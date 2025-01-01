CPriceSeries
CPriceSeries é uma classe base para acesso aos dados do preço.
Descrição
A classe CSeries fornece o acesso as funções MQL5 para trabalhar com dados de preços para todos os seus descendentes.
Declaração
|
class CPriceSeries: public CSeries
Título
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Hierarquia de herança
CPriceSeries
Descendentes diretos
Métodos de classe
|
Métodos de Criação
|
|
virtual BufferResize
|
Define o tamanho do buffer
|
Métodos de Acesso aos Dados
|
|
virtual GetData
|
Obtém o elemento de buffer especificado pelo índice
|
Métodos de Atualização dos Dados
|
|
virtual Refresh
|
Atualiza dados das timeseries
|
Métodos de Pesquisa de Dados
|
|
virtual MinIndex
|
Obtém o índice do elemento mínimo no intervalo especificado
|
virtual MinValue
|
Obtém o valor e índice do elemento mínimo no intervalo especificado
|
virtual MaxIndex
|
Obtém o índice do elemento máximo no intervalo especificado
|
virtual MaxValue
|
Obtém o valor e índice do elemento máximo no intervalo especificado
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent