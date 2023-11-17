EmaBB MT4

EmaBB MT4 : Expert Advisor pour MT4 Présentation : EmaBB se distingue en tant que conseiller expert de pointe pour MT4, combinant des fonctionnalités avancées et personnalisables pour optimiser votre stratégie de trading. Il est méticuleusement conçu pour ouvrir des positions LONGUES/ACHAT et COURTES/VENTE, offrant flexibilité et contrôle sur vos efforts de trading. Il intègre harmonieusement la puissance des moyennes mobiles exponentielles (EMA), des bandes de Bollinger, et des stratégies de stop suiveur avancées pour optimiser les entrées et les sorties de trades. Caractéristiques clés :

  1. Positionnement double :
    • Capable d'ouvrir à la fois des positions LONGUES/ACHAT et COURTES/VENTE, adaptées à vos préférences de trading et aux conditions du marché.
  2. Gestion de lot optimisée :
    • Contrôlez la taille des positions que vous souhaitez ouvrir avec le paramètre "Lots", vous donnant un pouvoir de gestion précis des risques.
  3. Contrôle du swap positif :
    • Option pour ouvrir des positions seulement si le swap quotidien est de 0 ou positif, assurant une négociation rentable.
  4. Prise de profit et stop loss dynamiques :
    • Définissez des niveaux de prise de profit et de stop loss personnalisés en pips, protégeant vos trades contre la volatilité du marché.
  5. Stop suiveur adaptatif :
    • Activez le stop suiveur avec des paramètres de distance personnalisables pour sécuriser les profits de manière dynamique.
  6. Intégration d'EMA et de bandes de Bollinger :
    • Utilisez des EMA rapides et lentes ainsi qu'une période de bandes de Bollinger ajustable pour une analyse de marché affinée et une génération de signal. Paramètres d'entrée :
    • LongPositions & ShortPositions : Activez ou désactivez l'ouverture des positions LONGUES/ACHAT ou COURTES/VENTE.
    • Lots : Déterminez la taille des lots à ouvrir.
    • DailySwapOnlyPositive : Choisissez d'ouvrir des positions en fonction de la condition de swap quotidien.
    • TakeProfit_in_Pips & StopLoss_in_Pips : Spécifiez les niveaux de prise de profit et de stop loss en points/pips/ticks les plus petits.
    • TrailingStopOn : Activez ou désactivez le stop suiveur.
    • HowFarTrailingStopInPips & HowFarTrailingStopIsFollowingThePrice : Définissez la distance d'activation et la distance de suivi pour le stop suiveur.
    • EMA_Fast & EMA_Slow : Désignez les périodes EMA rapides et lentes.
    • BB_period : Définissez la période pour les bandes de Bollinger.
    • MA_Method & MA_Period : Sélectionnez la méthode de moyenne mobile et sa période. Pourquoi choisir EmaBB ? EmaBB promet une expérience sans faille et conviviale, la rendant adaptée pour les traders de tous les niveaux d'expérience. En équilibrant des stratégies éprouvées et des paramètres personnalisables, il répond aux besoins diversifiés de trading et aux conditions du marché. Note de l'auteur : EmaBB est basé sur une analyse de marché extensive et des stratégies innovantes. Assurez-vous de faire des backtests approfondis et ajustez les paramètres d'entrée selon vos préférences de trading et votre tolérance au risque avant de commencer en réel. Avertissement : Ceci n'est pas un système entièrement automatisé. Des backtests approfondis sont nécessaires pour confirmer une performance optimale sur des marchés spécifiques. Toujours entrer les valeurs correctes et effectuer une diligence raisonnable.



