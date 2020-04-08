Angular Trend Lines
Trend göstergeleri, finansal piyasalarda işlem yaparken kullanılan teknik analiz alanlarından biridir.
Angular Trend Lines indikatörü - trend yönünü kapsamlı bir şekilde belirler ve giriş sinyalleri üretir. Mumların ortalama yönünü yumuşatmanın yanı sıra
Trend çizgilerinin eğim açısından da yararlanılır. Eğim açısının hesaplanmasında Gann açılarının inşa ilkesi esas alındı.
Teknik analiz göstergesi mum çubuğu yumuşatması ile grafik geometrisini birleştirir.
İki tür trend çizgisi ve ok vardır: Kırmızı çizgiler ve oklar yükseliş yönü içindir. Mor çizgiler ve oklar düşüş yönü içindir.
Gösterge yetenekleri
Göstergenin kullanımı ve parametrelerinin yapılandırılması kolaydır, trend analizi için ve emir açma sinyalleri almak için kullanılabilir.
İndikatör yeniden boyanmaz, mumun kapanışında oklar belirir.
Sinyal oluştuğunda birden fazla türde uyarı sağlar.
Her türlü finansal enstrümanda kullanılabilir (Forex, kripto paralar, metaller, hisse senetleri, endeksler.)
Gösterge her zaman diliminde ve grafikte çalışabilir.
Gösterge, işlemciye yük bindirmeyen hafif algoritmalar kullanır ve bu sayede birden fazla pencerede kullanım imkânı sağlar.
Zaman dilimine ve işlem yöntemine göre parametreleri seçin.
Ana giriş parametreleri
Period - Analiz hesaplamasında kullanılacak mum sayısı.
Angle - Trend çizgilerinin eğimi.
