Rsi Divergence Scanner Dashboard MT4

RSI Divergence Multicurrency Scanner Dashboard for MT4는 여러 통화쌍 및 시간대에서 RSI(상대 강도 지수) 다이버전스 신호를 효율적으로 감지하는 데 도움이 되는 강력한 도구입니다. 이 스캐너는 중앙 대시보드에서 실시간 스캔 및 알림을 제공하여 시장 반전의 잠재적 기회를 쉽게 식별할 수 있습니다. 주요 통화쌍, 마이너 통화쌍 또는 이국적인 통화쌍을 거래하더라도 스캐너는 시장을 폭넓게 커버하고 귀하의 거래 전략에 맞는 사용자 지정 가능한 설정을 제공합니다. 역사적 신호를 검토하고 차트 간에 쉽게 전환하며 설정을 조정함으로써 이 도구는 각 차트를 지속적으로 모니터링하지 않고도 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 시장을 앞서가고 이 중요한 도구로 진입점을 최적화하십시오.

주요 기능

손쉬운 다중 통화쌍 스캔: 여러 통화쌍을 실시간으로 모니터링하고 차트 간에 수동으로 전환하지 않고도 즉시 RSI 다이버전스 신호를 감지합니다.

대시보드 개요: 다양한 통화쌍에 대한 강세 및 약세 RSI 다이버전스 신호를 명확하고 사용하기 쉬운 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

역사적 신호 추적: 이전의 RSI 다이버전스 신호를 검토하고 그 성과를 분석하여 거래 전략을 개선합니다.

다중 시간대 스캔: 짧은 기간 또는 긴 기간의 거래 기회를 위해 다양한 시간대에서 스캔합니다.

차트 간 원활한 탐색: 대시보드에서 통화쌍을 쉽게 전환하고 RSI 지표를 한 번의 클릭으로 로드합니다.

맞춤형 설정: RSI 매개변수를 조정하고, 시간대를 선택하고, 거래 선호도에 맞게 신호를 필터링합니다.

실시간 알림: 새로운 RSI 다이버전스 신호가 감지되면 팝업 창, 이메일 또는 모바일 푸시 알림으로 즉시 알림을 받습니다.

주의: 이 스캐너는 잠재적인 RSI 다이버전스 신호를 감지하고 알리기 위해 설계되었으며, 사용자 대신 자동으로 거래를 실행하지 않습니다.

