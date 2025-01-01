Klasse CPriceSeries
CPriceSeries ist eine Basisklasse für die Klassen vom Zugriff auf Preisdaten.
Beschreibung
Klasse CPreiceSeries bietet allen ihren abgeleiteten Klassen den vereinfachten Zugriff auf die allgemeinen Funktionen API MQL5 für die Arbeit mit Preisdaten.
Deklaration
class CPriceSeries: public CSeries
Kopf
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Vererbungshierarchie
CPriceSeries
Direkte Ableitungen
Gruppen der Klassenmethode
Erstellung
virtual BufferResize
Setzt die Größe des Serienpuffers
Datenzugriff
virtual GetData
Erhält das angegebene Element des Serienpuffers
Datenaktualisierung
virtual Refresh
Aktualisiert Seriendaten
Suche nach Extrema
virtual MinIndex
Erhält den Index des Minimalwerts im bestimmten Bereich
virtual MinValue
Erhält den Minimalwert im angegebenen Bereich
virtual MaxIndex
Erhält den Index des Maximalwerts im bestimmten Bereich
virtual MaxValue
Erhält den Maximalwert im bestimmten Bereich
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent