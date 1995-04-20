Rsi Divergence Scanner Dashboard MT4

RSI Divergence Multicurrency Scanner Dashboard for MT4 — это мощный инструмент, предназначенный для помощи трейдерам в эффективном обнаружении сигналов дивергенции RSI (Индекс относительной силы) на нескольких валютных парах и таймфреймах. Этот сканер упрощает идентификацию потенциальных рыночных разворотов, предлагая сканирование в реальном времени и уведомления прямо с центральной панели инструментов. Независимо от того, торгуете ли вы основными, вторичными или экзотическими парами, сканер предоставляет широкий охват рынка и настраиваемые параметры, соответствующие вашей торговой стратегии. Просматривая исторические сигналы, легко переключаясь между графиками и настраивая параметры, этот инструмент позволяет вам принимать более обоснованные решения без постоянного мониторинга каждого графика. Опережайте рынок и улучшайте свои входы с этим важным инструментом для трейдеров.

Основные особенности

Простое сканирование мультивалютных пар: следите за несколькими валютными парами в реальном времени и мгновенно обнаруживайте сигналы дивергенции RSI без необходимости переключать графики.

Обзор наглядной панели: смотрите бычьи и медвежьи сигналы дивергенции RSI по различным валютным парам с четкой и удобной панелью.

Отслеживание исторических сигналов: просматривайте предыдущие сигналы дивергенции RSI и анализируйте их результаты для улучшения вашей торговой стратегии.

Многотаймфреймовое сканирование: сканируйте различные таймфреймы для краткосрочных или долгосрочных торговых возможностей.

Легкое переключение между графиками: переключайтесь между валютными парами с панели и загружайте индикатор RSI одним щелчком.

Настройки под ваш стиль: регулируйте параметры RSI, выбирайте таймфреймы и фильтруйте сигналы в соответствии с вашими предпочтениями.

Оперативные уведомления: получайте мгновенные уведомления через всплывающее окно, по электронной почте или через push-уведомления на мобильном устройстве, когда обнаружен новый сигнал дивергенции RSI.

Примечание: Этот сканер предназначен для обнаружения и уведомления о потенциальных сигналах дивергенции RSI. Он не выполняет сделки автоматически от имени пользователя.

Проверьте все мои продукты: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Связаться со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Хотите получить бесплатную пробную версию на 7 дней? Свяжитесь со мной через раздел профиля.



