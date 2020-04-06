Games Changer

Kumar Masasından Algoritmik Motora

Alex adında acemi bir forex yatırımcısını hayal edin. Forex yolculuğuna büyük bir heyecanla başladı ve en sevdiği tek paritenin onu finansal özgürlüğe götüreceğine inanıyordu. Ancak gerçekler acı bir şekilde yüzüne çarptı: Bir hafta içinde sermayesi tükendi. Kendini bir kumar masasında oturmuş, tüm fişlerini tek bir karta yatırmış ve her şeyini kaybetmiş gibi hissetti.

Alex kendi kendine şu soruyu sordu: "Altyapı gerçekten kumar oynamaktan farklı mı? Yoksa sadece ekonomik terimlerle ve mum grafikleriyle ifade edilmiş aynı şey mi?"

Cevap , Oyun Değiştirici kavramını keşfettiğinde geldi.

Dönüm Noktası: Bir Kerede 20 Çift

Alex, tek bir çift karta güvenmenin tek bir zarla bahis oynamaya benzediğini fark etti. Peki ya aynı anda 20 çift kartı birden aktif hale getirirse?