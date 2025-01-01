CPriceSeries

CPriceSeries é uma classe base para acesso aos dados do preço.

Descrição

A classe CSeries fornece o acesso as funções MQL5 para trabalhar com dados de preços para todos os seus descendentes.

Declaração

class CPriceSeries: public CSeries

Título

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hierarquia de herança CObject CArray CArrayObj CSeries CPriceSeries Descendentes diretos CiClose, CiHigh, CiLow, CiOpen

Métodos de classe

Métodos de Criação virtual BufferResize Define o tamanho do buffer Métodos de Acesso aos Dados virtual GetData Obtém o elemento de buffer especificado pelo índice Métodos de Atualização dos Dados virtual Refresh Atualiza dados das timeseries Métodos de Pesquisa de Dados virtual MinIndex Obtém o índice do elemento mínimo no intervalo especificado virtual MinValue Obtém o valor e índice do elemento mínimo no intervalo especificado virtual MaxIndex Obtém o índice do elemento máximo no intervalo especificado virtual MaxValue Obtém o valor e índice do elemento máximo no intervalo especificado