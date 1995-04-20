Rsi Divergence Scanner Dashboard MT4

RSI Divergence Multicurrency Scanner Dashboard for MT4 es una herramienta potente diseñada para ayudar a los traders a detectar eficazmente las señales de divergencia RSI (Índice de Fuerza Relativa) en múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Este escáner simplifica la identificación de posibles oportunidades de reversión del mercado, proporcionando escaneo en tiempo real y alertas directamente desde un panel centralizado. Ya sea que esté operando con pares principales, menores o exóticos, el escáner ofrece una amplia cobertura del mercado y opciones de configuración personalizables para adaptarse a su estrategia de trading. Al revisar las señales históricas, navegar fácilmente entre gráficos y ajustar configuraciones, esta herramienta le permite tomar decisiones informadas sin la necesidad de monitorear cada gráfico manualmente. Manténgase por delante de los movimientos del mercado y optimice sus entradas con esta herramienta esencial para los traders.

Características clave

Escaneo multicurrency sin esfuerzo: Monitoree múltiples pares de divisas en tiempo real y detecte señales de divergencia RSI instantáneamente sin necesidad de cambiar manualmente entre gráficos.

Visión general del panel: Visualice las señales de divergencia RSI alcistas y bajistas en diferentes pares de divisas con un panel claro y fácil de usar.

Seguimiento de señales históricas: Revise las señales históricas de divergencia RSI y analice su desempeño para perfeccionar su estrategia de trading.

Escaneo en múltiples marcos de tiempo: Escanee diferentes marcos de tiempo para oportunidades de trading a corto o largo plazo.

Navegación fluida de gráficos: Cambie fácilmente entre pares de divisas desde el panel y cargue el indicador RSI con un solo clic.

Configuraciones personalizables: Ajuste los parámetros de RSI, seleccione marcos de tiempo y filtre señales según sus preferencias de trading.

Alertas en tiempo real: Reciba notificaciones instantáneas por ventana emergente, correo electrónico o notificaciones push móviles cuando se detecte una nueva señal de divergencia RSI.

Nota: Este escáner está diseñado para detectar y notificar señales potenciales de divergencia RSI. No realiza operaciones automáticamente por el usuario.

Ver todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

¿Quieres probar la versión de prueba gratuita de 7 días? No dudes en contactarme a través de la sección de perfil.



