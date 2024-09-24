Rsi Divergence Scanner Dashboard MT4
- Biswarup Banerjee
- Versione: 5.0
- Aggiornato: 10 settembre 2025
- Attivazioni: 20
RSI Divergence Multicurrency Scanner Dashboard for MT4 è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a rilevare efficacemente i segnali di divergenza RSI (Relative Strength Index) su più coppie di valute e timeframes. Questo scanner semplifica l'identificazione dei segnali di inversione del mercato, fornendo una scansione in tempo reale e avvisi direttamente da un dashboard centrale. Che tu stia negoziando coppie di valute principali, minori o esotiche, lo scanner offre una copertura del mercato ampia e impostazioni personalizzabili che si adattano alla tua strategia di trading. Esaminando i segnali storici, passando facilmente tra i grafici e regolando le impostazioni, questo strumento ti consente di prendere decisioni informate senza dover monitorare continuamente ogni grafico. Rimani un passo avanti rispetto al mercato e ottimizza i tuoi punti di ingresso con questo strumento essenziale.
Caratteristiche principali
-
Scansione multivaluta semplice: monitora più coppie di valute in tempo reale e rileva istantaneamente i segnali di divergenza RSI senza dover cambiare manualmente i grafici.
-
Panoramica del dashboard: visualizza i segnali di divergenza RSI rialzisti e ribassisti per diverse coppie di valute su un dashboard chiaro e facile da usare.
-
Monitoraggio dei segnali storici: esamina i segnali di divergenza RSI passati e analizza le loro performance per ottimizzare la tua strategia di trading.
-
Scansione multi-timeframe: esamina diverse timeframes per opportunità di trading a breve o lungo termine.
-
Navigazione fluida tra i grafici: passa facilmente tra le coppie di valute dal dashboard e carica l'indicatore RSI con un solo clic.
-
Impostazioni personalizzabili: regola i parametri RSI, seleziona timeframes e filtra i segnali in base alle tue preferenze di trading.
-
Avvisi in tempo reale: ricevi notifiche istantanee tramite finestra pop-up, email o notifiche push mobili non appena viene rilevato un nuovo segnale di divergenza RSI.
Nota: Questo scanner è progettato per rilevare e notificare i segnali di divergenza RSI potenziali. Non esegue operazioni automatiche per conto dell'utente.
Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per assistenza: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Se desideri provare la versione di prova gratuita di 7 giorni, contattami tramite la sezione del profilo.