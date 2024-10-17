VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

5

The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product "Ai Panel Genius X5"

[Ai]自主计算是一种智能计算方法，它基于目标和推理驱动机制自主地执行机器人和交互式应用。

 Ai Panel Genius X ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。

This 'ToolTip'  EA-Robot  acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan.

它的作用如下：

  • - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。
  • - 它是由世界级的分析师使用数百种自主算法创建的。
  • - 它易于各种技能水平的人使用，包括使用“潜意识”方法的自学专家。
  • - 它显示实时信息以分析趋势、逆转甚至剥头皮策略。
  • - 它可以帮助您做出正确的交易决策，例如从“内部人士”那里获取秘密提示。
  • - 它可与您经纪商的 MetaTrader 中所有可用的符号完美配合。
  • - 您可以在最多 20 台设备上与您的团队共享，直至达到最大许可证限制。

功能：

   多图表分析与自动化：

  • “8 SYMBOLS”：每18秒自动切换8个货币对。
  • “时间框架”：在时间框架之间平滑切换以进行动态分析。
  • “8 SHADOWS”：显示实时对评级以便快速比较。
  • “JUSTIFIED”：自动调整图表对齐方式，以获得整洁有序的外观。
  • “反转代码”和“刷新”：智能重新计算趋势反转和系统优化。
趋势分析 | 横向运动 | 反转：
  • 主图表可配置为显示 8 对及其所有时间范围，默认频率为每 18 秒。
    • > 目标是在自动滚动时更容易找到列出的 8 个货币对的最佳机会。
  • 会出现一张有 8 个阴影的地图，与主地图相交。
    • > 目标是比较具有相似预测特征的图表，以防它们的级别缺乏同步。
  • 反转代码：表示系统考虑到基础货币对的多个时间范围和当时的市场状况而处理的该基础货币对的反转水平。
    • > 目标是通过在略低于最高水平处开立订单来提供进入“逆转”策略的机会，反之亦然 - 在较低的 TP 水平。
  • 为每个时间框架包含一个效果振荡器，它将根据您的模式调整图表时间框架。
    • > 目标是为 WPR、MACD、RSI、CCI、STOC 和 EMA 设置 8 个时间范围，供那些需要它们作为“趋势”策略触发器的人使用。
  • 枢轴点、阻力位123和支撑位123水平具有算法可视化功能，可随时自动调整。
    • > 目标是让交易界认识到逆转效应策略的力量并将其转化为执行动力。
  • 您针对未平仓头寸和订单头寸进行的每笔交易都具有独特的可视化功能。
    • > 目标是确保屏幕上的所有内容都能轻松清晰地追踪。特别是，MT5 允许您直接拖动其线条。
附加功能：

“SWAP”功能是一种快速的方法，可以用直接从“市场观察”中获取的新对替换 8 对按钮填充。    您还可以在测试或使用过程中发现更多功能。

------------------------------------

相信我，您购买的产品所带来的好处远远超过您现在和将来所获得的。    它对现在和未来都很有用，因为在第一周，只需使用简单易懂的功能，它就已经很棒了。随着您日后变得更加熟练，您会自动发现这些功能中隐藏的因素，它们将成为您神奇的驱动力！立即行动，使用“免费试用版”试用，因为在调整到线下销售价格之前，初始折扣价是有效的。此外，它还将最大许可证限制减少到 5 台设备。

------------------------------------

为什么选择 人工智能面板天才X     
  • 没有隐藏的策略——透明、诚实且信息丰富。
  • 像专业人士一样学习 - 通过直观的视觉提示，仅用一周时间即可掌握交易。
实现最佳性能的安装提示：
  1. 确保 MetaTrader 在市场营业时间内处于活跃状态。
  2. 在活动图表上运行程序并等待 10 分钟以稳定加载历史数据。
  3. 如果系统冻结，请重新启动 MetaTrader，直到所有 8 对都完美加载。
  4. 为了获得最佳效果，请使用最新版本的 MetaTrader。

    交易更智能，无需费力！NoSecret 让您像专业人士一样进行分析，自信交易，并制定专属的制胜策略——所有这一切都在一个透明、用户友好的系统中实现。

    给交易者的建议    ：始终保持负责任的交易态度。过往业绩不代表未来业绩。

    IB专业建议    ：在世界各地的期货公司担任专业介绍经纪人 (IB) 和交易员。此技巧旨在成为一个强大的“复杂因素”，帮助您通过客户的热情和交易活动独立实现更高的营业额。同时，它还能提升您作为优秀经纪助理在同行中的信誉。作为一名营销人员，拥有“一些善意”来推广您的业务至关重要。

    此外，您还将受益于  20个许可证 可同时在多个用户设备上使用。这允许您与潜在客户分享工具提示。此外，如果您找到了有利的策略，我们提供产品升级功能，但仅限于您的客户账户。此升级甚至可以通过添加链接将您的身份标识合并为IB。我们将提供一个单独的应用程序编程接口 (API) 链接网站，其中包含一个请求功能，可根据您指定的条件获取符合条件的账户列表。

    主要特点：

    1. 多图表分析与自动化

    • 8 个符号：每 18 秒自动循环 8 个货币对。

    • 时间框架：在时间框架之间无缝切换以进行动态分析。

    • 8 SHADOWS：显示实时配对排名，以便快速比较。

    • 对齐：自动调整图表对齐方式，以获得干净、有序的视图。

    • 反转代码和刷新：智能重新计算趋势反转和系统优化。

    2. 交易面板 – 精准执行

    • 一键下单：轻松开立买入/卖出仓位、设置挂单、管理止盈/止损。

    • 灵活的图表控制：调整活动图表上的交易执行以实现最高准确度。

    3. EA-AutoRobot – 智能自动交易

    • EA-Limit 和 EA-Stop：根据支撑位和阻力位自动执行限价/止损订单。

    • 可定制的策略：使用可调整的参数定制您的交易。

    4. 通过 Telegram 发送实时警报

    • 通过将 TelegramBot 直接集成到 MetaTrader 中，随时获取即时通知。
    注意：对于 CyberBot 用户，在使用“CyberBot 项目”进行真实交易时，请利用主要货币对的经验和模式识别来提升您的决策能力。GPT-4、DeepSeek Ai、Meta Ai、Claude Ai、Manus Ai 和 Google AI Gemini 的基本面和交易心理分析支持的明智行动。——如果您遇到干扰或程序无法按其功能执行，请确保您的 MetaTrader 已确认以下内容：

    		Metatrader 上针对 Expert Advisor 产品的一些初始设置： 菜单 MT4 | MT5 勾选和取消勾选
    1. 如果警报声音令人不安，请将其删除 //工具/选项/事件 [取消勾选] 启用声音事件
    2. 通过程序启用交易执行功能： //工具/选项/交易 [检查] 一键交易

    		- - - - - - - - - - - 下一个 - - - - - - - - - - -   //工具/选项/专家顾问 [勾选] 允许算法交易
    3. 为您的聊天ID启用电报机器人功能： //工具/选项/专家顾问 [检查] 允许列出的 URL 的 WebRequest
    - - - - - - - - - - - 下一个 - - - - - - - - - - -   + 添加：https://api.telegram.org
    We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [ For MT4  click here!  ]


    评分 1
    Stephanus Jakobus Gerber
    169
    Stephanus Jakobus Gerber 2024.11.05 07:27 
     

    Love this, so easy to use and understand

    推荐产品
    Gold Crazy EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    专家
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    Trade Manager oneclick control
    Pankaj Kushwaha
    专家
    ️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
    FREE
    Guard Scalper
    Entus Sofian
    专家
    Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    专家
    标准普尔 500 剥头皮交易顾问是一款创新工具，专为希望成功交易标准普尔 500 指数的交易者而设计。该指数是美国股市最广泛使用、最负盛名的指标之一，涵盖了美国最大的 500 家公司。 特点： 自动交易解决方案：     该顾问基于先进的算法和技术分析，可以根据不断变化的市场条件自动调整策略。 多种方法：     该顾问结合了多种策略，包括了解指数趋势、振荡价格分析以及最大化利润和最小化风险的算法。 灵活性和可定制性：     交易者可以自定义 EA 设置以适合他们的交易目标、风险水平和交易策略偏好。 风险管理：     顾问不断监控市场并采取措施管理风险；您可以设置在达到某些损失水平时自动终止交易。 透明度和报告：     交易者可以访问详细的报告和分析来评估顾问的表现并做出明智的投资决策。 机器人策略： 机器人设置已准备好进行交易   标准普尔 500 指数，同时考虑到该指数的价格行为。 该策略包括不使用马丁格尔的平均法。 该顾问拥有 解决一系列亏损交易的智能算法 ，可让您减少存款负担并快速克服亏损。 优点： 通过领先的标准普尔 500 指数进入全球金融市场。 基于先进技术和算法的
    Tarnix
    Dian Mayang Sari
    专家
    LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 93 . 介绍Tarnix – 先进的风险控制EA  Tarnix 是一款专为智能风险管理者和公司交易者量身定制的强大专家顾问。它在 EURCHF 上完全自动运行，并以 M30 作为基础图表。只需将EA加载到 一个图表上 ，然后让精确逻辑处理一切。 “配备了跟踪止损逻辑和严格的回撤控制 — Tarnix旨在生存和增长。” 主要特点 基于工作: 它使用混合算法计算高概率反转，该算法融合了RSI背离、自定义分形对称和成交量冲击区。然后通过我的精确过滤器验证入场，避免假信号。 仅需一个图表: 附加到EURCHF，EA内部处理所有逻辑。 符号列表: 与 EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD 一起使用 — EA针对这些货币对进行了优化。 手数管理模式: 可以选择固定手数或根据止损使用账户余额的风险基础手数。 战略回撤止损: 当回撤超过您配置的限制（例如
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    专家
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Duende MT5
    Nestor Alejandro Chiariello
    专家
    交易员您好！ 我提出“杜安德”战略， Duende 是一种算法，可以检测不同高位和低位的模式，在这些模式中它们保持不变以进行良好的输入，恢复系统查询各种事物，例如盈亏平衡，并在同行之间交叉 它已被证明可以毫无问题地控制多种货币，并在市场中对新闻进行强大的控制 可以使用您需要的所有符号来管理它 我的策略针对“所有外汇市场”进行了优化，但也有最好的货币对 USDCAD、EURCAD、EURCHF、USDCHF、EURJPY”，与其他 RANGED 货币相比，它是最稳定的货币，您可以找到自己的方式来使用其他符号，但是 推荐使用我设计的 Duende 它有一个内置的系统来冒险 x 金额的余额，如果市场在任何时候变得不稳定它也有恢复 它也有我的智能算法系统，当它从我的内置秘密指标中检测到正确的预测时，TP 可以关闭一些头寸而不是其他头寸。 我的策略 EA 有实时历史 现场表演 如果您想要我的信号预设，请私下询问我的客户 https://www.mql5.com/en/users/aiotrading/seller 每次收购价格都会上涨，我们将以此来保护，这
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    专家
    HMA Scalper Pro  EA     是一款多功能交易机器人，适用于在最受欢迎的金融工具上进行活跃交易，包括流行的货币对（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、黄金（XAU/USD）、石油（Brent、WTI）以及加密货币（BTC、ETH、LTC等）。 其核心算法基于改进版Hull移动平均线（HMA），相比传统移动平均线可提供更清晰的信号。该智能交易系统能灵活应对短期价格波动，运用网格化的订单开启模式并结合高级风险管理工具。内置的可视化面板可简化交易参数的设置与控制。 HMA Scalper Pro EA   的主要功能和用途 剥头皮交易模式 聚焦于短期价格波动，迅速确定潜在进场和出场点位。 网格交易模式 支持网格模式（Grid）。当价格走势不利时，可按设定间隔继续加仓，从而获得更有利的平均进场价格。 多层次资金保护 灵活设置止损（Stop Loss）、移动止损到保本（Break Even）、移动止盈（Trailing Stop）以及每日限制等功能，帮助控制黄金、原油、加密货币等高波动品种的风险。 信息面板 在图表上显示当前
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    专家
    This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
    Kintech Gold
    Doan Van Hai
    专家
    Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
    Golden Auto Bot MT5
    Mai Van Thang
    专家
    Golden Auto Bot one year running! Fully Futomated Trading System, with 8 trading setup for signals.  The EA has been subjected to stress tests for a period of  all time and passes every year . We   DO NOT use Grid   or   Martingale. 80% off now! We backtest again, backtest real - running real As of now, the Golden Auto Bot primarily operates on the main pair XAUUSD   and the secondary pair EUR-USD. With a minimum investment capital of 300 USD, the bot utilizes a micro lot size of 0.01. For the X
    Tron MT5
    Franck Martin
    5 (1)
    专家
    TRON is the result of several months of development. Featuring an advanced algorithm and a combination of custom indicators, this EA is a blend of profitability, security and simplicity. With its intelligent real-time technology and proven trading strategy for several years now, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see backtest) Please check your Prop Firm's terms and rules for consistency and
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    专家
    The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
    Sonic R Pro Enhanced
    Huu Thuong Nguyen
    专家
    Sonic R Pro Enhanced EA - 2025 版本 $249 仅限前5名购买者！ 实时信号 查看 Sonic R Pro Enhanced 的实时表现： 交易策略 Sonic R Pro Enhanced 是经典 Sonic R 策略的升级版，通过 Dragon Band（EMA 34 和 EMA 89）进行自动化交易，并结合先进算法以提高盈利能力。 时间周期：M15, M30 支持货币对：XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 交易风格：回调交易 & 反趋势交易 最低资金要求：500 USD 杠杆比例：1:200 起 用户指南 设置：只需配置一个参数 - RiskAmount 如果 RiskAmount < 0：按账户余额的百分比计算风险 如果 RiskAmount > 0：每笔交易的固定风险金额 (USD) 示例： RiskAmount = -1 : 风险为账户余额的 1% RiskAmount = -2.5 : 风险为账户余额的 2.5% RiskAmount = 50 : 每笔交易固定风险 50 USD RiskAmou
    Ay Xauusd Expert
    Atsuko Yamashita
    专家
    Ay XAUUSD Expert 黄金专用M15趋势自动交易EA｜稳定型剥头皮&日内交易 黄金自动交易新标杆！ 高精度趋势识别 × 稳健型盈利逻辑 × 持续上升的业绩！ “Ay XAUUSD Expert”专为黄金（XAUUSD）M15周期设计，拥有高性能趋势跟踪算法。 采用独创算法，对剧烈波动与急变行情有极强适应力。 <主要特点> M15专用、黄金特化EA（XAUUSD自动交易） 独有逻辑精准捕捉趋势与回调 面对波动与噪声依然稳定运行 自动化资金管理与风险控制 日积月累型盈利策略 无需参数调整，即装即用 回测表现持续上升、曲线优美 剥头皮、日内和长期均适用 <使用方法> 交易品种：XAUUSD（黄金） 周期：M15（15分钟图） <适合人群> 希望通过黄金自动交易稳定盈利者 重视长期持续盈利能力者 需要自动识别趋势与回调的用户 忙碌但想全自动交易者 偏好低风险、稳健收益风格者 <注意事项> 正式使用前请务必在模拟账户充分测试。 建议选择点差较低的经纪商。
    GoldenRatioX
    Serhii Sharlai
    专家
    GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
    BOX Zone Recovery System
    Natpakan Kaewkool
    专家
    OX Zone Recovery System (简体中文版本) 智能区域恢复交易系统（MT5 EA） BOX Zone Recovery System 是一款智能自动化交易算法， 通过 [b]区域恢复策略（Zone Recovery）[/b] 管理交易， 在价格反向时自动对冲并开启恢复单，从而平衡风险、降低回撤并持续实现盈利。 ️ 主要功能 智能恢复逻辑 – 当价格与方向相反时自动开立对冲单，实现亏损恢复。 动态区域盒子 – 自动识别市场区间并设置恢复区域。 自动获利平仓 – 当整体持仓利润达到目标值时自动关闭所有订单。 双向交易模式 – 支持独立的买入与卖出策略。 ️ 参数可调 – 可自定义网格间距、恢复距离、目标利润和加仓倍数。 自动通知与重置 – 达到目标后自动提示并重启新周期。 推荐设置 交易品种: XAUUSD 周期: M1 – H1 最低资金: Minimum $50000-$100000 Cent 账户类型: ECN / 低点差账户 优势 适用于趋势和震荡行情 智能仓位管理，有效控制回撤 稳定、安全的收益
    SYO strategy EA
    Ivan Isern Puyuelo
    专家
    A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
    Matrix Arrow EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (7)
    专家
    Matrix Arrow EA MT5   是一款独特的智能交易系统，可以通过图表上的交易面板手动或 100% 自动交易   Matrix Arrow Indicator 的 MT5   信号。   Matrix Arrow Indicator MT5   将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是：平均定向运动指数 (ADX) ， 商品渠道指数 (CCI) ， 经典 Heiken Ashi 蜡烛 ， 移动平均线 ， 移动平均收敛散度 (MACD) ， 相对活力指数 (RVI) ， 相对强弱指数 (RSI) ， 抛物线SAR ， 随机振荡器 ， 威廉姆斯的百分比范围 。 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一个蜡烛/柱线的开盘时表示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。使用   Matrix Arrow EA MT5 ，您可以直接从图表上的交易面板手动交易   Matrix Arrow Indicator MT5   信号，或使用 100% 算法交易选项   100% 自动交
    Manus Pro
    Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
    专家
    MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
    The Simple Bot
    Subbiah Kumar
    专家
    The Simple Bot as the name suggests follows a very simple strategy, which guarantees the bot will work in the long run. The EA uses the below simple philosophy to guarantee profits for the user. 1. Odds of success inversely proportional to size of TP. The EA aims to capture just 250 points in GOLD(XAUUSD) when conditions are met.  2.  Avoids over-trading, takes utmost one trade per day 3. Only one trade managed at a time 4.  Robust risk management, every trade is protected with a tight SL Gue
    Stochastic Trader Fully Customizable
    Salman Soltaniyan
    专家
    1. Method Overview Random Trader EA is an automated trading system for MetaTrader 5 that initiates trades with a randomly chosen buy or sell direction. Despite the random entry, the EA incorporates robust risk management, dynamic position sizing, and sophisticated exit strategies. This unique approach serves as a valuable tool for research, portfolio diversification, and as a foundational template for developing and evaluating risk management techniques within algorithmic trading. 2. Key Featur
    New Awesome Oscillator Mt5
    Nikolay Kositsin
    指标
    Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    专家
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Grid Averaging Pro MT5
    Mean Pichponreay
    专家
    Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    专家
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    ForexM
    Marius Civilis
    专家
    ForexM 全自動交易 EA ForexM EA 根據專業的實時市場分析進行股票交易。 由於市場分析師的實時工作，所有下達的訂單均屬於市場執行類型並具有良好的權重。 EA 帶有最佳評價的初始設置並準備就緒。 特徵： - 全自動交易。 - 風險管理。 - 同時在任意數量的儀器上工作。 - 無 DLL - 完全支持 VPS（基於雲的交易）。 - 任何經紀人。 - 任何存款。 - 24/5 交易。 - 支持和使用建議。 - 更新。 重要的： - 價格 (428USD) 適用於第一年的許可證。 使用第一年後將收取 32 美元/月的費用。 - 根據要求提供 MT4 版本。 - 前 10 位買家價格 - 99 歐元。 使用優惠券代碼 - FRXMF10 直接支付鏈接： https://buy.stripe.com/9AQ8Ab5WUdaIdeU144
    Smart Grid Navigator
    Anastasia Danilova
    专家
    Smart Grid Navigator 是一个专业的交易智能顾问，使用多级网格策略和智能入场过滤系统。该程序根据技术指标分析和市场条件自动管理仓位。 该顾问配备优化设置，安装后即可立即使用。您可以在图表上启动它并开始测试。所有参数都具有安全的默认值，可以根据您的交易风格和风险水平进行调整。 主要功能 自动化交易 完全自动化的开仓和平仓系统 24/7全天候运行或在选定的交易时间运行 无需交易者持续监督 智能入场过滤 多级市场分析系统 通过技术指标过滤虚假信号 适应各种市场条件 灵活的风险管理 渐进式仓位大小调整，可禁用马丁格尔 篮子利润管理 可配置的止损和止盈水平 时间控制 仅在特定时间进行交易的能力 防止在不利时段交易 交易系列之间的暂停以降低风险 影响结果的关键参数 盈利能力和回撤参数 StartLot（起始手数）- 第一个仓位的基础交易量 增加数值：每笔交易利润更高，但风险和回撤更大 减少数值：风险和回撤更低，但每笔交易利润更少 LotMultiplier（手数乘数）- 网格中交易量增加的系数 数值 1.0：马丁格尔已禁用，所有订单以相同手数开仓（最低风险） 数值 1.1-1.3
    Smart Prop Firm Trader
    Fhulufhelo Norman Mamushiana
    专家
    NOTE: FOR SETTINGS AND TECHNICAL SUPPORT HERE IS OUR SMART MONEY TELEGRAM LINK:  https://t.me/ +g51Apb2W5Ck0ZGFk WHAT IS SMART MONEY EA? Smart Money EA is not just another trading robot. It's a high precision trend following EA that leverages the Smart Money concept, price action, and market momentum to enter trades with exceptional accuracy." It's your all-in-one solution for trading EURUSD, Crude Oil, Nasdaq 100, Germany 40, and even volatility indices, including Step index . STAY INFORMED AN
    Kintal
    Dian Mayang Sari
    2 (1)
    专家
    LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 355 . 介绍 Kintal   – 高级风险控制EA  Solar Crest是一款为智能风险管理者和自营交易者量身定制的强大专家顾问。它在 XAUUSD 上完全自动运行，以 M15 作为基础图表。只需将EA加载到 一个图表上 ，让精准的逻辑处理一切。 “配备追踪止损逻辑和严格的回撤控制——Solar Crest旨在生存和增长。” 主要特性 工作基础： 它基于发现图表的正确长期和短期趋势，并根据我为入场创造的最惊人的指标找到入场点。 仅需一个图表： 附加到XAUUSD，EA内部处理所有逻辑。 符号列表： 与 XAUUSD 一起使用——EA针对这些货币对进行了优化。 手数管理模式： 选择固定手数或基于止损的风险手数，使用账户余额。 战略性回撤止损： 当回撤超过您配置的限制（例如70%）时，自动平仓并停止交易。 追踪止损模式： 选择固定点基的追踪或基于ATR的动态追踪。 推荐设置 附加到： XAU
    该产品的买家也购买
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (378)
    专家
    各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.72 (36)
    专家
    AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    专家
    真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    专家
    直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    专家
    XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    专家
    Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    专家
    使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    专家
    交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    专家
    重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    专家
    介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    专家
    Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    专家
    特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    专家
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    专家
    长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (4)
    专家
    X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    专家
    新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    专家
    Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    专家
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    专家
    道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    专家
    BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    专家
    PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    专家
    Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.2 (5)
    专家
    真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    5 (1)
    专家
    全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    专家
    黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    专家
    重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    专家
    概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    专家
    How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
    Remstone
    Remstone
    5 (7)
    专家
    Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略： 定制输入参数以适合您的独特目标。 轻松风险管理： 只需简单选择每笔交易的风险百分比，即可优先保障您的资
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    专家
    Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
    作者的更多信息
    Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (3)
    专家
    Predator IQ7 – 交易中的智能猎手 We are looking for     熟练的猎人   准备征服   掠夺者IQ7       — 一款先进的可视化交易分析仪，根据客户要求精心设计   全球专业交易员 。 供电   开箱即用的导航工具 ，Predator IQ7 不仅提供强大的体验，而且   直观且令人上瘾   你的分析本能。 它的所有功能难以用语言描述。这款产品经过 深入研究， 旨在增强您自然的“市场搜寻”能力。 “一切都以 所见即所得的视觉格式 显示，消除了无聊的理论——只需 查看、拖动并执行！ Predator IQ7 专为 已经了解市场行为 并积极使用 MetaTrader 4/5 的 交易者而设计。 由于其 数据复杂度高 ，我们建议使用具有 全高清（1920x1080） 显示器的 高性能计算机 以获得最佳体验。 数十位 精明的分析 ， 以大胆而友好的方式 呈现，将提高您的精确度并提升您的个人交易策略。 现在不再是依赖“别人的运气”的时候了。 掌控局面——成为 自己财务成功的真正猎手。 我们已准备好协助您探索和掌握 Predator IQ7。 下载后，请
    FREE
    XBot Quantum IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    嘿，交易员同行—— 这不仅仅是一次普通的促销活动。这是来自一位曾与您并肩作战的业内人士的独家内幕消息。我们提供的不仅仅是产品——我们更是将通往更明智、更精准的交易未来的钥匙交到您手中。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. 是的，这只是我们所取得成就的冰山一角。但即使是这小小的一部分，也足以改变你的游戏体验。 EA_Quantum_IQ7 全能套装最高可享 95% 折扣  (/market/product/153369) 这并非普通的EA交易程序。它是一款精心打造的工具，专为那些厌倦了虚假信号、渴望真正智能控制的交易者而设计。 时间有限，名额有限。 一旦错失良机，就再也找不回来了。错过这次机会将是一个严重的失误。 ----------------------------------------------
    HOT Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    HOT Predator IQ7 – 交易中的智能猎手 免费版 – 先发掘你的直觉，再决定是否升级到高级版 经济实惠的强大性能，卓越的智能体验，100% 免费试用。 如果您看过“HOT Quantum IQ7 8 Symbols”{/market/product/153368} 和“EA Quantum IQ7 ALL in ONE”{   /market/product/153369} 的 高级版本， 这个 免费版本 是你的 入门体验 ——旨在让你在升级到完整专业套件之前，探索、学习和掌握视觉市场搜寻的艺术。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 概念 HOT Predator IQ7 不仅仅是一个指标，它是一款 可视化交易分析器， 专为希望像专业人士一样思考、观察和行动的交易者而设计。 它的每个部分都旨在帮助您以清晰、快速、精确的方式 直观地了解市场 。 本版本专为新用户设计，旨在让他们 亲身体验 捕食者系统的工作原理： 使用真实市场数据
    FREE
    HiLoTren IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    指标
    HiLoTren IQ7 — 智能市场边界和数据透视图 使用 AI 精度定义您的交易水平。 HiLoTren IQ7 是一种 基于智能枢轴的指标 ，可自动在图表上直接绘制 枢轴点 、 阻力（R1–R3） 和 支撑（S1–S3） 区域。 它提供了一个清晰的视觉框架来识别 市场边界、反转区域和趋势延续水平 ——所有这些都是实时计算的。 主要特点 自动枢轴引擎 — 立即计算每日枢轴、R/S 水平。 动态区域可视化 ——带有区域着色的自适应支撑/阻力线。 适用于任何符号 — 支持外汇、黄金、加密货币和指数。 即插即用设置 — 零配置简单。 限价单和止损单的理想选择 ——在价格做出反应之前可视化高概率进入区域。 IQ7 交易生态系统的一部分 Combine HiLoTren IQ7 with: OSC HiLoTren IQ7   — trend confirmation & market structure. Miracle IQ7 EA   — automated execution using AI signals. Predator IQ7  EA— dynamic momentum
    FREE
    EA Quantum IQ7 ALL in ONE
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
    Oscillator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    指标
    EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
    FREE
    EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (1)
    专家
    [As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! aining, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 建议：本产品经过精心设计，注重实用性，避免理论复杂性，完全依靠潜意识作为观察反射。因此，大脑将以复杂的方式固有地理解信息，培养一种培养成功交易的个人所有权文化。即使是新手也可以在持续应用一周内取得成果，这一事实可以通过原型试用演示得到证实。我们强烈建议您立即与我们联系。不要错过获得这款卓越产品的机会，它在同类产品中脱颖而出，既是最佳产品，也是独一无二的产品。这样的产品在市场上是无与伦比的，即使价格高昂，主要是理论性的。该产品已获得专业交易员和知名教育机构的认可。有利的消息是，您可以以非常优惠的价格获得它，目前可享受 45% 的促销折扣。尽快行动 (ASAP)。 这些产品的独特之处在于开发了复杂的算
    VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (1)
    专家
    The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assist
    Ai Panel Genius X4
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。
    GOLD Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 尊敬的同事，如果您正在寻找一款安全可靠的EA交易机器人，能够保证每月至少5%的盈利目标，并且透明可靠，我向您推荐：专为黄金开采设计的EA-ThinkBot IQ7 Predator现已上市，欢迎您前来体验。我鼓励您亲自验证它的有效性。 EA ThinkBot IQ7 Predator — 专业交易解决方案，而不仅仅是 EA Disclaimer:    This project is strictly for experienced MetaTrader users who are skilled in both tradi
    Miracle IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    与顾问进行手动交易（面板和视觉信号） Welcome, professional traders! Now you can experience a     new way of manual trading     with our innovative EA. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。 - 它是由世界级分析师使用数百种自主算法创建的。 - 它易于各种技能水平的人使用，包括使用“潜意识”方法的自学专家。 - 它显示实时信息，用于分析趋势、逆转甚至剥头皮策略。 - 它可以帮助您做出正确的交易决策，例如从“内部人士”那里获取秘密提示。 - 它与您经纪商的 MetaTrader 中所有可用的符号完美兼容。 - 您可以在最多 5 台设备上与您的团队共享，直至达到最大许可证限制。 功能： 多图表分析与自动化： “8 SYMBOLS”：每18秒自动切换8个货币对。 “时间框架”：在时间框架之间平滑切换以进行动态分析。 “8 SHADOWS”：显示实时对评级，以便快速比较。 “JUSTIFIED”：自动调整图表对齐方式，以获得整洁有序的外观。 “反转代码
    EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    [As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   aining, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 建议：本产品经过精心设计，注重实用性，避免理论复杂性，完全依靠潜意识作为观察反射。因此，大脑将以复杂的方式固有地理解信息，培养一种培养成功交易的个人所有权文化。即使是新手也可以在持续应用一周内取得成果，这一事实可以通过原型试用演示得到证实。我们强烈建议您立即与我们联系。不要错过获得这款卓越产品的机会，它在同类产品中脱颖而出，既是最佳产品，也是独一无二的产品。这样的产品在市场上是无与伦比的，即使价格高昂，主要是理论性的。该产品已获得专业交易员和知名教育机构的认可。有利的消息是，您可以以非常优惠的价格获得它，目前可享受 45% 的促销折扣。尽快行动 (ASAP)。 这些产品的独特之处在于开发
    Ai Panel Genius X5
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。
    筛选:
    Stephanus Jakobus Gerber
    169
    Stephanus Jakobus Gerber 2024.11.05 07:27 
     

    Love this, so easy to use and understand

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9896
    来自开发人员的回复 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.11.06 10:04
    SJGEnterprises, thank you for your purchase and positive review. [Support message] We have sent the "SETUP & TESTER" tutorial video to your account. If you need more information, feel free to message us, and we will respond promptly with any necessary screenshots or videos. Best regards.
    回复评论