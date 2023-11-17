EmaBB MT4

EmaBB MT4  : Expert Advisor per MT4 Panoramica: EmaBB si distingue come un Expert Advisor all'avanguardia per MT4, mescolando funzionalità avanzate e personalizzabili per ottimizzare la tua strategia di trading. È meticolosamente progettato per aprire posizioni LONG/BUY e SHORT/SELL, fornendo flessibilità e controllo sulle tue operazioni di trading. Integra armoniosamente la potenza delle Medie Mobili Esponenziali (EMA), delle Bollinger Bands e delle avanzate strategie di stop loss mobile per ottimizzare gli ingressi e le uscite dal mercato. Caratteristiche principali:

  1. Posizionamento duale:
    • Capace di aprire sia posizioni LONG/BUY che SHORT/SELL, personalizzate secondo le tue preferenze di trading e le condizioni di mercato.
  2. Gestione ottimizzata delle dimensioni delle posizioni:
    • Controlla la dimensione delle posizioni che desideri aprire con il parametro "Lots", dotandoti di una precisa gestione del rischio.
  3. Controllo dello Swap positivo:
    • Opzione per aprire posizioni solo se lo Swap giornaliero è 0 o positivo, garantendo un trading economicamente efficiente.
  4. Take Profit e Stop Loss dinamici:
    • Imposta livelli personalizzati di Take Profit e Stop Loss in pip, proteggendo i tuoi trade dalla volatilità del mercato.
  5. Stop loss mobile adattivo:
    • Attiva lo stop loss mobile con parametri di distanza personalizzabili per proteggere i profitti in modo dinamico.
  6. Integrazione di EMA e Bollinger Bands:
    • Utilizza EMA veloci e lente insieme a un periodo delle Bollinger Bands regolabile per una raffinata analisi di mercato e generazione di segnali. Parametri di ingresso:
    • LongPositions & ShortPositions: Abilita o disabilita l'apertura di posizioni LONG/BUY o SHORT/SELL.
    • Lots: Determina la dimensione del lotto da aprire.
    • DailySwapOnlyPositive: Scegli se aprire posizioni basate sulla condizione dello Swap giornaliero.
    • TakeProfit_in_Pips & StopLoss_in_Pips: Specifica i livelli di Take Profit e Stop Loss nei pip più piccoli.
    • TrailingStopOn: Attiva o disattiva lo stop loss mobile.
    • HowFarTrailingStopInPips & HowFarTrailingStopIsFollowingThePrice: Imposta la distanza di attivazione e la distanza di inseguimento per lo stop loss mobile.
    • EMA_Fast & EMA_Slow: Designa i periodi EMA veloci e lenti.
    • BB_period: Definisci il periodo per le Bollinger Bands.
    • MA_Method & MA_Period: Seleziona il metodo della Media Mobile e il suo periodo/tempo. Perché scegliere EmaBB? EmaBB promette un'esperienza utente impeccabile e user-friendly, rendendola adatta a trader di tutti i livelli di esperienza. Bilanciando strategie provate e impostazioni personalizzabili, soddisfa le esigenze di trading diversificate e le condizioni di mercato. Nota dell'autore: EmaBB si basa su un'analisi di mercato estensiva e strategie innovative. Assicurati di eseguire backtest approfonditi e di ajustare i parametri di ingresso secondo le tue preferenze di trading e la tolleranza al rischio prima di operare live. Disclaimer: Questo non è un sistema completamente automatizzato. È necessario eseguire backtest approfonditi per assicurarsi prestazioni ottimali in mercati specifici. Inserisci sempre i valori corretti e conduci un'adeguata diligenza.



