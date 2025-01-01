Класс CPriceSeries
Класс CPriceSeries является базовым классом для классов доступа к ценовым данным.
Описание
Класс CPriceSeries обеспечивает всем своим потомкам возможность упрощенного доступа к общим функциям API MQL5 в части работы с ценовыми данными.
Декларация
|
class CPriceSeries: public CSeries
Заголовок
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Иерархия наследования
CPriceSeries
Прямые потомки
Методы класса по группам
|
Создание
|
|
virtual BufferResize
|
Устанавливает размеры буфера серии
|
Доступ к данным
|
|
virtual GetData
|
Получает указанный элемент буфера серии
|
Обновление данных
|
|
virtual Refresh
|
Обновляет данные серии
|
Поиск экстремумов
|
|
virtual MinIndex
|
Получает индекс минимального значения в указанном диапазоне
|
virtual MinValue
|
Получает минимальное значение в указанном диапазоне
|
virtual MaxIndex
|
Получает индекс максимального значения в указанном диапазоне
|
virtual MaxValue
|
Получает максимальное значение в указанном диапазоне
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent