Games Changer

GAMBLERS Games Changer – 20 Pairs in One, Prove it!

Is trading gambling??? Yes, if you realize that forex and capital market trading almost entirely resembles gambling. Within seconds, you can become wealthier—or lose everything just as quickly. This undeniable fact sparks endless debates. Some argue trading is just normal commerce with profit and loss, but statistics reveal that over 95% of traders suffer massive losses , while only about 5% manage consistent wins—mostly dominated by global fund managers.

Alım satım neden kumarla ilişkilendirilir?

  • Hukuken, alım satım işlemleri yapılandırılmış küresel finansal verileri içerdiğinden kumar olarak sınıflandırılmaz.
  • Ancak oynaklık, kaldıraç ve türev sistemler onu yüksek riskli bahis oynamaya çarpıcı derecede benzer kılıyor.
  • Fiyatlardaki saniyeler içindeki hareketler, uzun vadeli tahminleri çoğu zaman anlamsız hale getirir.
  • Gerçekte, alım satım işlemleri aylarca kar getirebilir, ancak bir gecede de ortadan kaybolabilir.

Oyunun Kurallarını Değiştiren Felsefe

Games Changer bu paradoksa çözüm olarak ortaya çıkıyor. Eğer alım satım kumar ise, akıllı stratejiyle kumar oynamak dengeyi bulmanın yoludur.

  • Aynı anda 20 çifti etkinleştirerek, çoğu fiyat modeli birbirini tamamlar.
  • Çeşitlendirme, tek bir çifte güvenmekten çok daha istikrarlı bir denge noktası yaratır.
  • Prensip basit: İşlenen veri miktarı ne kadar fazla olursa, kazanma olasılığı da o kadar artar.

Çoklu Çift Stratejisinin Avantajları

  1. Tek çiftli bahis riskinin azalması – aniden yön değiştirebilecek tek bir çifte bağımlılık ortadan kalkar.
  2. Desen benzerliğinden yararlanma – çoğu çift benzer eğilimler paylaşır ve bunların birleşimi uyum yaratır.
  3. Daha yüksek kar olasılığı – 20 çift ile kar noktası bulma şansı önemli ölçüde artar.
  4. Kontrollü kumar zihniyeti – kazanmak ve kaybetmek oyunun bir parçasıdır, ancak denge korunur.

Zihinsel Hazırlık ve Strateji

  1. Birden fazla çifti aynı anda işleyebilen bir algoritma motoru geliştirin .
  2. Kumar zihniyetinizi hazırlayın , çünkü kazanmak ve kaybetmek kaçınılmazdır.
    Sadece bu iki adımla, devasa bir para kazanma makinesi yaratmış olursunuz.

Proje Teklifi

  • 10.000 dolarlık bir cent hesabını sadece 100 dolarlık sermaye ile kullanın.
  • Motoru günde bir kez çalıştırın veya başka bir çiftle değiştirin.
  • Bu, 1 hafta ile 1 ay içinde %100 getiri hedefleyen , hızlı ve etkili bir projedir .
  • Küçük miktarlarda para yatırarak 10 gerçek hesap için 10 adet motor mevcuttur.
  • Açgözlü olmayın, küçük adımlarla başlayın.
  • Alım satım işlemlerine başlamadan önce bilgilendirme toplantımıza katılın; başarınız bizim sorumluluğumuzdur.
  • Şu anda lansman öncesi aşamada ve gecikirseniz büyüme sizi şaşırtacak.

Games Changer sadece bir araç değil, bir felsefedir: eğer alım satım kumar ise, çoklu çift stratejisiyle kumar oynamak dengeyi ve gerçek kazanma fırsatlarını bulmanın yoludur.

Hikaye Anlatımı – Bir Tüccarın Yolculuğu

Kumar Masasından Algoritmik Motora

Alex adında acemi bir forex yatırımcısını hayal edin. Forex yolculuğuna büyük bir heyecanla başladı ve en sevdiği tek paritenin onu finansal özgürlüğe götüreceğine inanıyordu. Ancak gerçekler acı bir şekilde yüzüne çarptı: Bir hafta içinde sermayesi tükendi. Kendini bir kumar masasında oturmuş, tüm fişlerini tek bir karta yatırmış ve her şeyini kaybetmiş gibi hissetti.

Alex kendi kendine şu soruyu sordu: "Altyapı gerçekten kumar oynamaktan farklı mı? Yoksa sadece ekonomik terimlerle ve mum grafikleriyle ifade edilmiş aynı şey mi?"

Cevap , Oyun Değiştirici kavramını keşfettiğinde geldi.

Dönüm Noktası: Bir Kerede 20 Çift

Alex, tek bir çift karta güvenmenin tek bir zarla bahis oynamaya benzediğini fark etti. Peki ya aynı anda 20 çift kartı birden aktif hale getirirse?

  • Çoğu çift benzer kalıplar sergiler.
  • Bir araya geldiklerinde, şunları oluştururlar:   denge noktası .
  • Artık tek bir yöne değil, kolektif olasılığa bağlıydı.

    Alex, aniden daha akıllıca bir strateji bulan bir kumarbaz gibi hissetti: tüm fişlerini tek bir masaya yatırmak yerine, fişlerini aynı anda 20 masaya dağıtmak.

    Yeni Bir Felsefe

    Alım satım hâlâ bir kumar, ancak Games Changer ile Alex daha akıllıca kumar oynamanın bir yolunu keşfetti.

    • Birden fazla pazarda çalışan bir algoritmik motor geliştirdi.
    • Zihnen hem kaybetmeye hem de büyük zaferler kazanmaya hazırdı.
    • O, eski bir atasözünü benimsemişti: Kârlar aylarca birikebilir, ancak bir gecede yok olabilir.

      Artık Alex korkmuyor. Çeşitlendirme sayesinde şansları daha yüksek.

      Proje Teklifi

      Alex deneyimlerini paylaşıyor:

      • 10.000 dolarlık bir cent hesabını sadece 100 dolarlık sermaye ile kullanın.
      • Motoru günde bir kez çalıştırın veya başka bir çiftle değiştirin.
      • 1 hafta ile 1 ay içinde %100 getiri hedefliyoruz.
      • 10 gerçek hesap için 10 motor mevcuttur.

        Alex öyküsünü şu güçlü cümleyle bitiriyor:
        "Eğer alım satım kumar ise, çoklu çift stratejisiyle kumar oynamak dengeyi ve gerçek kazanç fırsatlarını bulmanın yoludur."

        Attention:  For members, when using the " Games Changer – 20 Pairs in One " for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. ---
        Additional extras : The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a free premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot,
        for renters with a one-year contract.         [Terms and Conditions apply]
        Önerilen ürünler
        Harvest FX
        Sayan Vandenhout
        4.56 (9)
        Uzman Danışmanlar
        Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
        FREE
        Lucifer HFT Gold
        Hossein Davarynejad
        4 (12)
        Uzman Danışmanlar
        //// LUCIFFER HFT GOLD  /// Ultra-Fast Scalping EA for XAUUSD (M1)                    Link of Best Broker for HFT GOLD        https://vtm.pro/QJjeIz LUCIFFER HFT GOLD is a high-frequency trading robot designed for scalping gold (XAUUSD) on the M1 timeframe. It is built for speed, precision, and consistency in both calm and volatile markets. This EA is developed for traders who require stable, real-world performance. LUCIFFER HFT GOLD performs best when used on a low-latency VPS connected
        FREE
        SAAD TrendTracker
        Adnan Iqbal
        4.03 (34)
        Uzman Danışmanlar
        SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
        FREE
        KingBoxGold
        Nguyen Cong Hoan
        Uzman Danışmanlar
        Running accounts 5000$ or more Specialize in XAUUSD pair Lot -  Startot . Auto-BUY-SELL -      allows to buy or sell. Auto-Grid   -    ON/OFF AutoLot  - ON/OFF TP - Takeprofit   -pips. SL - No Stoploss. Magic -  Number magic. Capital Mangement   - ON/OFF. GridStep - Grid     replace for Stoploss = Pips. Comment  - KING Profit - $ The tactics we use are always profitable. try it out in the demo account before it goes live Profit from 20-30% per month.
        FREE
        Stratos Bora
        Michela Russo
        4.71 (70)
        Uzman Danışmanlar
        Stratos Bora is a trading robot  for the trading on forex. Designed to harness the power of the Ichimoku Kinko Hyo indicator, it offers 12 strategies to cater to every trader's style. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Stratos Bora provides a seamless trading experience, ensuring you're always at the forefront of market opportunities. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive additional set files ! Do you want a powerful EA? Ch
        FREE
        PZ Goldfinch Scalper EA
        PZ TRADING SLU
        2.73 (41)
        Uzman Danışmanlar
        This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
        FREE
        QuanticX Multi Indices Mt4
        QuanticX
        5 (1)
        Uzman Danışmanlar
        QuanticX MultiIndices QuanticX MultiIndices Welcome to QuanticX MultiIndices, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading experience on four prominent indices: US500, US30, Nasdaq, and DE30 (Dax). Our commitment to transparency and responsible trading ensures a secure and reliable approach to algorithmic trading. Key Features and Risk Management Timeframe: QuanticX MultiIndices operates exclusively on the 1-hour (1H) timeframe. Risk Management: You have the flexibility to customize
        FREE
        Simple RSI Forex Trading Strategy
        Victor Manuel Valderrama Zamora
        4 (1)
        Uzman Danışmanlar
        Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
        FREE
        Reversal Monster Mini
        Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
        Uzman Danışmanlar
        The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
        FREE
        Night Scalper EA Lite
        Robots4Forex Ltd
        2.33 (3)
        Uzman Danışmanlar
        The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
        FREE
        EA Scalping Expert
        Gerard Valldosera Gomez
        3 (1)
        Uzman Danışmanlar
        This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
        FREE
        Kusama
        Todd Terence Bates
        4.5 (2)
        Uzman Danışmanlar
        Kusama is an automated trading system that uses and candlestick patterns in combination with Standard Deviation calculations to open and close trades. This Expert Advisor is designed specifically for the USDJPY H1 Foreign Exchange(FX) market to open, monitor, modify and adjust orders automatically. Entry signals utilize  Shooting Star Candlestick patterns  and  Hammer Candlestick patterns . Long Exit Signals work on the Bearish Engulfing Candlestick patterns in combination with Standard Deviati
        FREE
        Trend Analizer Bot
        Pavel Predein
        4.5 (2)
        Uzman Danışmanlar
        Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
        FREE
        Forex Seeker
        Sayan Vandenhout
        Uzman Danışmanlar
        Forex Seeker  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $2000
        FREE
        CCI and ATR Trader
        Evgeniia Terekhova
        2.33 (3)
        Uzman Danışmanlar
        Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
        FREE
        The Arrow Scalper
        Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
        1 (2)
        Uzman Danışmanlar
        Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
        FREE
        CasinoMachine
        Christoph Karl Peter Engelhardt
        Uzman Danışmanlar
        This is a gamble Expert Advisor!! It will open randomly trades on markets which are in your watchlist (left). You select how much you will risk. It uses the  compound interest effect. Example: Starting with $10 1. Trade + $10 -> $20 2. Trade + $20 -> $40 3. Trade + $40 -> $80 4. Trade + $80 -> $160 5. Trade + $160 -> $320 6. Trade + $320 -> $640 .. and so on! If you reach the 17th trade sucessfully, you have over 1 Million Dollar!! (Starting with $10) It risks max. 90% of your money stake, to
        FREE
        Mirror Copier Master MT4
        Agus Santoso
        5 (1)
        Yardımcı programlar
        TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
        FREE
        Eurusd Auto Trading Bot
        Gabriel Beaird
        4 (2)
        Uzman Danışmanlar
        Fully Automated And ready just follow the instructions below to see it work right. Enjoy!  MINIMUM ACCOUNT SIZE - $500 RECCOMENDED ACCOUNT SIZE - $1000 For EurUSD Trade On 15M Candle For IG broker  Another broker it works on is OANDA but I run mine on IG Comes ready as is all you need to do is make sure the above is correct and then run it on EUR USD (15M) Goes off of equity in the account I have worked on this EA on and off and now I think it has enough data and backtesting to give to you al
        FREE
        PZ MA Crossover EA
        PZ TRADING SLU
        3.88 (25)
        Uzman Danışmanlar
        Bu EA, Hareketli Ortalama Geçişlerini kullanarak işlem yapar. Tamamen özelleştirilebilir ayarlar, esnek pozisyon yönetimi ayarları ve ayrıca özelleştirilebilir ticaret oturumları ve martingale ve ters martingale modu gibi birçok kullanışlı özellik sunar. [ Kurulum Kılavuzu | Güncelleme Kılavuzu | Sorun Giderme | SSS | Tüm Ürünler ] Kullanımı ve denetlenmesi kolay Tamamen özelleştirilebilir hareketli ortalama ayarları İki farklı ticaret davranışı uygular Özelleştirilebilir başa baş, SL, TP ve ta
        FREE
        EA Gap Catcher
        Mikita Kurnevich
        5 (3)
        Uzman Danışmanlar
        Read more about my products EA Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
        FREE
        Vanexio
        Sayan Vandenhout
        Uzman Danışmanlar
        VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
        FREE
        Implied Trader
        Ciprian Ghebanoaei
        Uzman Danışmanlar
        Implied Trader   is a fully automatic, professional trading robot designed specifically for the foreign exchange market   AUDCAD M30 timeframe. Parameter configuration is not necessary for EA. Only the size of the lot you intend to use needs to be chosen. 0.1 is the suggested lot size for a $2000 account. You can raise the lot size correspondingly if your account has more money. It has an intelligent algorithm that recognizes the trend. On the basis of the trend direction, the expert places orde
        FREE
        Long Waiting MT4
        Aleksandr Davydov
        Uzman Danışmanlar
        Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
        FREE
        Project Tiptop
        Joel Protusada
        Uzman Danışmanlar
        T I P T O P    Tiptop is a trend following Expert Advisor that runs its own proprietary analysis and algorithm. No indicator is used to analyze the entry point. It based it only with each price bar movement and closing price. Same logic with "Volatility Watcher". For the exit plan, it uses the proprietary Sequence Method and implement the cut-losses-and-let-the-profit-run strategy. You will be surprised that at the closing of all trades, almost most of them are having a positive p
        FREE
        Morning Luck
        Pavel Predein
        4.8 (5)
        Uzman Danışmanlar
        Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
        FREE
        Grid Assistant Pro
        Alessandro De Cristofaro
        Yardımcı programlar
        Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
        FREE
        Super MataELang Limited
        Agus Wahyu Pratomo
        Uzman Danışmanlar
        EA SUPER MATAELANG Limited Big Promo For 5 first buyer will get $65 price ==>> next price will Up to $XXXXX This is the Free Version of  EA SUPER MATAELANG PRO It cannot set the Lotsize. By default is 0.001. Plase buy Pro version  Link Pro Version :  https://www.mql5.com/en/market/product/87076 This EA uses some very sophisticated indicators. Can detect trend direction with high accuracy. It also has a safety system to anticipate if the price direction is not in the same direction as the posit
        FREE
        Skull Per
        Che Jeib Che Said
        4 (1)
        Uzman Danışmanlar
        Skull Per https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This is a fully functional Expert Advisor. It is intended for trading major currency pairs with small spread. It uses scalping technique for quick profit and easy to use with simple input parameters. Input Max Spread:  maximum spread allowable for trading. Magic No: unique expert number. Lot: size of lot. Lot Multiplier: size of subsequent lot by multiplication. Take Profit: take profit in pips. Stop Loss: stop loss in pips. Trail
        FREE
        Grid Averaging Pro MT4
        Mean Pichponreay
        Uzman Danışmanlar
        Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
        Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
        AI Forex Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.69 (13)
        Uzman Danışmanlar
        AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
        Quantum Emperor MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        4.85 (171)
        Uzman Danışmanlar
        Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
        Vortex Gold MT4
        Stanislav Tomilov
        5 (20)
        Uzman Danışmanlar
        Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
        Quantum King MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        5 (1)
        Uzman Danışmanlar
        Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT5 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural       İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum
        Jesko
        Cence Jk Oizeijoozzisa
        Uzman Danışmanlar
        Jesko EA –  Jesko, yıllardır test edilmiş ve optimize edilmiş bir stratejiye dayanan özel bir Uzman Danışman (EA)’dır. Gerçek hesaplarda test edilmiş ve sürekli olarak karlı ve düşük riskli performans göstermiştir. Şimdi, herkese açık hale getirmeye karar verdik. Signal live      Dört aylık canlı hesap  Kolay kurulum Her broker ile çalışır (ECN hesap önerilir)  Minimum depozito: 100 USD  7/24 destek Jesko’yu bir kez satın alın – diğer ürünlerimizi ücretsiz edinin! 1,5 dakikalık altın Backtest i
        Aura Black Edition
        Stanislav Tomilov
        4.6 (20)
        Uzman Danışmanlar
        Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
        Goldex AI
        Mateo Perez Perez
        4.29 (28)
        Uzman Danışmanlar
        Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
        EA Gold Stuff
        Vasiliy Strukov
        4.73 (1071)
        Uzman Danışmanlar
        EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
        Golden Mirage mt4
        Michela Russo
        5 (2)
        Uzman Danışmanlar
        Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
        Gold Emperor EA
        Dmitriq Evgenoeviz Ko
        2 (1)
        Uzman Danışmanlar
        Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
        EA Game Changer
        Vasiliy Strukov
        5 (3)
        Uzman Danışmanlar
        Game Change EA, Game Changer göstergesine dayalı bir trend takip sistemidir. Kırmızı bir nokta oluştuğunda otomatik olarak satış yapar ve trendin olası bir sonunu işaret eden sarı bir X işareti görünene kadar satış yönünde devam eder. Aynı mantık alım işlemleri için de geçerlidir. Mavi bir nokta belirdiğinde EA alım yapmaya başlar ve sarı bir X işareti algılanır algılanmaz alım döngüsünü kapatır. Bu EA, herhangi bir döviz çifti ve herhangi bir zaman dilimi için uygundur, ancak M15 zaman dilimind
        Trend AI EA
        Ramil Minniakhmetov
        4.86 (42)
        Uzman Danışmanlar
        Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
        XG Gold Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.32 (38)
        Uzman Danışmanlar
        The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
        The Golden Way
        Lin Lin Ma
        Uzman Danışmanlar
        The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
        Advanced Multi Scalping EA m
        DMITRII GRIDASOV
        5 (1)
        Uzman Danışmanlar
        ADVANCED MULTI SCALPING EA - tamamen otomatik çok çiftli işlem sistemidir - istikrarlı büyüme ile çok güvenlidir. Bu karlı scalping EA şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir - ayda yaklaşık 70-100 işlem alır. Test ve işlem için EA Set_files'ı indirin: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA'nın Özellikleri: - Ek spread ayarları. - Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlanabilir Stop Loss. - Uzun/K
        The Gold Reaper MT4
        Profalgo Limited
        4.58 (31)
        Uzman Danışmanlar
        PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
        Bazooka EA
        Davit Beridze
        Uzman Danışmanlar
        Bazooka EA – MT4 için Trend ve Momentum Uzman Danışmanı Varsayılan ayarlar, 2024 yılının başından günümüze kadar GOLD M5 (Open Prices yöntemi) üzerinde EA backtesti yapmak için yapılandırılmıştır. Diğer zaman dilimleri için en uygun ayarları yorumlar bölümünde bulabilirsiniz. Bazooka EA , MetaTrader 4 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Piyasanın yönlü hareketlerini işlemeye odaklanır ve trend doğrulaması ile momentum filtrelemesini birlikte kullanır. EA, kont
        Javier Gold Scalper V2
        Felipe Jose Costa Pereira
        5 (3)
        Uzman Danışmanlar
        Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
        Theranto v3
        Hossein Davarynejad
        Uzman Danışmanlar
        //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
        EA Black Dragon
        Ramil Minniakhmetov
        4.75 (562)
        Uzman Danışmanlar
        EA Black Dragon, Black Dragon göstergesinde çalışır. EA, göstergenin rengine göre bir ticaret açar, ardından emir ağını artırmak veya zararı durdur ile çalışmak mümkündür. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tüm ayarlar burada bulunabilir! Gelen parametreler: · Yeni seri aç - Doğru/Yanlış - tüm siparişler kapatıldık
        Capybara
        Sergey Kasirenko
        4.71 (52)
        Uzman Danışmanlar
        Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
        The Infinity EA MT4
        Abhimanyu Hans
        3.77 (31)
        Uzman Danışmanlar
        ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
        EA Legendary Scalper MT4
        Ruslan Pishun
        Uzman Danışmanlar
        Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
        Blox
        Cence Jk Oizeijoozzisa
        5 (2)
        Uzman Danışmanlar
        2025’in en güçlü otomatik işlem stratejilerinden biri 2025 yılında kullanılan en güçlü manuel işlem stratejilerinden birini, TMA (Triangular Moving Average) ve CG mantığı temel alınarak tam otomatik bir Expert Advisor’a (EA) dönüştürdük. 550 $ fiyatla yalnızca bir adet kaldı. Bundan sonra fiyat 650 $ ve 750 $ olacak, nihai fiyat ise 1200 $ olarak belirlenecek. Canlı sinyal >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Tıkla Bu EA, hassas girişler, akıllı bekleyen emirler ve sıkı risk yönetimi i
        Gold King AI MT4
        Rodrigo Arana Garcia
        5 (1)
        Uzman Danışmanlar
        Bu fiyata sadece 1/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 250$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
        Goldzilla Scalping
        Gun Gun Gunawan
        1 (1)
        Uzman Danışmanlar
        Goldzilla Scalping M1 Check My portofolio MQL5 Algo Trading Community https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professional Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using a scalping strategy on the M1 timeframe . This EA is built to capture short-term price movements in the highly volatile gold market while maintaining strict risk control and trade discipline . Precision Scalping on M1 Opt
        XAU Flux MT4
        Burak Baltaci
        Uzman Danışmanlar
        XAU FLUX - Professional Gold Scalping Expert Advisor XAU FLUX, altın piyasasında hızlı ve disiplinli işlem yapmak için tasarlanmış profesyonel bir ticaret robotudur. Günlük küçük fiyat hareketlerinden istikrarlı kazançlar elde etmeyi hedefleyen trader'lar için geliştirilmiştir. Temel Özellikler: XAU FLUX, M1 & M5 zaman diliminde çalışarak piyasadaki mikro fırsatları değerlendiren gelişmiş bir scalping sistemi kullanır. EA, piyasa koşullarını sürekli analiz ederek uygun giriş noktalarını belirler
        ORIX mt4
        Leonid Arkhipov
        5 (1)
        Uzman Danışmanlar
        ORIX System , GBPUSD döviz çifti için M5 zaman diliminde özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiş, piyasa yapısı ve fiyat davranışının derin analizine dayanan algoritmik bir işlem sistemidir. Expert Advisor standart gösterge sinyallerini kullanmaz ve basitleştirilmiş işlem şablonlarıyla işlem yapmaz. Sistemin temelinde, impuls, duraklama, likidite ve fiyat tepkisi prensiplerine dayalı olarak oluşturulmuş kendine özgü bir piyasa bağlamı belirleme mantığı yer alır. Algoritma piyasayı gerçek z
        Fundamental Trader
        Sara Sabaghi
        4.82 (17)
        Uzman Danışmanlar
        Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental trader, finansal piyasa yatırımcılarının EA bilgi verileriyle akıllı kararlar almasına yardımcı olan bir ticaret asistanıdır. Bu EA, para birimlerinin temel önyargısı, bir çift üzerindeki Gerçek zamanlı perakende tüccarlar oranı duyarlılığı, Banka ve enstitü tahmini, COT rapor verileri ve karmaşık bir EA panelindeki diğer veriler gibi gerekli tüm bilgileri yakalamak için çevrimiçi kaynakları kullanır. Kısaca, Manuel tüccarların daha iyi kararlar alması
        Gann Gold EA MT4
        Elif Kaya
        5 (2)
        Uzman Danışmanlar
        Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
        Yazarın diğer ürünleri
        GaMBLeRs
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Uzman Danışmanlar
        GaMBLeRs – Hesap Büyümesini Hızlandıran Akıllı Alım Satım Makinesi [   Kuantum Alım Satım Makinesi]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs, finansal piyasalarda başarının cesaret, risk alma ve disiplinli strateji gerektirdiğini anlayan, güçlü zihinsel dayanıklılığa sahip yatırımcılar için tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA) ürünüdür. Bu ürün, yapay zekayı, etkileşimli bir paneli ve otomatik işlem sistemlerini birleştirerek hesap büyümesinde katlanarak artış
        Predator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (4)
        Uzman Danışmanlar
        Predator IQ7 – Ticarette Akıllı Avcı We are looking for       yetenekli avcılar       fethetmeye hazır       Predator IQ7       — talebi üzerine titizlikle tasarlanmış gelişmiş bir görsel ticaret analizcisi       Dünya çapında profesyonel tüccarlar   . Tarafından desteklenmektedir       Hazır navigasyon araçlarıyla   Predator IQ7, yalnızca güçlü değil aynı zamanda       sezgisel ve bağımlılık yapıcı       Analitik içgüdülerinize. Tüm yeteneklerini kelimelerle anlatmak zor. Bu ürün, doğal "pazar
        FREE
        HiLoTren IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Göstergeler
        HiLoTren IQ7 — Akıllı Pazar Sınırları ve Pivot Haritalama İşlem seviyelerinizi yapay zeka hassasiyetiyle tanımlayın. HiLoTren IQ7,   Pivot Noktalarını   ,   Direnç (R1–R3)   ve   Destek (S1–S3)   bölgelerini doğrudan grafiğinize otomatik olarak çizen akıllı bir   pivot tabanlı göstergedir   . Piyasa sınırlarını, geri dönüş bölgelerini ve trend devam seviyelerini   belirlemek için net bir görsel çerçeve sağlar; tüm bunlar gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Ana Özellikler   Otomatik Pivot Motoru
        FREE
        HOT Predator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Uzman Danışmanlar
        HOT Predator IQ7 – Ticarette Akıllı Avcı Ücretsiz Sürüm – Premium'a Geçmeden Önce İçgüdülerinizi Keşfedin Uygun Fiyatlı Güç. Üstün Zeka. Denemek %100 Ücretsiz. "HOT Quantum IQ7 8 Sembolleri" {/market/product/153368} ve "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" {   /market/product/153369}   ürünlerinde   premium sürümü   gördüyseniz Bu   ücretsiz sürüm,   tam profesyonel pakete yükseltmeden önce görsel pazar avcılığı sanatını keşfetmenize, öğrenmenize ve ustalaşmanıza olanak sağlamak için yaratılmış   bir başl
        FREE
        XBot Quantum IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Uzman Danışmanlar
        Hey, iş adamı dostum— Bu sıradan bir promosyon değil. Bu, sizinle birlikte bu alanda çalışmış birinin size sunduğu özel bilgiler . Sadece bir ürün sunmuyoruz; size daha akıllı ve daha keskin bir ticaret geleceğinin anahtarlarını veriyoruz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. Evet, bu inşa ettiğimiz şeyin sadece küçük bir kısmı. Ama bu küçük ayrıntı bile oyun tarzınızı değ
        EA Quantum IQ7 ALL in ONE
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Uzman Danışmanlar
        It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
        Oscillator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Göstergeler
        EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
        FREE
        EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (1)
        Uzman Danışmanlar
        Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Öneri: Bu ürün, teorik karmaşıklıktan kaçınarak titizlikle pratiklik için tasarlanmıştır ve gözlemsel bir refleks olarak yalnızca bilinçaltı zihne güvenir. Sonuç olarak, beyin bilgileri doğal olarak karmaşık bir şekilde kavrayacak ve başarılı ticareti gelişt
        VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (1)
        Uzman Danışmanlar
        The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişm
        Ai Panel Genius X4
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Uzman Danışmanlar
        [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişmiş 'wysiwyg' görsel sunumunda anında sağlar. Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkes sıkıcı teor
        GOLD Predator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Uzman Danışmanlar
        Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Değerli Meslektaşım, şeffaflık ve güvenilirlikle öne çıkan, aylık minimum %5 kâr hedefi garanti eden güvenli bir işlem Uzman Danışman (EA) robotu arıyorsanız, size şu teklifi sunuyorum: Altın madenciliği için tasarlanmış EA-ThinkBot IQ7 Predator artık değerlendirme
        AI Stardust GOLD Farm Project
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Uzman Danışmanlar
        “GOLD FARM – 10 accounts, 1 vision: building massive probabilities with AI at its core!” Ürün Özeti Ai Stardust – GOLD FARM Project     is an Expert Advisor designed to replicate the operations of modern fund managers by distributing risk across     10 autonomous accounts   . Each account runs its own strategy, yet collectively they form a diversified portfolio. With     50% contribution from AI as algorithm analyst and software creator   , GOLD FARM generates massive probabilities that a singl
        Roulette 20 Pairs
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Uzman Danışmanlar
        Roulette 20 Pairs — The Elite Arena - “20 Çiftle İşlem Yapmak: Ruletin heyecanı, stratejinin gücü.” - "Şans çarkını çevirin - 20 çift, sonsuz fırsat." - "Ticaret yapmanın adrenalinini hissedin, tıpkı masaya fiş koymak gibi, ama gerçek kontrolle." - "Çoklu çift alım satımı rulet masanız gibidir: daha fazla seçenek, daha fazla kazanma şansı." - "Sadece bir tahmin değil, ustalaşabileceğiniz bir olasılık oyunu." Alım satım neden kumarla ilişkilendirilir? D I S C R I P T I O N R
        EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Uzman Danışmanlar
        [As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Öneri: Bu ürün, teorik karmaşıklıktan kaçınarak titizlikle pratiklik için tasarlanmıştır ve gözlemsel bir refleks olarak yalnızca bilinçaltı zihne güvenir. Sonuç olarak, beyin bilgileri doğal olarak karmaşık b
        VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (1)
        Uzman Danışmanlar
        The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   Otonom bilişim,   hedef ve çıkarım odaklı mekanizmalara dayalı olarak robotik ve etkileşimli uygulamaları otonom olarak gerçekleştiren akıllı bir bilişim yaklaşımıdır. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişmiş '
        Ai Panel Genius X5
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Uzman Danışmanlar
        [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişmiş 'wysiwyg' görsel sunumunda anında sağlar. Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkes sıkıcı teor
        Filtrele:
        İnceleme yok
        İncelemeye yanıt