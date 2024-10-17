VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

5

The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product "Ai Panel Genius X5"

[Ai] L'autonomic computing è un approccio informatico intelligente che esegue in modo autonomo applicazioni robotiche e interattive basate su meccanismi guidati da obiettivi e inferenze.

" Ai Panel Genius X " è un indicatore premium progettato per essere il compagno ideale di ogni professionista esperto. Fornisce istantaneamente informazioni approfondite su tutte le coppie di valute, inclusa l'analisi multi-coppia, il tutto in un'unica presentazione visiva avanzata "wysiwyg". Dai principianti ai trader esperti, chiunque può padroneggiarlo facilmente utilizzando il metodo "subliminale" senza la necessità di una teoria noiosa.

This 'ToolTip'  EA-Robot  acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan.

Ecco cosa fa:

  • - Aiuta i trader a prendere decisioni più consapevoli fornendo informazioni importanti.
  • - È stato creato da analisti di fama mondiale utilizzando centinaia di algoritmi autonomi.
  • - È facile da usare per persone di tutti i livelli di competenza, compresi gli esperti autodidatti che utilizzano il metodo "subconscio".
  • - Visualizza informazioni in tempo reale per analizzare tendenze, inversioni e persino strategie di scalping.
  • - Ti aiuta a prendere le giuste decisioni di trading, come ad esempio ricevere consigli segreti dagli "addetti ai lavori".
  • - Funziona perfettamente con tutti i simboli disponibili sul MetaTrader del tuo broker.
  • - Puoi condividerlo con il tuo team su un massimo di 20 dispositivi, fino al limite massimo della licenza.

Funzioni:

    Analisi e automazione di più grafici:

  • "8 SIMBOLI": cambia automaticamente 8 coppie di valute ogni 18 secondi.
  • "TIMEFRAMES": passaggio fluido tra intervalli di tempo per analisi dinamiche.
  • "8 SHADOWS": visualizza le valutazioni delle coppie in tempo reale per un confronto rapido.
  • "GIUSTIFICATO": regola automaticamente l'allineamento del grafico per un aspetto pulito e organizzato.
  • "REVERSAL CODE" e "REFRESH": ricalcolo intelligente per l'inversione di tendenza e l'ottimizzazione del sistema.
Per analisi di tendenza | movimento laterale | inversione:
  • Il grafico principale può essere configurato per visualizzare 8 coppie con tutti i loro intervalli di tempo con una frequenza predefinita di 18 secondi.
    • > L'obiettivo è quello di facilitare l'individuazione delle migliori opportunità per le 8 coppie elencate durante il lancio automatico.
  • Apparirà una mappa con 8 ombre, che intersecheranno la mappa principale.
    • > L'obiettivo è confrontare grafici che presentano caratteristiche di previsione simili nel caso in cui vi sia una mancanza di sincronizzazione nei loro livelli.
  • Codice di inversione: indica il livello di inversione per la coppia sottostante, così come elaborato dal sistema tenendo conto dei suoi molteplici intervalli di tempo e delle condizioni di mercato in quel momento.
    • > L'obiettivo è quello di fornire l'opportunità di entrare in una strategia di "inversione" aprendo un ordine leggermente al di sotto del livello massimo e viceversa, a un livello TP basso.
  • Includi un oscillatore di effetti per ogni intervallo di tempo, che regolerà l'intervallo di tempo del grafico in base al tuo schema.
    • > L'obiettivo è di avere 8 timeframe per WPR, MACD, RSI, CCI, STOC ed EMA per coloro che ne hanno bisogno come trigger per una strategia di "trend".
  • I livelli Pivot, Resistenza 123 e Supporto 123 dispongono di una funzione di visualizzazione algoritmica che viene regolata automaticamente in qualsiasi momento.
    • > L'obiettivo è che il mondo del trading riconosca la potenza della strategia dell'effetto di inversione e la trasformi in slancio esecutivo.
  • Per ogni transazione effettuata, sia per le posizioni aperte che per quelle degli ordini, è disponibile una funzione di visualizzazione unica.
    • > L'obiettivo è garantire che tutto sia facilmente e chiaramente tracciabile sullo schermo. In particolare, MT5 consente di trascinare le linee direttamente.
Caratteristiche aggiuntive:

La funzione "SWAP" è un modo rapido per sostituire il paio di 8 bottoni riempiti con un nuovo paio prelevato direttamente da "Market Watch".     E tante altre funzionalità che potrai scoprire durante il test o l'utilizzo.

------------------------------------

Credimi, il prodotto che acquisti offre vantaggi che superano di gran lunga quelli che otterrai nel presente e nel futuro.     Perché è utile per il presente e il futuro: nella prima settimana, basta usare le funzionalità di facile comprensione ed è già fantastico. Poi, man mano che diventi più esperto, scoprirai automaticamente i fattori nascosti che troverai in queste funzionalità e che diventeranno i tuoi driver magici! Approfittane subito e provalo con la "Demo gratuita", poiché il prezzo iniziale scontato al lancio è disponibile prima che venga adeguato al prezzo di vendita offline. Inoltre, riduce il limite massimo di licenza a 5 dispositivi.

------------------------------------

Perché scegliere   Pannello Ai Genius X     ?
  • Nessuna strategia nascosta: trasparenza, onestà e informazione.
  • Impara come un professionista: padroneggia il trading in una sola settimana con suggerimenti visivi intuitivi.
Suggerimenti per l'installazione per prestazioni ottimali:
  1. Assicurati che MetaTrader sia attivo durante gli orari di mercato.
  2. Eseguire il programma sul grafico attivo e attendere 10 minuti per il caricamento stabile dei dati storici.
  3. Se il sistema si blocca, riavviare MetaTrader finché tutte e 8 le coppie non vengono caricate correttamente.
  4. Per risultati ottimali, utilizza la versione più recente di MetaTrader.

    Fai trading in modo più intelligente, non più difficile! NoSecret ti permette di analizzare come un professionista, fare trading con sicurezza e sviluppare le tue strategie vincenti, il tutto in un sistema trasparente e intuitivo.

    Consigli per i trader     : Fai trading sempre responsabilmente. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

    Consulenza professionale IB     : che lavorano come IB e trader professionisti per società di futures in tutto il mondo. Questo consiglio intende fungere da potente "fattore complesso" che vi aiuterà a ottenere un aumento del fatturato grazie alla passione e all'attività di trading dei vostri clienti in modo indipendente. Allo stesso tempo, aumenterà la vostra credibilità come assistenti broker di alto livello rispetto ai vostri colleghi. Come marketer, è importante avere "un po' di buona volontà" come mezzo per promuovere la vostra attività.

    Inoltre, potrai beneficiare della disponibilità di   20 licenze   che può essere utilizzato contemporaneamente su più dispositivi utente. Questo ti consente di condividere il ToolTip con potenziali clienti. Inoltre, se ritieni che questa strategia sia vantaggiosa, offriamo una funzionalità di aggiornamento del prodotto che include una limitazione esclusivamente per gli account dei tuoi clienti. Questo aggiornamento può persino incorporare il tuo banner di identità come IB tramite l'inclusione di un link. Verrà fornito un sito web con link all'Application Programming Interface (API) separato, che include una funzione di richiesta per un elenco di account idonei all'utilizzo in base ai criteri specificati.

    Caratteristiche principali:

    1. Analisi e automazione multi-grafico

    • 8 SIMBOLI: scorre automaticamente 8 coppie di valute ogni 18 secondi.

    • INTERVALLO DI TEMPO: passa senza soluzione di continuità da un intervallo di tempo all'altro per un'analisi dinamica.

    • 8 SHADOWS: mostra le classifiche delle coppie in tempo reale per confronti rapidi.

    • GIUSTIFICATO: regola automaticamente l'allineamento del grafico per una visualizzazione pulita e organizzata.

    • CODICE DI INVERSIONE E AGGIORNAMENTO: Ricalcolo intelligente per inversioni di tendenza e ottimizzazione del sistema.

    2. Pannello di trading: esegui con precisione

    • Ordini con un clic: apri posizioni di ACQUISTO/VENDI, imposta ordini in sospeso e gestisci TP/SL con facilità.

    • Controllo flessibile dei grafici: regola l'esecuzione delle negoziazioni sui grafici attivi per la massima precisione.

    3. EA-AutoRobot – Trading automatizzato intelligente

    • EA-Limit e EA-Stop: automatizzano gli ordini limite/stop in base ai livelli di supporto e resistenza.

    • Strategie personalizzabili: personalizza le tue operazioni con parametri regolabili.

    4. Avvisi in tempo reale tramite Telegram

    • Rimani aggiornato con notifiche istantanee integrando TelegramBot direttamente in MetaTrader.
    Attenzione: per i membri di CyberBot, quando si utilizza il "CyberBot Project" per il trading reale, è importante migliorare le proprie decisioni grazie all'esperienza e al riconoscimento di pattern sulle coppie principali. I fondamenti e la psicologia del trading di GPT-4, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai e Google AI Gemini supportano azioni sagge. --- Se si verificano interferenze o il programma non funziona correttamente, assicurarsi che il proprio Metatrader abbia confermato quanto segue:

    		Alcune impostazioni iniziali su Metatrader per i prodotti Expert Advisor: Menù MT4 | MT5 Seleziona e deseleziona
    1. Rimuovi i suoni di avviso se sono considerati fastidiosi //Strumenti/Opzioni/Eventi [Deseleziona] Abilita eventi sonori
    2. Abilitare la funzione di esecuzione delle negoziazioni tramite il programma: //Strumenti/Opzioni/Commercio [Controlla] Trading con un clic

    		---------------------- Prossimo ----------------------   //Strumenti/Opzioni/Consulenti esperti [Seleziona] Consenti il trading algoritmico
    3. Abilita la funzione bot di Telegram sul tuo chatID: //Strumenti/Opzioni/Consulenti esperti [Seleziona] Consenti WebRequest per l'URL elencato
    ----------------------Prossimo ----------------------   + aggiungi: https://api . telegram . org
    We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [ For MT4  click here!  ]


    Recensioni 1
    Stephanus Jakobus Gerber
    169
    Stephanus Jakobus Gerber 2024.11.05 07:27 
     

    Love this, so easy to use and understand

    Stephanus Jakobus Gerber
    169
    Stephanus Jakobus Gerber 2024.11.05 07:27 
     

    Love this, so easy to use and understand

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9104
    Risposta dello sviluppatore Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.11.06 10:04
    SJGEnterprises, thank you for your purchase and positive review. [Support message] We have sent the "SETUP & TESTER" tutorial video to your account. If you need more information, feel free to message us, and we will respond promptly with any necessary screenshots or videos. Best regards.
