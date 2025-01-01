DocumentaçãoSeções
CPriceSeries é uma classe base para acesso aos dados do preço.

Descrição

A classe CSeries fornece o acesso as funções MQL5 para trabalhar com dados de preços para todos os seus descendentes.

Declaração

   class CPriceSeries: public CSeries

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

Descendentes diretos

CiClose, CiHigh, CiLow, CiOpen

Métodos de classe

Métodos de Criação

 

virtual BufferResize

Define o tamanho do buffer

Métodos de Acesso aos Dados

 

virtual GetData

Obtém o elemento de buffer especificado pelo índice

Métodos de Atualização dos Dados

 

virtual Refresh

Atualiza dados das timeseries

Métodos de Pesquisa de Dados

 

virtual MinIndex

Obtém o índice do elemento mínimo no intervalo especificado

virtual MinValue

Obtém o valor e índice do elemento mínimo no intervalo especificado

virtual MaxIndex

Obtém o índice do elemento máximo no intervalo especificado

virtual MaxValue

Obtém o valor e índice do elemento máximo no intervalo especificado

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent