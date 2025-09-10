Rsi Divergence Scanner Dashboard MT4

RSI Divergence Multicurrency Scanner Dashboard for MT4 ist ein leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, RSI (Relative Strength Index) Divergenzsignale effizient in mehreren Währungspaaren und Zeitrahmen zu erkennen. Dieser Scanner vereinfacht die Identifizierung potenzieller Marktumkehrsignale, indem er eine Echtzeitscannung und Benachrichtigungen direkt von einem zentralen Dashboard bietet. Egal, ob Sie mit Hauptwährungspaaren, Nebenwährungspaaren oder exotischen Paaren handeln, der Scanner bietet eine breite Marktabdeckung und anpassbare Einstellungen, die sich an Ihre Handelsstrategie anpassen. Durch das Überprüfen historischer Signale, das einfache Wechseln zwischen Diagrammen und das Anpassen von Einstellungen ermöglicht dieses Tool fundierte Entscheidungen, ohne jedes Diagramm ständig überwachen zu müssen. Nutzen Sie dieses wichtige Tool, um dem Markt einen Schritt voraus zu sein und Ihre Einstiegspunkte zu optimieren.

Hauptmerkmale

Mühelose Multicurrency-Scans: Überwachen Sie mehrere Währungspaare in Echtzeit und erkennen Sie RSI-Divergenzsignale sofort, ohne manuell zwischen Diagrammen wechseln zu müssen.

Übersichtliches Dashboard: Sehen Sie sich bullische und bärische RSI-Divergenzsignale für verschiedene Währungspaare auf einem klaren und benutzerfreundlichen Dashboard an.

Historische Signalverfolgung: Überprüfen Sie historische RSI-Divergenzsignale und analysieren Sie deren Leistung, um Ihre Handelsstrategie zu verbessern.

Multi-Timeframe-Scan: Scannen Sie verschiedene Zeitrahmen nach kurzfristigen oder langfristigen Handelsmöglichkeiten.

Nahtlose Diagrammnavigation: Wechseln Sie einfach zwischen Währungspaaren vom Dashboard aus und laden Sie den RSI-Indikator mit einem einzigen Klick.

Anpassbare Einstellungen: Passen Sie die RSI-Parameter an, wählen Sie Zeitrahmen aus und filtern Sie Signale gemäß Ihren Handelspräferenzen.

Echtzeit-Benachrichtigungen: Erhalten Sie sofort Benachrichtigungen über Pop-up-Fenster, E-Mail oder mobile Push-Benachrichtigungen, wenn ein neues RSI-Divergenzsignal erkannt wird.

Hinweis: Dieser Scanner ist dafür ausgelegt, potenzielle RSI-Divergenzsignale zu erkennen und zu benachrichtigen. Er führt keine automatischen Trades im Namen des Benutzers aus.

Sehen Sie sich alle meine Produkte an: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Unterstützung: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Möchten Sie die 7-tägige kostenlose Testversion ausprobieren? Kontaktieren Sie mich bitte über den Profilbereich



