Rsi Divergence Scanner Dashboard MT4

RSI Divergence Multicurrency Scanner Dashboard for MT4 é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar os traders a detectar de forma eficiente os sinais de divergência RSI (Índice de Força Relativa) em múltiplos pares de moedas e intervalos de tempo. Este scanner simplifica a identificação de possíveis oportunidades de reversão do mercado, fornecendo varredura em tempo real e alertas diretamente de um painel centralizado. Seja operando com pares principais, menores ou exóticos, o scanner oferece ampla cobertura de mercado e opções de configuração personalizáveis para se ajustar à sua estratégia de trading. Ao revisar sinais históricos, navegar facilmente entre gráficos e ajustar configurações, esta ferramenta permite que você tome decisões mais informadas sem precisar monitorar manualmente cada gráfico. Fique à frente dos movimentos do mercado e otimize suas entradas com esta ferramenta essencial para traders.

Características principais

Varredura multicurrency sem esforço: Monitore múltiplos pares de moedas em tempo real e detecte sinais de divergência RSI instantaneamente sem a necessidade de trocar de gráfico manualmente.

Visão geral do painel: Visualize sinais de divergência RSI de alta e baixa em diferentes pares de moedas com um painel claro e fácil de usar.

Acompanhamento de sinais históricos: Revise sinais históricos de divergência RSI e analise seu desempenho para aprimorar sua estratégia de trading.

Varredura em múltiplos intervalos de tempo: Realize varreduras em diferentes intervalos de tempo para oportunidades de trading de curto ou longo prazo.

Navegação contínua entre gráficos: Troque facilmente entre pares de moedas a partir do painel e carregue o indicador RSI com um único clique.

Configurações personalizáveis: Ajuste os parâmetros do RSI, selecione intervalos de tempo e filtre sinais conforme suas preferências de trading.

Alertas em tempo real: Receba alertas instantâneos por janela pop-up, e-mail ou notificações push no celular quando um novo sinal de divergência RSI for detectado.

Nota: Este scanner foi projetado para detectar e notificar sinais potenciais de divergência RSI. Ele não realiza operações automaticamente em nome do usuário.

Entre em contato comigo para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Gostaria de experimentar a versão de teste gratuita por 7 dias? Fique à vontade para entrar em contato comigo através da seção de perfil.



