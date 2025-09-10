Rsi Divergence Scanner Dashboard MT4

RSI Divergence Multicurrency Scanner Dashboard for MT4 est un outil puissant conçu pour aider les traders à détecter efficacement les signaux de divergence RSI (Relative Strength Index) sur plusieurs paires de devises et périodes de temps. Ce scanner simplifie l'identification des signaux de renversement potentiel du marché en fournissant une analyse en temps réel et des alertes directement depuis un tableau de bord centralisé. Que vous négociiez des paires majeures, mineures ou exotiques, le scanner offre une couverture de marché étendue et des paramètres personnalisables pour s'adapter à votre stratégie de trading. En révisant les signaux historiques, en naviguant facilement entre les graphiques et en ajustant les paramètres, cet outil vous permet de prendre des décisions éclairées sans avoir à surveiller constamment chaque graphique. Restez à l'avant-garde du marché et optimisez vos points d'entrée avec cet outil essentiel pour les traders.

Caractéristiques principales

Scan multidevises facile : surveillez plusieurs paires de devises en temps réel et détectez instantanément les signaux de divergence RSI sans avoir à changer manuellement de graphique.

Vue d'ensemble du tableau de bord : consultez les signaux de divergence RSI haussiers et baissiers pour différentes paires de devises sur un tableau de bord clair et facile à utiliser.

Suivi des signaux historiques : examinez les signaux de divergence RSI passés et analysez leurs performances pour affiner votre stratégie de trading.

Scan multi-périodes : scannez différentes périodes pour des opportunités de trading à court ou long terme.

Navigation fluide entre les graphiques : changez facilement de paire de devises depuis le tableau de bord et chargez l'indicateur RSI d'un simple clic.

Paramètres personnalisables : ajustez les paramètres RSI, choisissez les périodes et filtrez les signaux selon vos préférences de trading.

Notifications en temps réel : recevez instantanément des notifications par fenêtre contextuelle, par e-mail ou par notification push mobile dès qu'un nouveau signal de divergence RSI est détecté.

Remarque : Ce scanner est conçu pour détecter et notifier les signaux de divergence RSI potentiels. Il ne prend pas en charge l'exécution automatique des transactions au nom de l'utilisateur.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour toute assistance : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Si vous souhaitez essayer la version d'essai gratuite de 7 jours, contactez-moi via la section de profil.



