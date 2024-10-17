VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

5

The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product "Ai Panel Genius X5"

[Ai] La computación autónoma es un enfoque de computación inteligente que lleva a cabo de forma autónoma aplicaciones robóticas e interactivas basadas en mecanismos impulsados por objetivos e inferencias.

Ai Panel Genius X es un indicador premium diseñado para profesionales expertos. Ofrece al instante conocimiento experto sobre todos los pares, incluyendo análisis multipar, todo en una presentación visual avanzada "wysiwyg". Desde principiantes hasta traders experimentados, cualquiera puede dominarlo fácilmente mediante el método subliminal, sin necesidad de teorías aburridas.

This 'ToolTip'  EA-Robot  acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan.

Esto es lo que hace:

  • - Ayuda a los comerciantes a tomar decisiones más informadas al proporcionarles información importante.
  • - Fue creado por analistas de clase mundial utilizando cientos de algoritmos autónomos.
  • - Es fácil de usar para personas de todos los niveles, incluidos los expertos autodidactas que utilizan el método "subconsciente".
  • - Muestra información en tiempo real para analizar tendencias, reversiones e incluso estrategias de scalping.
  • - Le ayuda a tomar las decisiones comerciales correctas, como recibir consejos secretos de “personas con información privilegiada”.
  • - Funciona perfectamente con todos los símbolos disponibles en el MetaTrader de su broker.
  • - Puedes compartirlo con tu equipo en hasta 20 dispositivos hasta el límite máximo de licencia.

Funciones:

    Análisis y automatización de múltiples gráficos:

  • "8 SÍMBOLOS": cambia automáticamente 8 pares de divisas cada 18 segundos.
  • "MARCOS DE TIEMPO": cambio suave entre marcos de tiempo para un análisis dinámico.
  • "8 SOMBRAS": Muestra calificaciones de pares en tiempo real para una comparación rápida.
  • "JUSTIFICADO": ajusta automáticamente la alineación del gráfico para una apariencia limpia y organizada.
  • “CÓDIGO DE REVERSIÓN” y “REFRESH”: recálculo inteligente para reversión de tendencia y optimización del sistema.
Para análisis de tendencias | movimiento lateral | reversión:
  • El gráfico principal se puede configurar para mostrar 8 pares con todos sus marcos temporales con una frecuencia de cada 18 segundos por defecto.
    • > El objetivo es hacer que sea más fácil encontrar las mejores oportunidades para los 8 pares enumerados cuando se realiza la rotación automática.
  • Aparecerá un mapa con 8 sombras que intersectarán el mapa principal.
    • > El objetivo es comparar gráficos que tienen características de pronóstico similares en caso de que haya una falta de sincronización en sus niveles.
  • Código de reversión: indica el nivel de reversión del par subyacente según lo procesa el sistema teniendo en cuenta sus múltiples marcos temporales y las condiciones del mercado en ese momento.
    • > El objetivo es brindar una oportunidad de ingresar a una estrategia de “reversión” abriendo una orden ligeramente por debajo del nivel máximo y viceversa, en un nivel de TP bajo.
  • incluye un oscilador de efectos para cada período de tiempo, que ajustará el período de tiempo del gráfico de acuerdo con su patrón.
    • > El objetivo son 8 marcos temporales para WPR, MACD, RSI, CCI, STOC y EMA para aquellos que los necesitan como desencadenantes de una estrategia de “tendencia”.
  • Los niveles Pivote, Resistencia 123 y Soporte 123 tienen una función de visualización de algoritmo que se ajusta automáticamente en cualquier momento.
    • > El objetivo es que el mundo del trading reconozca el poder de la estrategia del efecto de reversión y lo convierta en impulso de ejecución.
  • Hay una función de visualización única para cada transacción que realice para posiciones abiertas y posiciones de órdenes.
    • El objetivo es garantizar que todo se pueda seguir de forma fácil y clara en la pantalla. En particular, MT5 permite arrastrar las líneas directamente.
Características adicionales:

La función "SWAP" es una forma rápida de reemplazar el botón de 8 pares con un nuevo par que toma directamente de "Market Watch".     Y muchas más funciones que podrás descubrir mientras pruebas o usas.

------------------------------------

Créeme, el producto que compras ofrece beneficios que superan ampliamente lo que obtendrás en el presente y el futuro.     ¿Por qué es útil para el presente y el futuro? Porque con solo usar las funciones fáciles de entender durante la primera semana, ya es genial. A medida que te vuelvas más experto, descubrirás automáticamente factores ocultos que se convertirán en impulsores mágicos. ¡Pruébalo ahora mismo con la "Demo gratuita"! El precio inicial con descuento de lanzamiento está disponible antes de que se ajuste al precio de venta en tiendas físicas. Además, reduce la licencia máxima limitada a 5 dispositivos.

------------------------------------

¿Por qué elegir?   Panel de inteligencia artificial Genius X     ?
  • Sin estrategias ocultas: transparente, honesto e informativo.
  • Aprenda como un profesional: domine el trading en solo una semana con señales visuales intuitivas.
Consejos de instalación para un rendimiento óptimo:
  1. Asegúrese de que MetaTrader esté activo durante el horario de mercado.
  2. Ejecute el programa en el gráfico activo y espere 10 minutos para que se carguen de manera estable los datos históricos.
  3. Si el sistema se congela, reinicie MetaTrader hasta que los 8 pares se carguen perfectamente.
  4. Para obtener mejores resultados, utilice la última versión de MetaTrader.

    ¡Opera de forma más inteligente, no más difícil! NoSecret te permite analizar como un profesional, operar con confianza y desarrollar tus propias estrategias ganadoras, todo en un sistema transparente e intuitivo.

    Consejos para comerciantes     Opere siempre con responsabilidad. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

    Asesoramiento profesional del IB     : que trabajan como agentes de bolsa y operadores profesionales para compañías de futuros de todo el mundo. Este consejo pretende servir como un poderoso "factor complejo" que le ayudará a aumentar su facturación gracias a la pasión y la actividad comercial de sus clientes de forma independiente. Al mismo tiempo, aumenta su credibilidad como un excelente asistente de bróker en comparación con sus colegas. Como profesional del marketing, es importante tener buena reputación para promocionar su negocio.

    Además, te beneficiarás de la disponibilidad de   20 licencias   Que se puede utilizar simultáneamente en varios dispositivos. Esto le permite compartir la información sobre herramientas con clientes potenciales. Además, si esta estrategia le resulta ventajosa, ofrecemos una actualización de producto con una limitación exclusiva para sus cuentas de cliente. Esta actualización incluso puede incorporar su banner de identidad como IB mediante un enlace. Se proporcionará un sitio web con enlace a la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) independiente, que incluye una función para solicitar una lista de cuentas que pueden usarse según sus criterios.

    Características principales:

    1. Análisis y automatización de múltiples gráficos

    • 8 SÍMBOLOS: recorre automáticamente 8 pares de divisas cada 18 segundos.

    • MARCOS DE TIEMPO: Cambia sin problemas entre marcos de tiempo para realizar un análisis dinámico.

    • 8 SOMBRAS: Muestra clasificaciones de pares en tiempo real para comparaciones rápidas.

    • JUSTIFICADO: ajusta automáticamente la alineación del gráfico para una vista limpia y organizada.

    • CÓDIGO DE REVERSIÓN Y ACTUALIZACIÓN: Recálculo inteligente para reversiones de tendencias y optimización del sistema.

    2. Panel de Comercio: Ejecutar con Precisión

    • Órdenes con un solo clic: abra posiciones de COMPRA/VENTA, establezca órdenes pendientes y administre TP/SL con facilidad.

    • Control de gráficos flexible: ajuste la ejecución comercial en gráficos activos para lograr la máxima precisión.

    3. EA-AutoRobot: Trading automatizado inteligente

    • EA-Limit y EA-Stop: automatiza órdenes de límite/detención según los niveles de soporte y resistencia.

    • Estrategias personalizables: adapte sus operaciones con parámetros ajustables.

    4. Alertas en tiempo real a través de Telegram

    • Manténgase actualizado con notificaciones instantáneas integrando TelegramBot directamente en MetaTrader.
    Atención: Para los miembros de CyberBot, al usar el "Proyecto CyberBot" para operar en tiempo real, mejoren sus decisiones con la experiencia y el reconocimiento de patrones de los pares principales. Los fundamentos y la psicología del trading de GPT-4, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai y Google AI Gemini facilitan la toma de decisiones inteligentes. --- Si experimenta interferencias o el programa no funciona correctamente, asegúrese de que su MetaTrader haya confirmado lo siguiente:

    		Algunas configuraciones iniciales en Metatrader para productos Expert Advisor: Menú MT4 | MT5 Marcar y desmarcar
    1. Eliminar los sonidos de alerta si se consideran molestos //Herramientas/Opciones/Eventos [Desmarcar] Habilitar eventos de sonido
    2. Habilitar la función de ejecución de operaciones por parte del programa: //Herramientas/Opciones/Operar [Verificar] Comercio con un solo clic

    		---------------------- próximo ----------------------   //Herramientas/Opciones/Asesores expertos [Marcar] Permitir el comercio algorítmico
    3. Habilite la función de bot de Telegram en su chatID: //Herramientas/Opciones/Asesores expertos [Marcar] Permitir WebRequest para la URL listada
    ----------------------próximo ----------------------   + añadir: https://api.telegram.org
    We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [ For MT4  click here!  ]


    Comentarios 1
    Stephanus Jakobus Gerber
    169
    Stephanus Jakobus Gerber 2024.11.05 07:27 
     

    Love this, so easy to use and understand

    Stephanus Jakobus Gerber
    169
    Stephanus Jakobus Gerber 2024.11.05 07:27 
     

    Love this, so easy to use and understand

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9859
    Respuesta del desarrollador Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.11.06 10:04
    SJGEnterprises, thank you for your purchase and positive review. [Support message] We have sent the "SETUP & TESTER" tutorial video to your account. If you need more information, feel free to message us, and we will respond promptly with any necessary screenshots or videos. Best regards.
