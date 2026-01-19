EA Agulhada do Didi

Bu Expert Advisor, Didi Index göstergesinin mantığını temel alarak MetaTrader 5 üzerinde işlemleri otomatikleştirmek amacıyla geliştirilmiştir.
EA, kullanıcı tarafından tanımlanan kurallar ve parametreler doğrultusunda tüm işlemleri doğrudan grafik üzerinde otomatik olarak gerçekleştirir.

Robotun konsepti, harici entegrasyonlar veya ek kütüphaneler kullanmadan, işlemlerin yürütülmesini net bir şekilde takip etmeye olanak tanıyan objektif bir giriş ve yönetim mantığı uygulamaktır.

Ana Özellikler

Otomatik İşlem
İşlemler, Didi Index göstergesinin mantığına göre otomatik olarak gerçekleştirilir.

Yapılandırılabilir İşlem Saatleri
EA’nın işlem yapmasına izin verilen belirli zaman aralıkları tanımlanabilir. Bu saatler dışında yeni işlemler açılmaz.

Hareketli Stop (Trailing Stop)
Stop, yapılandırılan parametrelere göre fiyat hareketini otomatik olarak takip eder.

Otomatik Breakeven
Belirlenen koşullar sağlandığında stop’un giriş fiyatına otomatik olarak taşınmasını sağlar.

Grafik Üzerinde Bilgi Paneli
EA’nın çalışma bilgilerini göstererek işlemlerin ve robot durumunun gerçek zamanlı olarak takip edilmesini sağlar.

Uyumluluk

MetaTrader 5
Demo veya gerçek hesap
Platform ile uyumlu tüm enstrümanlarda çalışır

Önemli Not

Bu ürün yalnızca derlenmiş formatta sunulmaktadır, DLL çağrıları kullanmaz, kullanıcı verisi toplamaz ve üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon içermez. MQL5 Market standartlarına uygundur.


