle erteilten Aufträge sind vom Typ Marktausführung und aufgrund der Echtzeitarbeit der Marktanalysten gut gewichtet. EA wird mit den am besten bewerteten Anfangseinstellungen geliefert und ist sofort einsatzbereit. Merkmale: - Vollautomatischer Handel. - Risikomanagement. - Funktioniert auf einer beliebigen Anzahl von Instrumenten gleichzeitig. - Keine DLLs - VPS (Cloud-basierter Handel
    Smart Grid Navigator
    Anastasia Danilova
    Experten
    Adaptives Grid-Trading-System Smart Grid Navigator ist ein professioneller Trading-Expert-Advisor, der eine mehrstufige Grid-Strategie mit einem intelligenten Eingangsfiltersystem verwendet. Das Programm verwaltet Positionen automatisch auf Basis der Analyse technischer Indikatoren und Marktbedingungen. Der Advisor wird mit optimierten Einstellungen geliefert und ist sofort nach der Installation einsatzbereit. Sie können ihn auf einem Chart starten und mit dem Testen beginnen. Alle Parameter hab
    Smart Prop Firm Trader
    Fhulufhelo Norman Mamushiana
    Experten
    HINWEIS: FÜR EINSTELLUNGEN UND TECHNISCHEN SUPPORT FINDEN SIE HIER UNSEREN SMART MONEY TELEGRAM LINK: https://t.me/+g51Apb2W5Ck0ZGFk WAS IST SMART MONEY EA? Smart Money EA ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter. Es ist ein hochpräziser Trendfolge-EA, der das Smart Money-Konzept, die Preisbewegung und das Marktmomentum nutzt, um Trades mit außergewöhnlicher Genauigkeit einzugehen." Es ist Ihre All-in-One-Lösung für den Handel mit EURUSD, Rohöl, Nasdaq 100, Deutschland 40 und sogar Volatilität
    Kintal
    Dian Mayang Sari
    2 (1)
    Experten
    LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 382 . Präsentation von Kintal   – Fortschrittlicher risikokontrollierter EA  Solar Crest ist ein robuster Expert Advisor, der für intelligente Risikomanager und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Er läuft vollautomatisch auf XAUUSD und verwendet M15 als Basisdiagramm. Laden Sie den EA einfach auf ein Chart nur und lassen Sie die präzise Logik alles regeln. “Ausgestattet mit Trailing-Stop-Logik und stre
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.68 (40)
    Experten
    AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (5)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (12)
    Experten
    X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Experten
    S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (4)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    3.25 (4)
    Experten
    Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Experten
    Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experten
    How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
    Weitere Produkte dieses Autors
    Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (4)
    Experten
    Predator IQ7 – Der smarte Jäger im Trading We are looking for       erfahrene Jäger       bereit, die       Predator IQ7       — ein fortschrittlicher visueller Handelsanalysator, der sorgfältig auf Anfrage von       professionelle Händler weltweit   . Angetrieben von       Out-of-the-Box-Navigator-Tools   , Predator IQ7 bietet ein Erlebnis, das nicht nur leistungsstark, sondern auch       intuitiv und süchtig machend       auf Ihren analytischen Instinkt. Es ist schwer, alle seine Fähigkeiten
    FREE
    XBot Quantum IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experten
    Hey, Händlerkollege! Das ist keine gewöhnliche Werbeaktion. Das ist Insiderwissen von jemandem, der selbst schon in derselben Situation war. Wir bieten Ihnen nicht einfach nur ein Produkt – wir geben Ihnen die Schlüssel zu einer intelligenteren und erfolgreicheren Zukunft im Trading. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. Ja, dies ist nur ein kleiner Einblick in das, was wir
    HOT Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experten
    HOT Predator IQ7 – Der smarte Jäger im Trading Kostenlose Version – Entdecke deinen Instinkt, bevor du auf Premium umsteigst. Bezahlbare Leistung. Premium-Intelligenz. 100 % kostenlos testen. Wenn Sie die   Premium-Version   von „HOT Quantum IQ7 8 Symbols“ {/market/product/153368} und „EA Quantum IQ7 ALL in ONE“ {   /market/product/153369}   gesehen haben Diese   kostenlose Version   dient als   Einstiegsversion   – sie wurde entwickelt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Kunst der visuellen
    FREE
    HiLoTren IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Indikatoren
    HiLoTren IQ7 – Intelligente Marktgrenzen und Pivot-Mapping Definieren Sie Ihre Handelsebenen mit KI-Präzision. HiLoTren IQ7 ist ein intelligenter   , pivotbasierter Indikator   , der   Pivot-Punkte   ,   Widerstands- (R1–R3)   und   Unterstützungszonen (S1–S3)   automatisch direkt in Ihr Diagramm einzeichnet. Es bietet einen klaren visuellen Rahmen zur Identifizierung   von Marktgrenzen, Umkehrzonen und Trendfortsetzungsniveaus   – alles in Echtzeit berechnet. Hauptmerkmale   Auto-Pivot-Engine
    FREE
    EA Quantum IQ7 ALL in ONE
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experten
    It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
    Oscillator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Indikatoren
    EA Mastermind - Die intelligente All-in-One-Handelslösung Es ist an der Zeit, sich für Ihren Handelserfolg nicht mehr auf Glück zu verlassen. Lernen Sie EA Mastermind kennen - eine erstklassige Trading-Suite der nächsten Generation , die vom BATIK-Team entwickelt wurde, einem Kollektiv von Fachleuten für Marktanalyse, Algorithmik und intelligentes Trading-Design. EA Mastermind ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein revolutionäres Ökosystem , das drei intelligente Systeme
    FREE
    EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (1)
    Experten
    [As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Vorschlag: Dieses Produkt ist sorgfältig auf praktische Anwendbarkeit ausgelegt, verzichtet auf theoretische Komplexität und verlässt sich ausschließlich auf das Unterbewusstsein als Beobachtungsreflex. Folglich w
    VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (1)
    Experten
    The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. „   Ai Panel Genius X   “ ist ein Premium-Indikator, der als Freund professioneller Experten konzipiert wurde. Er bietet sofort Expertenwissen zu allen Paaren, einschließlich Multi-Paar-Analyse, in einer fo
    Ai Panel Genius X4
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experten
    [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. „   Ai Panel Genius X   “ ist ein Premium-Indikator, der als Freund professioneller Experten konzipiert wurde. Er bietet sofort Expertenwissen zu allen Paaren, einschließlich Multi-Paar-Analyse, in einer fortschrittlichen WYSIWYG-Darstellung. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Trader kann ihn jeder mit der „unterschwelli
    GOLD Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experten
    Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Liebe Kollegin, lieber Kollege, wenn Sie auf der Suche nach einem sicheren Expert Advisor (EA)-Roboter sind, der Ihnen ein monatliches Gewinnziel von mindestens 5 % garantiert und sich durch Transparenz und Authentizität auszeichnet, schlage ich Ihnen folgendes vor
    GaMBLeRs
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experten
    GaMBLeRs – Intelligente Handelsmaschine für exponentielles Kontowachstum [   Quantenhandelsmaschine]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs ist ein Expert Advisor (EA) für Trader mit hoher mentaler Stärke, die wissen, dass Erfolg an den Finanzmärkten Mut, Risikobereitschaft und eine disziplinierte Strategie erfordert. Dieses Produkt kombiniert künstliche Intelligenz, ein interaktives Bedienfeld und automatisierte Handelssysteme, um exponentielles Kontowachs
    EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experten
    [As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Vorschlag: Dieses Produkt ist sorgfältig auf praktische Anwendbarkeit ausgelegt, verzichtet auf theoretische Komplexität und verlässt sich ausschließlich auf das Unterbewusstsein als Beobachtungsreflex. Folgli
    Ai Panel Genius X5
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experten
    [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. „   Ai Panel Genius X   “ ist ein Premium-Indikator, der als Freund professioneller Experten konzipiert wurde. Er bietet sofort Expertenwissen zu allen Paaren, einschließlich Multi-Paar-Analyse, in einer fortschrittlichen WYSIWYG-Darstellung. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Trader kann ihn jeder mit der „unterschwelli
    Auswahl:
    Stephanus Jakobus Gerber
    169
    Stephanus Jakobus Gerber 2024.11.05 07:27 
     

    Love this, so easy to use and understand

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9928
    Antwort vom Entwickler Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.11.06 10:04
    SJGEnterprises, thank you for your purchase and positive review. [Support message] We have sent the "SETUP & TESTER" tutorial video to your account. If you need more information, feel free to message us, and we will respond promptly with any necessary screenshots or videos. Best regards.
    Antwort auf eine Rezension