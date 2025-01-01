ДокументацияРазделы
Класс CPriceSeries

Класс CPriceSeries является базовым классом для классов доступа к ценовым данным.

Описание

Класс CPriceSeries обеспечивает всем своим потомкам возможность упрощенного доступа к общим функциям API MQL5 в части работы с ценовыми данными.

Декларация

   class CPriceSeries: public CSeries

Заголовок

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

Прямые потомки

CiClose, CiHigh, CiLow, CiOpen

Методы класса по группам

Создание

 

virtual BufferResize

Устанавливает размеры буфера серии

Доступ к данным

 

virtual GetData

Получает указанный элемент буфера серии

Обновление данных

 

virtual Refresh

Обновляет данные серии

Поиск экстремумов

 

virtual MinIndex

Получает индекс минимального значения в указанном диапазоне

virtual MinValue

Получает минимальное значение в указанном диапазоне

virtual MaxIndex

Получает индекс максимального значения в указанном диапазоне

virtual MaxValue

Получает максимальное значение в указанном диапазоне

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent