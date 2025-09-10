Rsi Divergence Scanner Dashboard MT4

RSI Divergence Multicurrency Scanner Dashboard for MT4, birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde RSI (Göreceli Güç Endeksi) Diverjans sinyallerini verimli bir şekilde tespit etmeye yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu tarayıcı, merkezi bir gösterge panelinden gerçek zamanlı taramalar ve bildirimler sağlayarak, piyasa dönüşü için potansiyel fırsatları kolayca tanımlar. Ana döviz çiftleri, minör döviz çiftleri veya egzotik döviz çiftleri ile işlem yapıyorsanız, tarayıcı geniş bir piyasa kapsama alanı sunar ve ticaret stratejinize uyacak şekilde özelleştirilebilir ayarlar sağlar. Geçmiş sinyalleri gözden geçirmek, grafikler arasında kolayca geçiş yapmak ve ayarları düzenlemek, bu aracı kullanarak her bir grafiği sürekli izlemeye gerek kalmadan bilinçli kararlar almanızı sağlar. Piyasayı önceden tahmin edin ve bu önemli aracı kullanarak giriş noktalarınızı optimize edin.

Ana Özellikler

Kolay Çoklu Döviz Çifti Tarama: Birden fazla döviz çiftini gerçek zamanlı olarak izleyin ve grafikler arasında manuel geçiş yapmadan hemen RSI Diverjans sinyallerini tespit edin.

Gösterge Paneli Özeti: Farklı döviz çiftleri için boğa ve ayı RSI Diverjans sinyallerini açık ve kullanıcı dostu bir gösterge panelinde görüntüleyin.

Geçmiş Sinyalleri Takip Etme: Geçmişteki RSI Diverjans sinyallerini gözden geçirin ve ticaret stratejinizi iyileştirmek için performanslarını analiz edin.

Çoklu Zaman Dilimi Tarama: Kısa vadeli veya uzun vadeli ticaret fırsatları için farklı zaman dilimlerini tarayın.

Grafikler Arası Sorunsuz Geçiş: Gösterge panelinden döviz çiftlerini kolayca değiştirin ve RSI göstergesini tek tıklama ile yükleyin.

Özelleştirilebilir Ayarlar: RSI parametrelerini ayarlayın, zaman dilimlerini seçin ve ticaret tercihlerinize göre sinyalleri filtreleyin.

Gerçek Zamanlı Bildirimler: Yeni bir RSI Diverjans sinyali tespit edildiğinde, pop-up pencereleri, e-posta veya mobil push bildirimleri ile anında bildirim alın.

Not: Bu tarayıcı, potansiyel RSI Diverjans sinyallerini tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır. Kullanıcı adına otomatik ticaret gerçekleştirmez.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için benimle iletişime geçin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümünü denemek isterseniz, profil bölümümden benimle iletişime geçebilirsiniz.



