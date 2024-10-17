VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

„ Ai Panel Genius X “ ist ein Premium-Indikator, der als Freund professioneller Experten konzipiert wurde. Er bietet sofort Expertenwissen zu allen Paaren, einschließlich Multi-Paar-Analyse, in einer fortschrittlichen WYSIWYG-Darstellung. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Trader kann ihn jeder mit der „unterschwelligen“ Methode ganz einfach meistern, ohne langweilige Theorie.

This 'ToolTip' EA-Robot acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. Folgendes geschieht: - Es hilft Händlern, fundiertere Entscheidungen zu treffen, indem es wichtige Informationen bereitstellt.

- Es wurde von erstklassigen Analysten unter Verwendung von Hunderten autonomer Algorithmen erstellt.

- Es ist für Menschen aller Fähigkeitsstufen einfach zu verwenden, einschließlich autodidaktischer Experten, die die Methode des „Unterbewusstseins“ verwenden.

- Es zeigt Echtzeitinformationen zur Analyse von Trends, Umkehrungen und sogar Scalping-Strategien an.

- Es hilft Ihnen, die richtigen Handelsentscheidungen zu treffen, beispielsweise indem Sie geheime Tipps von „Insidern“ erhalten.

- Es funktioniert perfekt mit allen im MetaTrader Ihres Brokers verfügbaren Symbolen.

- Sie können es mit Ihrem Team auf bis zu 20 Geräten bis zur maximalen Lizenzgrenze teilen.

Funktionen:

Analyse und Automatisierung mehrerer Diagramme:

„8 SYMBOLE“: wechselt automatisch alle 18 Sekunden 8 Währungspaare.

„ZEITRAHMEN“: reibungsloses Umschalten zwischen Zeitrahmen für dynamische Analysen.

„8 SHADOWS“: Zeigt Paarbewertungen in Echtzeit zum schnellen Vergleich an.

„JUSTIFIZIERT“: Passt die Diagrammausrichtung automatisch an, um ein sauberes und übersichtliches Erscheinungsbild zu erzielen.

„REVERSAL CODE“ und „REFRESH“: intelligente Neuberechnung zur Trendumkehr und Systemoptimierung.

Zur Trendanalyse | Seitwärtsbewegung | Umkehr: Das Hauptdiagramm kann so konfiguriert werden, dass standardmäßig 8 Paare mit allen ihren Zeitrahmen mit einer Frequenz von alle 18 Sekunden angezeigt werden.

> Ziel ist es, das Auffinden der besten Gelegenheiten für die 8 aufgelisteten Paare beim Auto-Rolling zu erleichtern. Es wird eine Karte mit 8 Schatten angezeigt, die die Hauptkarte kreuzen.

> Ziel ist es, Diagramme mit ähnlichen Prognoseeigenschaften zu vergleichen, falls eine Synchronisierung ihrer Ebenen vorliegt. Umkehrcode: Gibt das Umkehrniveau für das zugrunde liegende Paar an, wie es vom System unter Berücksichtigung seiner verschiedenen Zeitrahmen und der Marktbedingungen zu diesem Zeitpunkt verarbeitet wird.

> Das Ziel besteht darin, die Möglichkeit zu bieten, eine „Umkehr“-Strategie einzuführen, indem eine Order knapp unter dem Höchstniveau eröffnet wird und umgekehrt – auf einem niedrigen TP-Niveau. Fügen Sie für jeden Zeitrahmen einen Effektoszillator hinzu, der den Zeitrahmen des Diagramms entsprechend Ihrem Muster anpasst.

> Das Ziel sind 8 Zeitrahmen für WPR, MACD, RSI, CCI, STOC und EMA für diejenigen, die sie als Auslöser für eine „Trend“-Strategie benötigen. Die Ebenen Pivot, Resistance 123 und Support 123 verfügen über eine Algorithmus-Visualisierungsfunktion, die jederzeit automatisch angepasst wird.

> Das Ziel besteht darin, dass die Handelswelt die Macht der Umkehreffektstrategie erkennt und sie in eine Umsetzungsdynamik umwandelt. Für jede Transaktion, die Sie für offene Positionen und Auftragspositionen durchführen, gibt es eine einzigartige Visualisierungsfunktion.

> Ziel ist es, sicherzustellen, dass alles einfach und übersichtlich auf dem Bildschirm verfolgt werden kann. Insbesondere ermöglicht MT5 das direkte Ziehen der Linien. Zusätzliche Funktionen:

Mit der Funktion „SWAP“ können Sie die 8-Paar-Schaltflächenfüllung schnell durch ein neues Paar ersetzen, das Sie direkt aus „Market Watch“ übernehmen. Und viele weitere Funktionen, die Sie beim Testen oder Verwenden selbst entdecken können.

Vertrauen Sie mir: Das Produkt, das Sie kaufen, bietet Vorteile, die weit über das hinausgehen, was Sie jetzt und in Zukunft bekommen werden. Warum es für die Gegenwart und Zukunft nützlich ist: Nutzen Sie in der ersten Woche einfach die leicht verständlichen Funktionen, und es ist bereits großartig. Wenn Sie später mehr Erfahrung sammeln, werden Sie automatisch versteckte Faktoren in diesen Funktionen entdecken, die zu den magischen Treibern werden! Handeln Sie sofort und testen Sie es mit der „Kostenlosen Demo“, da der anfängliche reduzierte Preis beim Start verfügbar ist, bevor er an den Offline-Verkaufspreis angepasst wird. Außerdem wird die maximal begrenzte Lizenz auf 5 Geräte reduziert.

------------------------------------



Keine versteckten Strategien – transparent, ehrlich und informativ.

Lernen Sie wie ein Profi – meistern Sie den Handel in nur einer Woche mit intuitiven visuellen Hinweisen.

Stellen Sie sicher, dass MetaTrader während der Marktzeiten aktiv ist. Führen Sie das Programm auf dem aktiven Diagramm aus und warten Sie 10 Minuten, bis die historischen Daten stabil geladen sind. Wenn das System einfriert, starten Sie MetaTrader neu, bis alle 8 Paare perfekt geladen sind. Für beste Ergebnisse verwenden Sie bitte die neueste Version von MetaTrader.

Handeln Sie intelligenter, nicht härter! Mit NoSecret können Sie wie ein Profi analysieren, selbstbewusst handeln und Ihre eigenen Erfolgsstrategien entwickeln – alles in einem transparenten, benutzerfreundlichen System.

Ratschläge für Händler : Handeln Sie stets verantwortungsbewusst. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. IB Professionelle Beratung : die als professionelle IBs und Händler für Futures-Unternehmen weltweit arbeiten. Dieser Tipp soll Ihnen als wirkungsvoller „Komplexfaktor“ dienen, der Ihnen hilft, durch die Leidenschaft und Handelsaktivität Ihrer Kunden selbstständig höhere Umsätze zu erzielen. Gleichzeitig steigert er Ihre Glaubwürdigkeit als hervorragender Broker-Assistent im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern. Als Vermarkter ist es wichtig, „ein gewisses Maß an Goodwill“ zu haben, um Ihr Geschäft zu fördern. Darüber hinaus profitieren Sie von der Verfügbarkeit von 20 Lizenzen Die ToolTips können gleichzeitig auf mehreren Geräten genutzt werden. So können Sie den ToolTip mit potenziellen Kunden teilen. Sollten Sie die optimale Strategie für sich finden, bieten wir Ihnen außerdem ein Produkt-Upgrade mit einer Beschränkung ausschließlich für Ihre Kundenkonten an. Dieses Upgrade kann sogar Ihr Identitätsbanner als IB über einen Link integrieren. Eine separate API-Link-Website (Application Programming Interface) bietet eine Abfragefunktion für eine Liste der Konten, die Sie anhand Ihrer Kriterien nutzen können.

