Klasse CPriceSeries

CPriceSeries ist eine Basisklasse für die Klassen vom Zugriff auf Preisdaten.

Beschreibung

Klasse CPreiceSeries bietet allen ihren abgeleiteten Klassen den vereinfachten Zugriff auf die allgemeinen Funktionen API MQL5 für die Arbeit mit Preisdaten.

Deklaration

   class CPriceSeries: public CSeries

Kopf

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

Direkte Ableitungen

CiClose, CiHigh, CiLow, CiOpen

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

virtual BufferResize

Setzt die Größe des Serienpuffers

Datenzugriff

 

virtual GetData

Erhält das angegebene Element des Serienpuffers

Datenaktualisierung

 

virtual Refresh

Aktualisiert Seriendaten

Suche nach Extrema

 

virtual MinIndex

Erhält den Index des Minimalwerts im bestimmten Bereich

virtual MinValue

Erhält den Minimalwert im angegebenen Bereich

virtual MaxIndex

Erhält den Index des Maximalwerts im bestimmten Bereich

virtual MaxValue

Erhält den Maximalwert im bestimmten Bereich

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Methoden geerbt von der Klasse CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent