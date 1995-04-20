Rsi Divergence Scanner Dashboard MT4

RSI Divergence Multicurrency Scanner Dashboard for MT4 は、複数の通貨ペアおよびタイムフレームにわたるRSI（相対力指数）ダイバージェンス信号を効率的に検出するために設計された強力なツールです。このスキャナーは、市場の反転の潜在的なチャンスを簡単に特定でき、中央のダッシュボードからリアルタイムのスキャンとアラートを提供します。主要通貨ペア、マイナー通貨ペア、エキゾチック通貨ペアを取引している場合でも、このスキャナーは広範囲の市場をカバーし、あなたの取引戦略に合わせたカスタマイズ可能な設定を提供します。過去の信号を確認し、チャートを簡単に切り替えて設定を調整することで、このツールを使用して各チャートを常に監視することなく、情報に基づいた意思決定を行うことができます。市場の動きを先取りし、エントリーポイントを最適化するためのこの重要なツールを活用しましょう。

主な特徴

  • 効率的なマルチ通貨ペアスキャン：複数の通貨ペアをリアルタイムで監視し、手動でチャートを切り替えることなく、RSIダイバージェンス信号を即座に検出します。

  • ダッシュボードの概要：さまざまな通貨ペアにおけるRSIダイバージェンスの強気および弱気信号を、明確で使いやすいダッシュボードで表示します。

  • 過去の信号追跡：過去のRSIダイバージェンス信号を確認し、そのパフォーマンスを分析して取引戦略を改善します。

  • 複数のタイムフレームスキャン：短期および長期の取引機会に合わせたタイムフレームをスキャンします。

  • チャート間のシームレスな移動：ダッシュボードから通貨ペアを簡単に切り替え、RSIインディケーターを1クリックで読み込みます。

  • カスタマイズ可能な設定：RSIのパラメータを調整し、タイムフレームを選択し、取引の好みに合わせて信号をフィルタリングします。

  • リアルタイムアラート：新しいRSIダイバージェンス信号が検出された際に、ポップアップウィンドウ、Eメール、またはモバイルプッシュ通知で即座に通知を受け取ります。

注意： このスキャナーはRSIダイバージェンスの潜在的な信号を検出して通知することを目的としており、ユーザーの代わりに自動的に取引を実行することはありません。

私のすべての製品を見る: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

サポートが必要な場合はお問い合わせください: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7日間の無料トライアル版を試してみたい場合は、私のプロフィールセクションからご連絡ください。


