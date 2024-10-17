VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

5

The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product "Ai Panel Genius X5"

[Ai]自律コンピューティングは、目標と推論主導のメカニズムに基づいてロボットおよびインタラクティブなアプリケーションを自律的に実行するインテリジェントなコンピューティング アプローチです。

 Ai Panel Genius X 」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。

This 'ToolTip'  EA-Robot  acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan.

これが何をするかは以下の通りです:

  • - 重要な情報を提供することで、トレーダーがより多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
  • - 数百の自律アルゴリズムを使用して、世界クラスのアナリストによって作成されました。
  • - 「潜在意識」メソッドを使用する独学の専門家を含む、あらゆるスキルレベルの人が簡単に使用できます。
  • - トレンド、反転、さらにはスキャルピング戦略を分析するためのリアルタイム情報を表示します。
  • - 「インサイダー」からの秘密のヒントを得るなど、適切な取引決定を下すのに役立ちます。
  • - ブローカーの MetaTrader で利用可能なすべてのシンボルで完璧に動作します。
  • - ライセンスの最大制限まで、最大 20 台のデバイスでチームと共有できます。

機能:

   複数のチャートの分析と自動化:

  • 「8 シンボル」: 18 秒ごとに 8 つの通貨ペアを自動的に切り替えます。
  • 「TIMEFRAMES」: 動的分析のための時間枠間のスムーズな切り替え。
  • 「8 SHADOWS」: ペアの評価をリアルタイムで表示し、簡単に比較できます。
  • 「JUSTIFIED」: グラフの配置を自動的に調整し、すっきりと整理された外観を実現します。
  • 「REVERSAL CODE」と「REFRESH」: トレンド反転とシステム最適化のためのインテリジェントな再計算。
トレンド分析 | 横ばい | 反転:
  • メインチャートは、デフォルトで 18 秒ごとに 8 つのペアとそのすべての時間枠を表示するように設定できます。
    • > 目標は、自動ロール時に、リストされている 8 つのペアの最良の機会を見つけやすくすることです。
  • メインマップと交差する 8 つの影があるマップが表示されます。
    • > 目標は、レベルに同期が欠けている場合に、同様の予測特性を持つチャートを比較することです。
  • 反転コード: 複数の時間枠とその時点の市場状況を考慮してシステムによって処理された、原資産ペアの反転レベルを示します。
    • > 目標は、最大レベルよりわずかに低い注文を開くことで、「反転」戦略を入力する機会を提供することです (その逆も同様)。つまり、低い TP レベルで注文を開くことです。
  • 各時間枠にエフェクトオシレーターが組み込まれており、パターンに応じてチャートの時間枠が調整されます。
    • > 目標は、「トレンド」戦略のトリガーとして必要な人のために、WPR、MACD、RSI、CCI、STOC、EMA の 8 つの時間枠を用意することです。
  • ピボット、レジスタンス 123、サポート 123 レベルには、いつでも自動的に調整されるアルゴリズム視覚化機能があります。
    • > 目標は、トレーディングの世界が反転効果戦略の力を認識し、それを実行の勢いに変えることにあります。
  • オープンポジションと注文ポジションに対して実行する各取引には、独自の視覚化機能があります。
    • > 画面上であらゆるものを簡単かつ明確に追跡できるようにすることを目標としています。特に、MT5ではラインを直接ドラッグできます。
追加機能:

「SWAP」機能は、8 ペアのボタンフィルを「Market Watch」から直接取得した新しいペアに置き換える簡単な方法です。    さらに、テスト中や使用中に自分で発見できる機能が多数あります。

------------------------------------

信じてください。あなたが購入する製品は、現在および将来に得られる利益をはるかに超える利益をもたらします。    最初の1週間は、分かりやすい機能を使うだけで十分です。そして、使いこなせるようになるにつれて、これらの機能の中に、魔法のドライバーとなる要素が自然と見つかるはずです。今すぐ「無料デモ」でお試しください。発売当初は割引価格で、その後はオフライン販売価格に調整されます。また、最大ライセンス数は5台までに制限されています。

------------------------------------

選ぶ理由  AIパネル ジーニアスX     
  • 隠された戦略はありません。透明性があり、誠実で、有益です。
  • プロのように学びましょう - 直感的なビジュアルヒントを使用して、わずか 1 週間で取引をマスターします。
最適なパフォーマンスを得るためのインストールのヒント:
  1. 市場時間中に MetaTrader がアクティブであることを確認してください。
  2. アクティブなチャートでプログラムを実行し、履歴データが安定して読み込まれるまで 10 分間待ちます。
  3. システムがフリーズした場合は、8 つのペアすべてが完全に読み込まれるまで MetaTrader を再起動します。
  4. 最良の結果を得るには、MetaTrader の最新バージョンを使用してください。

    より賢く、よりハードに取引しましょう！NoSecretなら、プロのように分析し、自信を持って取引し、独自の勝利戦略を開発できます。すべて透明性の高いユーザーフレンドリーなシステムで実現します。

    トレーダーへのアドバイス   常に責任ある取引を行ってください。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

    IBプロフェッショナルアドバイス   世界中の先物取引会社でプロのIB（インベスター・ブローカー）やトレーダーとして働く方々へ。このヒントは、クライアントの情熱と自発的な取引活動によって、売上増加を達成するための強力な「複合要因」となることを目的としています。同時に、優れたブローカーアシスタントとしての信頼性を、同業他社と比較して高めることにもつながります。マーケターとして、ビジネスを促進するために「ある程度の好意」を持つことは重要です。

    さらに、以下の利点も得られます。   20ライセンス 複数のユーザーデバイスで同時に利用できるツールチップです。これにより、ツールチップを潜在顧客と共有できます。さらに、この戦略が有利だと感じられた場合は、クライアントアカウントのみに制限された製品アップグレード機能をご利用いただけます。このアップグレードでは、リンクを追加することで、IBとしてのアイデンティティバナーを組み込むこともできます。別途、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）リンクウェブサイトが提供され、指定した条件に基づいて利用可能なアカウントのリストをリクエストする機能も備わっています。

    主な機能:

    1. マルチチャート分析と自動化

    • 8 つのシンボル: 18 秒ごとに 8 つの通貨ペアを自動的に切り替えます。

    • タイムフレーム: 動的な分析のためにタイムフレームをシームレスに切り替えます。

    • 8 SHADOWS: ペアのランキングをリアルタイムで表示し、簡単に比較できます。

    • 均等配置: グラフの配置を自動調整して、すっきりと整理されたビューを実現します。

    • 反転コードと更新: トレンド反転とシステム最適化のためのスマートな再計算。

    2. トレードパネル – 正確な実行

    • ワンクリック注文: 買い/売りポジションを開き、保留注文を設定し、TP/SL を簡単に管理します。

    • 柔軟なチャート制御: アクティブ チャートでの取引実行を調整して、精度を最大限に高めます。

    3. EA-AutoRobot – スマート自動取引

    • EA リミット & EA ストップ: サポートとレジスタンスのレベルに基づいてリミット/ストップ注文を自動化します。

    • カスタマイズ可能な戦略: 調整可能なパラメータを使用して取引をカスタマイズします。

    4. Telegramによるリアルタイムアラート

    • TelegramBot を MetaTrader に直接統合することで、即時通知で最新情報を入手できます。
    注意： CyberBotメンバーの皆様、「CyberBotプロジェクト」を実際の取引にご利用いただく際は、主要通貨ペアの経験とパターン認識を活用して意思決定を強化してください。GPT-4、DeepSeek Ai、Meta Ai、Claude Ai、Manus Ai、Google AI Geminiのファンダメンタルズと取引心理学が、賢明な行動をサポートします。 ---干渉が発生した場合、またはプログラムが機能通りに実行されない場合は、メタトレーダーで以下の点を確認してください。

    		Expert Advisor 製品用の Metatrader の初期設定の一部: メニュー MT4 | MT5 チェックとチェック解除
    1. 迷惑と思われる警告音を削除する //ツール/オプション/イベント [チェックを外す] サウンドイベントを有効にする
    2. プログラムによる取引実行機能を有効にします。 //ツール/オプション/取引 [チェック]ワンクリック取引

    		- - - - - - - - - - - 次 - - - - - - - - - - -   //ツール/オプション/エキスパートアドバイザー [チェック] アルゴリズム取引を許可する
    3. チャットIDでテレグラムボット機能を有効にします: //ツール/オプション/エキスパートアドバイザー [チェック] リストされたURLへのWebRequestを許可する
    - - - - - - - - - - - 次 - - - - - - - - - - -   + 追加: https://api.telegram.org
    We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [ For MT4  click here!  ]


    レビュー 1
    Stephanus Jakobus Gerber
    169
    Stephanus Jakobus Gerber 2024.11.05 07:27 
     

    Love this, so easy to use and understand

    おすすめのプロダクト
    Gold Crazy EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    エキスパート
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    Trade Manager oneclick control
    Pankaj Kushwaha
    エキスパート
    ️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
    FREE
    Guard Scalper
    Entus Sofian
    エキスパート
    Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    エキスパート
    S&P 500スキャルパーアドバイザーは、S&P 500指数で成功したいトレーダーのために設計された革新的なツールです。この指数は、米国の株式市場で最も広く利用され、権威のある指標の一つであり、米国の主要企業500社で構成されています。 特徴: 自動取引ソリューション:     アドバイザーは、高度なアルゴリズムとテクニカル分析に基づいており、変化する市場状況に合わせて戦略を自動的に適応させます。 多目的なアプローチ:     アドバイザーは、インデックスのトレンドの理解、変動価格の分析、利益を最大化しリスクを最小化するアルゴリズムなど、複数の戦略を組み合わせます。 柔軟性とカスタマイズ性:     トレーダーは、取引目標、リスク レベル、取引戦略の好みに合わせて EA 設定をカスタマイズできます。 リスク管理:     アドバイザーは市場を常に監視し、リスクを管理するための対策を講じます。一定の損失レベルに達したときに取引を自動的に終了するように設定することもできます。 透明性と報告:     トレーダーは詳細なレポートと分析にアクセスしてアドバイザーのパフォーマンスを評価し、情報に
    Tarnix
    Dian Mayang Sari
    エキスパート
    LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 84 . Tarnixを紹介します – 高度なリスク管理EA  Tarnixは、スマートなリスクマネージャーおよびプロップファームトレーダーのために特別に設計された堅牢なエキスパートアドバイザーです。 EURCHF で完全自動で動作し、 M30 を基本チャートとして使用します。一つのチャートにEAを読み込むだけで、精密ロジックがすべてを処理します。 “トレーリングストップロジックと厳格なドローダウン管理を備えた – Tarnixは生存と成長のために構築されています。” 主な機能 基づく働き： RSIダイバージェンス、カスタムフラクタル対称、ボリュームショックゾーンを統合したハイブリッドアルゴリズムを使用して、高確率の反転を計算します。エントリーは私の精密フィルターで検証され、偽の信号を回避します。 必要なチャートは一つだけ： EURCHFに取り付けると、EAは内部で全てのロジックを処理します。 シンボ
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    エキスパート
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Duende MT5
    Nestor Alejandro Chiariello
    エキスパート
    こんにちはトレーダー！ 私は「デュエンデ」戦略を提示し、 Duende は、さまざまな高低レベルのパターンを検出するアルゴリズムであり、それらは一定のままで良好なエントリを作成し、回復システムは損益分岐点などのさまざまなことを照会し、ピア間をクロスします。 マーケット中のニュースを強力にコントロールし、複数の通貨を問題なくコントロールできることが証明されています 必要なすべてのシンボルで管理できます 私の戦略は「すべての外国為替市場」向けに最適化されていますが、USDCAD、EURCAD、EURCHF、USDCHF、EURJPY の最高のペアもあります。他の通貨と比較して最も安定した通貨であり、他のシンボルへの道を見つけることができますが、 私がデザインしたものを使用することをお勧めします デュエンデ 残高×額のリスクを負うシステムが内蔵されており、相場が不安定になった場合のリカバリー機能も備えています また、組み込みのシークレットインジケーターから正しい予測を検出すると、TP が一部のポジションをクローズし、他のポジションをクローズできないスマートアルゴリズムシステムも
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    エキスパート
    HMA Scalper Pro EA     は、人気の通貨ペア（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、金（XAU/USD）、原油（Brent、WTI）、および暗号通貨（BTC、ETH、LTCなど）といった需要の高い金融商品でのアクティブトレードを目的とした多機能ロボットです。 本アルゴリズムの中核には、従来の移動平均（Moving Average）と比較してより明確なシグナルを提供する改良版のHull Moving Average (HMA) が採用されています。アドバイザーは短期的な価格変動に柔軟に対応し、グリッド方式のオーダー設置と高度なリスク管理ツールを活用します。組み込みのビジュアル・パネルにより、取引パラメータの設定および管理が簡素化されています。 HMA Scalper Pro EA   の主な機能と目的 スキャルピング手法 短期的な価格変動に焦点を当て、迅速にエントリーとエグジットの可能性を見極めます。 グリッド方式 価格が逆行した場合に、設定したステップごとに追加オーダーを開き、より有利な平均エントリーポイントを得ること
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    エキスパート
    This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
    Kintech Gold
    Doan Van Hai
    エキスパート
    Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
    Golden Auto Bot MT5
    Mai Van Thang
    エキスパート
    Golden Auto Bot one year running! Fully Futomated Trading System, with 8 trading setup for signals.  The EA has been subjected to stress tests for a period of  all time and passes every year . We   DO NOT use Grid   or   Martingale. 80% off now! We backtest again, backtest real - running real As of now, the Golden Auto Bot primarily operates on the main pair XAUUSD   and the secondary pair EUR-USD. With a minimum investment capital of 300 USD, the bot utilizes a micro lot size of 0.01. For the X
    Tron MT5
    Franck Martin
    5 (1)
    エキスパート
    TRON is the result of several months of development. Featuring an advanced algorithm and a combination of custom indicators, this EA is a blend of profitability, security and simplicity. With its intelligent real-time technology and proven trading strategy for several years now, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see backtest) Please check your Prop Firm's terms and rules for consistency and
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    エキスパート
    The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
    Sonic R Pro Enhanced
    Huu Thuong Nguyen
    エキスパート
    Sonic R Pro Enhanced EA - バージョン 2025 249ドル - 最初の5名様限定！ ライブシグナル Sonic R Pro Enhancedのライブパフォーマンスを確認： トレード戦略 Sonic R Pro Enhancedは、Dragon Band (EMA 34とEMA 89) を基にした自動トレード戦略の改良版であり、先進的なアルゴリズムを搭載しています。 タイムフレーム: M15, M30 対応通貨ペア: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY トレードスタイル: スイングトレード - リトレースメント & 逆張り 最低資金: 500 USD レバレッジ: 1:200 以上 ユーザーガイド Sonic R Pro Enhancedはシンプルさを追求しています。設定するのは1つのパラメータ： RiskAmount のみです。 RiskAmount < 0 の場合：口座残高のパーセンテージでリスクを計算 RiskAmount > 0 の場合：1回のトレードあたりの固定リスク金額 (USD) 例: RiskA
    Ay Xauusd Expert
    Atsuko Yamashita
    エキスパート
    Ay XAUUSD Expert ゴールド専用M15トレンド自動売買EA｜安定型スキャル・デイトレ両対応 ゴールド自動売買の新定番！ 高精度トレンド判定 × コツコツ型ロジック × 右肩上がりの実績！ 「Ay XAUUSD Expert」は、ゴールド（XAUUSD）M15専用に設計された高性能トレンドEAです。 アップダウンの激しい相場にも強く、急変動でもブレない独自アルゴリズムを搭載。 ＜主な特徴＞ ・M15専用・ゴールド特化型EA（XAUUSD向け自動売買） ・独自ロジックでトレンドと押し目をしっかりキャッチ ・急変動やノイズにも強い安定稼働設計 ・資金管理・リスクコントロール自動化 ・毎日利益を積み上げるコツコツ型運用 ・パラメータ調整不要！デフォルトのまま即運用可能 ・バックテストでも右肩上がりの安定成績！ ・スキャルピング・デイトレード両対応／長期運用も ＜使い方＞ 通貨ペア：XAUUSD（ゴールド） 時間足 ：M15（15分足） ＜こんな方におすすめ＞ ・ゴールド自動売買で“安定して利益”を狙いたい方 ・どの期間でも右肩上がりのパフォーマンスを重視する方 ・トレ
    GoldenRatioX
    Serhii Sharlai
    エキスパート
    GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
    BOX Zone Recovery System
    Natpakan Kaewkool
    エキスパート
    BOX Zone Recovery System（日本語版） インテリジェント・ゾーン・リカバリー・トレーディングシステム（MT5 EA） BOX Zone Recovery System は、高度な自動売買アルゴリズムです。 価格が逆方向に動いた場合、[b]ゾーン・リカバリー戦略（Zone Recovery Strategy）[/b] に基づいて 自動的にヘッジ注文を発注し、損失を回復させながら安定した利益を追求します。 ️ 主な特徴 スマート・リカバリーロジック – 価格が逆行したときに自動的に反対ポジションを開き、損失を回復。 ダイナミック・ゾーン（BOX） – 相場のレンジを自動的に検出し、リカバリー領域を設定。 自動利益確定 – 総合利益が設定した目標に達した時点で、すべてのポジションを自動クローズ。 両方向トレードモード – 買い・売りポジションを独立して管理。 ️ 柔軟な設定項目 – グリッド間隔、リカバリーステップ、利益目標、ロット倍率などを自由に調整可能。 通知と自動リセット機能 – 利益達成後に通知を表示し、新しいトレードサイク
    SYO strategy EA
    Ivan Isern Puyuelo
    エキスパート
    A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
    Matrix Arrow EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (7)
    エキスパート
    マトリックスアローEAMT4 は、 マトリックスアローインジケーターのMT5 シグナルをチャート上のトレードパネルと手動または100％自動でトレードできるユニークなエキスパートアドバイザーです。 マトリックスアローインジケーターMT5 は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。平均方向移動指数（ADX ） 、 商品チャネルインデックス（CCI） 、 クラシック平研アシキャンドル 、 移動平均 、 移動平均収束発散（MACD） 、 相対活力指数（RVI） 、 相対力指数（RSI） 、 放物線SAR 、 ストキャスティクス 、 ウィリアムズのパーセント範囲 。 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。   Matrix Arrow EA MT5 を使用すると、チャートのトレードパネルから直接、または100％アルゴリ
    Manus Pro
    Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
    エキスパート
    MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
    The Simple Bot
    Subbiah Kumar
    エキスパート
    The Simple Bot as the name suggests follows a very simple strategy, which guarantees the bot will work in the long run. The EA uses the below simple philosophy to guarantee profits for the user. 1. Odds of success inversely proportional to size of TP. The EA aims to capture just 250 points in GOLD(XAUUSD) when conditions are met.  2.  Avoids over-trading, takes utmost one trade per day 3. Only one trade managed at a time 4.  Robust risk management, every trade is protected with a tight SL Gue
    Stochastic Trader Fully Customizable
    Salman Soltaniyan
    エキスパート
    1. Method Overview Random Trader EA is an automated trading system for MetaTrader 5 that initiates trades with a randomly chosen buy or sell direction. Despite the random entry, the EA incorporates robust risk management, dynamic position sizing, and sophisticated exit strategies. This unique approach serves as a valuable tool for research, portfolio diversification, and as a foundational template for developing and evaluating risk management techniques within algorithmic trading. 2. Key Featur
    New Awesome Oscillator Mt5
    Nikolay Kositsin
    インディケータ
    Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    エキスパート
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Grid Averaging Pro MT5
    Mean Pichponreay
    エキスパート
    Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    エキスパート
    SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
    ForexM
    Marius Civilis
    エキスパート
    ForexM 全自動取引EA ForexM EAは、専門的なリアルタイム市場分析に従って株式を取引します。 すべての発注注文は市場執行タイプであり、市場アナリストのリアルタイム作業により適切に重み付けされます。 EA には最高評価の初期設定が付属しており、すぐに使用できます。 特徴： - 完全に自動化された取引。 - 危機管理。 - 任意の数の機器で同時に動作します。 - DLL なし - VPS (クラウドベースの取引) が完全にサポートされています。 - 任意のブローカー。 - 任意のデポジット。 - 年中無休の取引。 - サポートと使用上の推奨事項。 - アップデート。 重要： - 価格 (428USD) は 1 年目のライセンスの料金です。 使用初年度以降は月額32ドルが適用されます。 - MT4 バージョンはリクエストに応じて提供します。 - 最初の 10 人の購入者の価格 - 99 ユーロ。 クーポンコードを使用 - FRXMF10 直接支払いリンク: https://buy. Stripe.com/9AQ8Ab5WUdaIdeU144
    Smart Grid Navigator
    Anastasia Danilova
    エキスパート
    Smart Grid Navigatorは、インテリジェントなエントリーフィルタリングシステムを備えたマルチレベルグリッド戦略を使用するプロフェッショナルなトレーディングエキスパートアドバイザーです。このプログラムは、テクニカル指標の分析と市場状況に基づいてポジションを自動的に管理します。 このアドバイザーは最適化された設定が付属しており、インストール後すぐに使用できます。チャートで起動してテストを開始できます。すべてのパラメータには安全なデフォルト値があり、お客様のトレーディングスタイルとリスクレベルに合わせて調整できます。 主な機能 自動トレーディング 完全自動化されたポジションのオープンとクローズシステム 24時間年中無休または選択した取引時間帯に動作 トレーダーの常時監視不要 インテリジェントなエントリーフィルタリング マルチレベル市場分析システム テクニカル指標による偽シグナルのフィルタリング 様々な市場状況への適応 柔軟なリスク管理 マーチンゲールを無効にできる段階的なポジションサイジング バスケット利益管理 設定可能なストップロスとテイクプロフィットレベル 時間制御 特定
    Smart Prop Firm Trader
    Fhulufhelo Norman Mamushiana
    エキスパート
    NOTE: FOR SETTINGS AND TECHNICAL SUPPORT HERE IS OUR SMART MONEY TELEGRAM LINK:  https://t.me/ +g51Apb2W5Ck0ZGFk WHAT IS SMART MONEY EA? Smart Money EA is not just another trading robot. It's a high precision trend following EA that leverages the Smart Money concept, price action, and market momentum to enter trades with exceptional accuracy." It's your all-in-one solution for trading EURUSD, Crude Oil, Nasdaq 100, Germany 40, and even volatility indices, including Step index . STAY INFORMED AN
    Kintal
    Dian Mayang Sari
    2 (1)
    エキスパート
    LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 340 . Kintal   のご紹介 – 高度なリスク管理EA  Solar Crestは、スマートリスクマネージャーとプロップファームトレーダー向けに特化した堅牢なエキスパートアドバイザーです。これは XAUUSD で完全自動で実行され、基準チャートとして M15 を使用します。EAを 1つのチャートのみ にロードし、精密なロジックにすべてを任せてください。 「トレーリングストップロジックと厳格なドローダウン制御を備えたSolar Crestは、生存と成長のために構築されています。」 主な機能 ベースに基づく： チャートの正しい長期および短期トレンドを見つけ、私が作成した最も素晴らしいインジケーターに基づいてエントリーを見つけます。  必要なチャートは1つだけ： XAUUSDに取り付ければ、EAがすべてのロジックを内部で処理します。 シンボルリスト： XAUUSD と一緒に使用します — EAは
    このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    エキスパート
    トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.67 (39)
    エキスパート
    AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (22)
    エキスパート
    実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    エキスパート
    ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    エキスパート
    XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    エキスパート
    Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    エキスパート
    実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    エキスパート
    重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    エキスパート
    シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    エキスパート
    Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    エキスパート
    ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    エキスパート
    特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (8)
    エキスパート
    X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    エキスパート
    長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    エキスパート
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    エキスパート
    新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (3)
    エキスパート
    Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    エキスパート
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (9)
    エキスパート
    概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    4 (3)
    エキスパート
    世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    エキスパート
    プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    エキスパート
    BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    エキスパート
    PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    エキスパート
    Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    エキスパート
    Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    エキスパート
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    エキスパート
    重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    エキスパート
    How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    エキスパート
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    エキスパート
    AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
    作者のその他のプロダクト
    Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (3)
    エキスパート
    Predator IQ7 – トレーディングにおけるスマートハンター We are looking for     熟練したハンター   征服する準備ができて   プレデターIQ7       — 高度なビジュアルトレーディングアナライザー。     世界中のプロのトレーダー 。 搭載   すぐに使えるナビゲーターツール を備えたPredator IQ7は、パワフルなだけでなく、     直感的で中毒性がある   あなたの分析本能に従って。 そのすべての機能を言葉で説明するのは難しいです。この製品は、あなたの自然な「市場探索」感覚を高めるために 、徹底的な研究 に基づいて開発されました。 すべてが WYSIWYG ビジュアル形式 で表示されるため、退屈な理論は不要になり、 見て、ドラッグして、実行するだけです。 Predator IQ7 は、 すでに市場動向を理解し 、   MetaTrader 4/5 を 積極的に使用しているトレーダー向けに設計されています。 データの複雑さが増す ため、最適なエクスペリエンスを得るには 、フル HD (1920x1080) ディスプレイを備えた
    FREE
    XBot Quantum IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    エキスパート
    やあ、同業者の君 これは単なるプロモーションではありません。あなたと共に戦ってきた経験を持つ者からの、裏情報です。私たちは単に商品を提供するだけでなく、よりスマートで、より鋭い取引の未来への鍵をあなたにお渡しします。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. はい、これは私たちが構築したもののほんの一部に過ぎません。しかし、このほんの一部でも、あなたのゲームを変えるには十分です。 EA_Quantum_IQ7 ALL in ONEが最大95%オフ  (/market/product/153369) これはありきたりなEAではありません。偽のシグナルにうんざりし、真のインテリジェントなコントロールを求めるトレーダーのために、精密に作られたツールです。 時間制限あり。数量制限あ
    HOT Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    エキスパート
    HOT Predator IQ7 – トレーディングにおけるスマートハンター 無料版 – プレミアム版に移行する前に、自分の本能を確かめよう 手頃な価格のパワー。プレミアムなインテリジェンス。100% 無料でお試しいただけます。 「HOT Quantum IQ7 8 Symbols」の プレミアムバージョンをご覧になったことがある方は、ぜひご覧ください。（マーケット/プロダクト/153368）そして「EA Quantum IQ7 ALL in ONE」のプレミアムバージョン もご覧ください 。（マーケット/プロダクト/153369） この 無料エディションは、 完全なプロフェッショナル スイートにアップグレードする前に、ビジュアル マーケットハンティングの技術を探索、学習、習得できるように作成された ゲートウェイ エクスペリエンス です。 ------------------------------------------------------------------------------------------ コンセプト HOT Predator IQ7 は単なるインジケータ
    FREE
    HiLoTren IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    インディケータ
    HiLoTren IQ7 — スマートな市場境界とピボットマッピング AI の精度で取引レベルを定義します。 HiLoTren IQ7 は 、ピボット ポイント 、 レジスタンス (R1 ～ R3)   、および サポート (S1 ～ S3) ゾーンをチャート上に直接自動的にプロットする、インテリジェントな ピボット ベースのインジケーター です。 市場の境界、反転ゾーン、トレンド継続レベル を識別するための明確な視覚的フレームワークを提供し、すべてリアルタイムで計算されます。 主な特徴 自動ピボット エンジン — 毎日のピボット、R/S レベルを即座に計算します。 動的ゾーンの視覚化 — ゾーンの色分けによる適応型サポート/レジスタンス ライン。 あらゆるシンボルで動作します - 外国為替、金、暗号通貨、インデックスがサポートされています。 プラグ アンド プレイ セットアップ - 設定不要のシンプルさ。 指値注文とストップ注文に最適 — 価格が反応する前に、高確率のエントリーゾーンを視覚化します。 IQ7トレーディングエコシステムの一部 Combine HiLoTren IQ7
    FREE
    EA Quantum IQ7 ALL in ONE
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    エキスパート
    It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
    Oscillator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    インディケータ
    EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
    FREE
    EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (1)
    エキスパート
    [As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 提案: この製品は、理論的な複雑さを避け、実用性を重視して綿密に設計されており、観察反射として潜在意識のみに依存しています。その結果、脳は本質的に洗練された方法で情報を理解し、成功する取引を育む個人の所有権の文化を育みます。初心者でも、一貫して適用すれば 1 週間以内に結果を達成できます。これは、プロトタイプのトライアル デモンストレーションによって実証できます。遅滞なくご連絡ください。この優れた製品を入手する機会をお見逃
    VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (1)
    エキスパート
    The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'  
    Ai Panel Genius X4
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    エキスパート
    [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a s
    GOLD Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    エキスパート
    Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 親愛なる同僚の皆様、月間最低5%の利益を保証し、透明性と信頼性を特徴とする安全なトレーディングエキスパートアドバイザー（EA）ロボットをお探しでしたら、ぜひ以下の提案をご検討ください。金鉱採掘向けに設計されたEA-ThinkBot IQ7 Predatorが、現在ご検討いただけます。ぜひご自身でその効果をご確認ください。 EA ThinkBot IQ7 Predator — 単なるEAではなく、プロフェッショナルなトレーディングソリューション Disclaimer:    This project is strictly f
    GaMBLeRs
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    エキスパート
    GaMBLeRs – 指数関数的な口座成長を実現するスマートトレーディングマシン [   Quantum Trading Machine]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRsは、金融市場で成功するには勇気、リスクテイク、そして規律ある戦略が必要であることを理解している、強い精神的強さを持つトレーダーのために設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。この製品は、人工知能、インタラクティブパネル、そして自動取引システムを組み合わせることで、口座残高を飛躍的に増やす機会を提供します。 主な特徴: スマート コアと高度なプロセッサ : 確率と統計の原理を使用してアカウントを最適化するために自動的に動作します。 マシン複製 : 時間オフセットを使用して複数のアカウント間でアクティブ化し、成功確率を高めます。 リアルタイム手動制御 : ドラッグ アンド ドロップ機能を使用して、位置を即座に調整またはリダイレクトします。 インタラクティブ パネル : 収益性の高い取引を強化す
    EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    エキスパート
    [As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 提案: この製品は、理論的な複雑さを避け、実用性を重視して綿密に設計されており、観察反射として潜在意識のみに依存しています。その結果、脳は本質的に洗練された方法で情報を理解し、成功する取引を育む個人の所有権の文化を育みます。初心者でも、一貫して適用すれば 1 週間以内に結果を達成できます。これは、プロトタイプのトライアル デモンストレーションによって実証できます。遅滞なくご連絡ください。この優れた製品を入手する機会
    Ai Panel Genius X5
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    エキスパート
    [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a s
    フィルタ:
    Stephanus Jakobus Gerber
    169
    Stephanus Jakobus Gerber 2024.11.05 07:27 
     

    Love this, so easy to use and understand

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9928
    開発者からの返信 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.11.06 10:04
    SJGEnterprises, thank you for your purchase and positive review. [Support message] We have sent the "SETUP & TESTER" tutorial video to your account. If you need more information, feel free to message us, and we will respond promptly with any necessary screenshots or videos. Best regards.
    レビューに返信