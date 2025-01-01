DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı 

CiHigh

CHigh sınıfı, geçmiş çubukların yüksek fiyatlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Açıklama

CiHigh sınıfı, geçmiş çubukların yüksek fiyatlarına kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CiHigh: public CPriceSeries

Başlık

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

                      CiHigh

Sınıf Yöntemleri

Oluşturma Yöntemleri

 

Create

Bir zaman-serisi oluşturur

Veri Erişim Yöntemleri

 

GetData

Veriyi alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Sınıftan türetilen yöntemler CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Sınıftan türetilen yöntemler CPriceSeries

BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh