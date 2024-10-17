「 Ai Panel Genius X 」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。

This 'ToolTip' EA-Robot acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. これが何をするかは以下の通りです: - 重要な情報を提供することで、トレーダーがより多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

- 数百の自律アルゴリズムを使用して、世界クラスのアナリストによって作成されました。

- 「潜在意識」メソッドを使用する独学の専門家を含む、あらゆるスキルレベルの人が簡単に使用できます。

- トレンド、反転、さらにはスキャルピング戦略を分析するためのリアルタイム情報を表示します。

- 「インサイダー」からの秘密のヒントを得るなど、適切な取引決定を下すのに役立ちます。

- ブローカーの MetaTrader で利用可能なすべてのシンボルで完璧に動作します。

- ライセンスの最大制限まで、最大 20 台のデバイスでチームと共有できます。

機能:

複数のチャートの分析と自動化:

「8 シンボル」: 18 秒ごとに 8 つの通貨ペアを自動的に切り替えます。

「TIMEFRAMES」: 動的分析のための時間枠間のスムーズな切り替え。

「8 SHADOWS」: ペアの評価をリアルタイムで表示し、簡単に比較できます。

「JUSTIFIED」: グラフの配置を自動的に調整し、すっきりと整理された外観を実現します。

「REVERSAL CODE」と「REFRESH」: トレンド反転とシステム最適化のためのインテリジェントな再計算。

トレンド分析 | 横ばい | 反転: メインチャートは、デフォルトで 18 秒ごとに 8 つのペアとそのすべての時間枠を表示するように設定できます。

> 目標は、自動ロール時に、リストされている 8 つのペアの最良の機会を見つけやすくすることです。 メインマップと交差する 8 つの影があるマップが表示されます。

> 目標は、レベルに同期が欠けている場合に、同様の予測特性を持つチャートを比較することです。 反転コード: 複数の時間枠とその時点の市場状況を考慮してシステムによって処理された、原資産ペアの反転レベルを示します。

> 目標は、最大レベルよりわずかに低い注文を開くことで、「反転」戦略を入力する機会を提供することです (その逆も同様)。つまり、低い TP レベルで注文を開くことです。 各時間枠にエフェクトオシレーターが組み込まれており、パターンに応じてチャートの時間枠が調整されます。

> 目標は、「トレンド」戦略のトリガーとして必要な人のために、WPR、MACD、RSI、CCI、STOC、EMA の 8 つの時間枠を用意することです。 ピボット、レジスタンス 123、サポート 123 レベルには、いつでも自動的に調整されるアルゴリズム視覚化機能があります。

> 目標は、トレーディングの世界が反転効果戦略の力を認識し、それを実行の勢いに変えることにあります。 オープンポジションと注文ポジションに対して実行する各取引には、独自の視覚化機能があります。

> 画面上であらゆるものを簡単かつ明確に追跡できるようにすることを目標としています。特に、MT5ではラインを直接ドラッグできます。 追加機能:

「SWAP」機能は、8 ペアのボタンフィルを「Market Watch」から直接取得した新しいペアに置き換える簡単な方法です。 さらに、テスト中や使用中に自分で発見できる機能が多数あります。

信じてください。あなたが購入する製品は、現在および将来に得られる利益をはるかに超える利益をもたらします。 最初の1週間は、分かりやすい機能を使うだけで十分です。そして、使いこなせるようになるにつれて、これらの機能の中に、魔法のドライバーとなる要素が自然と見つかるはずです。今すぐ「無料デモ」でお試しください。発売当初は割引価格で、その後はオフライン販売価格に調整されます。また、最大ライセンス数は5台までに制限されています。

AIパネル ジーニアスX

隠された戦略はありません。透明性があり、誠実で、有益です。

プロのように学びましょう - 直感的なビジュアルヒントを使用して、わずか 1 週間で取引をマスターします。

市場時間中に MetaTrader がアクティブであることを確認してください。 アクティブなチャートでプログラムを実行し、履歴データが安定して読み込まれるまで 10 分間待ちます。 システムがフリーズした場合は、8 つのペアすべてが完全に読み込まれるまで MetaTrader を再起動します。 最良の結果を得るには、MetaTrader の最新バージョンを使用してください。

より賢く、よりハードに取引しましょう！NoSecretなら、プロのように分析し、自信を持って取引し、独自の勝利戦略を開発できます。すべて透明性の高いユーザーフレンドリーなシステムで実現します。

トレーダーへのアドバイス 常に責任ある取引を行ってください。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。 IBプロフェッショナルアドバイス 世界中の先物取引会社でプロのIB（インベスター・ブローカー）やトレーダーとして働く方々へ。このヒントは、クライアントの情熱と自発的な取引活動によって、売上増加を達成するための強力な「複合要因」となることを目的としています。同時に、優れたブローカーアシスタントとしての信頼性を、同業他社と比較して高めることにもつながります。マーケターとして、ビジネスを促進するために「ある程度の好意」を持つことは重要です。 さらに、以下の利点も得られます。 20ライセンス 複数のユーザーデバイスで同時に利用できるツールチップです。これにより、ツールチップを潜在顧客と共有できます。さらに、この戦略が有利だと感じられた場合は、クライアントアカウントのみに制限された製品アップグレード機能をご利用いただけます。このアップグレードでは、リンクを追加することで、IBとしてのアイデンティティバナーを組み込むこともできます。別途、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）リンクウェブサイトが提供され、指定した条件に基づいて利用可能なアカウントのリストをリクエストする機能も備わっています。

主な機能: