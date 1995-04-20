Rsi Divergence Scanner Dashboard MT4

RSI Divergence Multicurrency Scanner Dashboard for MT4 是一款强大的工具，旨在帮助交易者高效检测多个货币对的RSI（相对强弱指数）背离信号。该扫描仪简化了潜在市场反转信号的识别，通过集中面板提供实时扫描和提醒。不论您交易的是主要货币对、次要货币对还是外汇对，扫描仪都提供广泛的市场覆盖和可自定义的设置，适应您的交易策略。通过查看历史信号、轻松切换图表和调整设置，该工具可以帮助您在不需要全天候监控每个图表的情况下做出更加明智的决策。提前了解市场动态并优化您的入场点，借助这个为交易者量身打造的工具。

主要功能

轻松的多货币对扫描：实时监控多个货币对，立即检测RSI背离信号，无需手动切换图表。

综合面板概览：在清晰易用的面板上查看不同货币对的RSI背离信号。

历史信号追踪：回顾历史上的RSI背离信号并分析其表现，以改进您的交易策略。

多时间框架扫描：根据您的交易风格扫描不同时间框架的短期或长期交易机会。

无缝图表导航：从面板轻松切换货币对并一键加载相应的RSI指标。

个性化设置：根据您的偏好调整RSI参数、选择时间框架并过滤信号。

实时提醒：通过弹出窗口、电子邮件或移动推送通知接收新RSI背离信号提醒。

注意： 该扫描仪旨在检测并提醒您潜在的RSI背离信号。它不会代表用户自动执行交易。

